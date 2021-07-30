"Рейвах-прайд" ЛГБТ под Офисом Президента: задержания и применение слезоточивого газа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Под Офисом Президента на Банковой произошли столкновения между полицией и правыми радикалами, вышедшими против участников ЛГБТ-акции. Правоохранители применили слезоточивый газ.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
ЛГБТ-активисты анонсировали акцию, которая должна была пройти в формате рейва.
Против акции вышли представители правых организаций. По предварительной информации, задержаны несколько участников конфликта.
Видео, фото - Олег Богачук
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+47 дмитрий иванов #379098
показать весь комментарий30.07.2021 15:46 Ответить Ссылка
+42 Вальдемар Кепський
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+31 Артем Шаборонко
показать весь комментарий30.07.2021 15:51 Ответить Ссылка
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А ещё я не думаю шо вы сильно обрадуетесь если ваши дети или внуки будут читать буквари с пропагандой лгбт .
А слабо если ты радикал потребовать отставки Ермака или ареста Демченко, а потом драться не с лесбами и трансами а с полицией. Не мужчины все эти радикалы а послушные тряпки в лапах кацапских спецслужб. Опущенные.
Не надо быть псианалитиком, чтобы расшифровать яркий символизм этих потешных драчек)
Вот и опасаются.
Как наказать ребенка, когда у него нашли журнал по БДСМ.
Невже і інші сексуальні збочення - від зоофілії до дрочення з маструбацією - можна пропагувати та рекламувати ?
Так у нас має бути сексуальна свобода ...Так і займайтеся собі тихенько . Максимально - обговорення цих питань та фото/відео на специалізованих форумах та порносайтах . Вимога 18+ обов"язкова!
За пропаганду та рекламу сексуальний збоченнь - негайне затримання ! 1-й раз - штраф так 10-30 тис грн . 2-й раз -тюремний термін . 3-й раз суровіший тюремний термін. І т.д.
І ще - повинні підключитися усіх конфесій і докладно пояснювати - що це великий гріх!
Боятся совратиться?)))
2 А против чего радужные потестовали ?
https://fakeoff.org/backstage/dugin-arestovich-i-korchinskiy-tri-bogatyrya-golubogo-evraziyskogo-spetsnaza-gru-rf Дугин, Арестович и Корчинский - три богатыря голубого евразийского спецназа ГРУ РФ.