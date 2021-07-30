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Полицейский, выдававший себя за сотрудника СБУ, предстанет перед судом за мошенничество, - ГБР. ФОТОрепортаж

Полицейского из Кировоградщины, который выдавал себя за сотрудника СБУ и выманил у женщины 38 тыс. грн, будут судить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что правоохранитель в течение нескольких лет общался с женщиной в соцсети. На своей странице полицейский использовал чужие персональные данные и фотографии. Он также указал, что является действующим сотрудником украинской спецслужбы.

В августе 2020 злоумышленник решил выманить у женщины деньги на приобретение авто. Он рассказал ей легенду, что якобы во время несения службы в районе проведения ООС повредил специальное устройство, которое скрывает местонахождение военных, и теперь ему срочно нужны деньги на замену прибора.

Пользуясь доверием женщины, инспектор попросил одолжить ему деньги. Потерпевшая передала 38 тыс. грн на банковский счет полицейского-афериста, после чего он прекратил общение с пострадавшей.

Сейчас 30-летний правоохранитель обвиняется в мошенничестве (ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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Полицейский, выдававший себя за сотрудника СБУ, предстанет перед судом за мошенничество, - ГБР 01
Полицейский, выдававший себя за сотрудника СБУ, предстанет перед судом за мошенничество, - ГБР 02
Полицейский, выдававший себя за сотрудника СБУ, предстанет перед судом за мошенничество, - ГБР 03

Автор: 

Нацполиция (16607) СБУ (20125) ГБР (3076) Кировоградская область (646)


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идиот...
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30.07.2021 15:14 Ответить
Знает шельмец что с ксивой СБУ шника можно больше сорвать куш
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30.07.2021 15:15 Ответить
Зеленский сделал военный переворот.....для тех кто не в танке...
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30.07.2021 15:17 Ответить
И это правильно А что СБУ сделает с кремлевским агентом Дерьмаком, который вместо того, чтобы обеспечивать ОПу швабрами, тряпками, туалетной бумагой, ручками, чернилами на принтер. перетянул на себя функции президента и делает его работу, встречается с послами, назначает на все должности. Дерьмак всего-навсего завхоз, выдающий себя за президента.
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30.07.2021 15:21 Ответить
а клован, выдающий себя за Гетьмана Украины, предстанет когда нибудь?
скажите шо да.
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30.07.2021 15:22 Ответить
Нет. Не сейчас. Может после второго срока.
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30.07.2021 16:39 Ответить
Смекалистый мусорок однако
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30.07.2021 15:28 Ответить
 
 