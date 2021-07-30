Хортица выбирает айдентику: Открыто голосование за лучший графический символ острова. ФОТОрепортаж

В разработке айдентики учли уникальное историческое, культурное и природное богатство острова Хортица.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Индустриалка.

Представители креативного агентства Bickerstaff.764 рассказали, что айдентика напоминает путешествие.

"Главной задачей было рассказать, что Хортица - это гораздо больше, чем то, что мы привыкли читать в школьных учебниках. Мы хотели создать дизайн-систему, которая доносила бы всю глубину и многообразие острова, завлекала бы человека в графическое путешествие, в котором можно раскрыть различные аспекты острова", - отметил креативный директор Илья Ануфриенко.

Разработчики представили несколько вариантов основного логотипа. Окончательный выберут путем прямого голосования, уже открытого для всех.

Агентство также подготовило видеоролик, раскрывающий философию новой айдентики, за основу которой взяли букву "Х" как первую в названии острова, как символ загадочности "икс" и сочетание природы, истории и современности.

Остров Хортица восстанавливают в рамках президентской программы "Большая стройка", в которой зайдествованы историки, культурологи, общественный организации и компания Метинвест.

Сейчас на острове капитально ремонтируют Музей истории казачества, который много лет был закрыт из-за аварийного состояния. Также восстанавливают Казачий круг, прокладывают дорожки и сопутствующую инфраструктуру, что позволит всему пространству стать инклюзивным. Во время обновления и реконструкции особое внимание уделяют сохранению природы.

Как сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в этом году в рамках инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского началась "Большая реставрация". В работе уже 36 объектов культурного наследия, таких, как музеи, дворцы, крепости и другие.

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