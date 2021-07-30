Полицейский, выдававший себя за сотрудника СБУ, предстанет перед судом за мошенничество, - ГБР. ФОТОрепортаж

Полицейского из Кировоградщины, который выдавал себя за сотрудника СБУ и выманил у женщины 38 тыс. грн, будут судить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что правоохранитель в течение нескольких лет общался с женщиной в соцсети. На своей странице полицейский использовал чужие персональные данные и фотографии. Он также указал, что является действующим сотрудником украинской спецслужбы.

В августе 2020 злоумышленник решил выманить у женщины деньги на приобретение авто. Он рассказал ей легенду, что якобы во время несения службы в районе проведения ООС повредил специальное устройство, которое скрывает местонахождение военных, и теперь ему срочно нужны деньги на замену прибора.

Пользуясь доверием женщины, инспектор попросил одолжить ему деньги. Потерпевшая передала 38 тыс. грн на банковский счет полицейского-афериста, после чего он прекратил общение с пострадавшей.

Сейчас 30-летний правоохранитель обвиняется в мошенничестве (ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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