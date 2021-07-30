"Рейвах-прайд" ЛГБТ под Офисом Президента: задержания и применение слезоточивого газа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под Офисом Президента на Банковой произошли столкновения между полицией и правыми радикалами, вышедшими против участников ЛГБТ-акции. Правоохранители применили слезоточивый газ.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

ЛГБТ-активисты анонсировали акцию, которая должна была пройти в формате рейва.

Против акции вышли представители правых организаций. По предварительной информации, задержаны несколько участников конфликта.





























Видео, фото - Олег Богачук