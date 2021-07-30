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Хортица выбирает айдентику: Открыто голосование за лучший графический символ острова. ФОТОрепортаж

В разработке айдентики учли уникальное историческое, культурное и природное богатство острова Хортица.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Индустриалка.

Представители креативного агентства Bickerstaff.764 рассказали, что айдентика напоминает путешествие.

"Главной задачей было рассказать, что Хортица - это гораздо больше, чем то, что мы привыкли читать в школьных учебниках. Мы хотели создать дизайн-систему, которая доносила бы всю глубину и многообразие острова, завлекала бы человека в графическое путешествие, в котором можно раскрыть различные аспекты острова", - отметил креативный директор Илья Ануфриенко.

Разработчики представили несколько вариантов основного логотипа. Окончательный выберут путем прямого голосования, уже открытого для всех.

Агентство также подготовило видеоролик, раскрывающий философию новой айдентики, за основу которой взяли букву "Х" как первую в названии острова, как символ загадочности "икс" и сочетание природы, истории и современности.

Остров Хортица восстанавливают в рамках президентской программы "Большая стройка", в которой зайдествованы историки, культурологи, общественный организации и компания Метинвест.

Сейчас на острове капитально ремонтируют Музей истории казачества, который много лет был закрыт из-за аварийного состояния. Также восстанавливают Казачий круг, прокладывают дорожки и сопутствующую инфраструктуру, что позволит всему пространству стать инклюзивным. Во время обновления и реконструкции особое внимание уделяют сохранению природы.

Как сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в этом году в рамках инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского началась "Большая реставрация". В работе уже 36 объектов культурного наследия, таких, как музеи, дворцы, крепости и другие.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На ВДНГ в Киеве построят самый большой спортивный кластер, - замглавы ОП Тимошенко

Хортица выбирает айдентику: Открыто голосование за лучший графический символ острова 01
Хортица выбирает айдентику: Открыто голосование за лучший графический символ острова 02
Хортица выбирает айдентику: Открыто голосование за лучший графический символ острова 03
Хортица выбирает айдентику: Открыто голосование за лучший графический символ острова 04

Хортица выбирает айдентику: Открыто голосование за лучший графический символ острова 05
Хортица выбирает айдентику: Открыто голосование за лучший графический символ острова 06

Автор: 

Запорожская область (3251) Большая стройка (728) Хортица заповедник (29)


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Топ комментарии
+6
можно такой вариант, не поздно еще? тут и славянские корни, и геополитика:Хортица выбирает айдентику: Открыто голосование за лучший графический символ острова - Цензор.НЕТ 7891
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30.07.2021 13:26 Ответить
+4
Хортица выбирает айдентику: Открыто голосование за лучший графический символ острова - Цензор.НЕТ 1894
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30.07.2021 13:28 Ответить
+4
Голосуй не голосуй все равно получишь букву Х.
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30.07.2021 13:30 Ответить
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можно такой вариант, не поздно еще? тут и славянские корни, и геополитика:Хортица выбирает айдентику: Открыто голосование за лучший графический символ острова - Цензор.НЕТ 7891
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30.07.2021 13:26 Ответить
У слова тюркские корни, а носитель сего названия, вообще удмурт
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30.07.2021 13:39 Ответить
Хортиця вибирає айдентику: Відкрито голосування за найкращий графічний символ острова - Цензор.НЕТ 4809
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30.07.2021 22:58 Ответить
ну рекламировать в Украине чужого президента это как то не патриотично
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30.07.2021 15:06 Ответить
Интересно, а буква "Х" у вас всегда вызывает такой прилив позитива и юморины?)) Это ж замечательно
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30.07.2021 22:56 Ответить
Що в цих каракулях від автентики?
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30.07.2021 13:26 Ответить
Хортица выбирает айдентику: Открыто голосование за лучший графический символ острова - Цензор.НЕТ 1894
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30.07.2021 13:28 Ответить
Лучшую автентику забрала себе водка "Хортиця".
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30.07.2021 13:29 Ответить
с икс-бокса срисовали
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30.07.2021 13:44 Ответить
Стиль "кукразніца". Які козаки? Дивіться які в нас є красиві букашки та лішайники.
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30.07.2021 13:29 Ответить
1. Есть булавы в оформлении. 2. Хортица это не только и не столько про казаков, это сакральное место и это заповедник. Расширяйте свои познания, не мыслите стереотипно.
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30.07.2021 22:57 Ответить
Голосуй не голосуй все равно получишь букву Х.
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30.07.2021 13:30 Ответить
Класс!
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30.07.2021 13:32 Ответить
Блин, носятся с этой Хортицей, с козаками, как дурень с писаной торбой. Ну, ****, прямо полубоги. Та были это люди, думаю, не особо лучше нынешних. И продавались, и покупались, не хуже теперешних депутатов. И дрязг, и гнилухи. и предательства там с головой хватало. И одурачивания рядовых граждан, как и сейчас Вылепили, ****, икону.
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30.07.2021 13:35 Ответить
Блин, носятся с этой Хортицей, с козаками, как дурень с писаной торбой.

Примерно как с Ковидом...
Человек,не имеющий собственности , не имеет Родины. А у нас , оставшиеся в украине в основном все нищие...
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30.07.2021 13:45 Ответить
Не, ну если ориентироваться на собственность, то у самых проворных граждан родина по всему свету разбросана.
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30.07.2021 13:50 Ответить
Если и делать стилизацию, то вот так.
Хорт - это волк. Отсюда и название, - Хортица. Быстрый(ая), Свободный(ая), Сильный(ая).
В расеянском словаре Даля, Хорт - это охотничья собака, хозяйский подсапожный пес.
В Украине Свободный, Вольнолюбивый Волк "Сколько волка не корми - все равно в лес смотрит". У московитов - хозяйский пес.
Украина, не Россия. Подтекст очевиден.

Хортиця вибирає айдентику: Відкрито голосування за найкращий графічний символ острова - Цензор.НЕТ 7200
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30.07.2021 13:39 Ответить
бльоооо... жодного. бо кожен символ є вiдображенням чогось окремого. нема такого, де зiбрано усе до купи.
а ще Хортиця, це не тiки дерева та плавнi. це ще багатовiкова iсторiя, якої не вiдображено на жодному з малюнкiв.
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30.07.2021 13:46 Ответить
Ви висловили і мою думку. Вона в мене теж така.
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30.07.2021 15:23 Ответить
Ці орнаменти із острівом Хортиця нічого не об'єднує, окрім однієї літери.
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30.07.2021 13:53 Ответить
Мне понравилось с сумками: ХХХ
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30.07.2021 14:40 Ответить
Бляха-муха, зебанаты и тут "большую стройку" приплели, видимо из-за "большой стройки" на днях на Хортице выгорело 10 гектар леса
https://zp.vgorode.ua/news/sobytyia/a1172177-hibnut-zhivotnye-i-ptitsy-v-zaporozhe-pylaet-ostrov-khortitsa ГИБНУТ ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦЫ: В ЗАПОРОЖЬЕ ПЫЛАЕТ ОСТРОВ ХОРТИЦА
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30.07.2021 16:13 Ответить
Назвать буквой Х бренд могут только в стране полных идиотов!
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30.07.2021 16:46 Ответить
Просто верните старое название- остров святого Григория. Тот самый где печенеги убили Святослава с малой дружиной, тот самый где рос Дуб Перуна и куда сначала стекклись с крещеной Руси язычники, а потом движение перетекло в козацтво
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30.07.2021 22:18 Ответить
Ооо, фляги вообще офигенные, имхо. И сумки тоже очень даже хороши, должны зайти не только туристам, но и местным, если цена будет хорошая.
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30.07.2021 22:53 Ответить
 
 