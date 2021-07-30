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"Рейвах-прайд" ЛГБТ под Офисом Президента: задержания и применение слезоточивого газа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под Офисом Президента на Банковой произошли столкновения между полицией и правыми радикалами, вышедшими против участников ЛГБТ-акции. Правоохранители применили слезоточивый газ.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

ЛГБТ-активисты анонсировали акцию, которая должна была пройти в формате рейва. 

Против акции вышли представители правых организаций. По предварительной информации, задержаны несколько участников конфликта.

Рейвах-прайд ЛГБТ под Офисом Президента: задержания и применение слезоточивого газа 01
Рейвах-прайд ЛГБТ под Офисом Президента: задержания и применение слезоточивого газа 02
Рейвах-прайд ЛГБТ под Офисом Президента: задержания и применение слезоточивого газа 03
Рейвах-прайд ЛГБТ под Офисом Президента: задержания и применение слезоточивого газа 04

Рейвах-прайд ЛГБТ под Офисом Президента: задержания и применение слезоточивого газа 05

Рейвах-прайд ЛГБТ под Офисом Президента: задержания и применение слезоточивого газа 06
Рейвах-прайд ЛГБТ под Офисом Президента: задержания и применение слезоточивого газа 07
Рейвах-прайд ЛГБТ под Офисом Президента: задержания и применение слезоточивого газа 08
Рейвах-прайд ЛГБТ под Офисом Президента: задержания и применение слезоточивого газа 09

Рейвах-прайд ЛГБТ под Офисом Президента: задержания и применение слезоточивого газа 10
Рейвах-прайд ЛГБТ под Офисом Президента: задержания и применение слезоточивого газа 11
Рейвах-прайд ЛГБТ под Офисом Президента: задержания и применение слезоточивого газа 12
Рейвах-прайд ЛГБТ под Офисом Президента: задержания и применение слезоточивого газа 13
Рейвах-прайд ЛГБТ под Офисом Президента: задержания и применение слезоточивого газа 14
Рейвах-прайд ЛГБТ под Офисом Президента: задержания и применение слезоточивого газа 15

Видео, фото - Олег Богачук 

ЛГБТ-сообщество (336) Богачук Олег (1462) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+47
ЛГБТ всё никак не угомонятся, всё им пройти где-то хочется, показать себя красивых? Может на время войны слегка успокоится и по-тихому любить друг дружку, а то сейчас слегка не до вас солнишки
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30.07.2021 15:46 Ответить
+42
Праворадикалы только и способны гомиков гонять. А на слив операции по вагнеровцам им насрать
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30.07.2021 15:47 Ответить
+31
Задолбали своими гей-парадами, хотите долбится в задницу - долбитесь, никто вам не мешает, но выставлять все это напоказ это уже перебор
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30.07.2021 15:51 Ответить
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Страница 2 из 2
Да какие права отобраны у геев? что за бред? Я несколько раз устраивался на работу и никто, никогда не интересовался моей ориентацией. А что еще геям надо?
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30.07.2021 16:25 Ответить
Брать опеку над детьми которые появляются исключительно от союза женщины и мужчины чтобы сделать из ребёнка инвалида в состоянии когнитивного диссонанса, когда в школе у однокласников будут папа и мама а у него два ********. Потом он их зарежет конечно, но это будет позже, сначала прийдётся пожить позорно
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30.07.2021 16:31 Ответить
а если не о том, что тебе ближе, а о 2х лесбиянках? почему мама и мама не могут быть родителями ребенка? у нас все дети счастливы в семьях?
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30.07.2021 16:47 Ответить
Нет, не все счастливы. Но в гетеро семьях у ребёнка остаётся природное право выбора всего.. И вопрос что у него папа психопат и мама алкоголичка будет им рассматриваться в будущем как определённая степень невезения по сравнению с историей своего одноклассника у которого родители спортсмены и предприниматели, или такой вопрос не будет вообще рассматриваться.. А если разрешить брать опеку над детьми однополым бракам, то пользуясь неосведомлённостью и не сознательностью ребёнка, вы обрекаете его на определённые реакции со всемы вытекающими последствиями ввиду осознаниям им очень не природного положения в случаэ непринятия такогого. Но стать ребёнком не ********* он уже не сможет. Не стать ребёнком патери и батери ребёнок так же не может, но в этой ситуации не нужно искривлять сознание чтобы понять что он живёт с двумя бабами или дедами. А если ******** еще и старые алкоголики то вобще писец
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30.07.2021 17:02 Ответить
ну да, в гетеросексуальных семьях же всё просто киздец как хорошо
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30.07.2021 17:31 Ответить
я вам обьясню очень просто - ребёнок воспитанный в интеллигентной семье в 80% станет интеллигентом , ребёнок воспитанный семье быдла в 80 % станет быдлом, рабочих в 80% -рабочим, в лгбт - в 80% лгбт...
А ещё я не думаю шо вы сильно обрадуетесь если ваши дети или внуки будут читать буквари с пропагандой лгбт .
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30.07.2021 17:05 Ответить
может тебе в детстве рассказывали кого нужно любить, а кого нет! мне лично нет, меня как-то самостоятельно потянуло на девочек
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30.07.2021 17:30 Ответить
вон в Венгрии быстро доросли и поняли шо к чему хотят эти лгбт ,- приняли законы и уже никакие парады им не надо...
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30.07.2021 16:32 Ответить
Вже на заході добились прав,парочка трансгендерів, мужик немовляті сіську в рот суне і жаліється що у нього молока нема і починається вой про утиски
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30.07.2021 16:38 Ответить
Как можно быть праворадикалом и ходить избивать геев? Теперь же вся братва на районе будет знать что ты не праворадикал а скрытый пи.орас!
А слабо если ты радикал потребовать отставки Ермака или ареста Демченко, а потом драться не с лесбами и трансами а с полицией. Не мужчины все эти радикалы а послушные тряпки в лапах кацапских спецслужб. Опущенные.
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30.07.2021 16:13 Ответить
Где эти патриоты деваются, когда педофилы партии петушария устраивают свои акции пропаганды педофилии?
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30.07.2021 16:14 Ответить
пожалуй надо задуматься и всяким некро-педо-зоофилам - побольше прайдов и прав на самоопределение
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30.07.2021 16:20 Ответить
Зелёный антиМайдан захватил власть в Украине, прессуют патриотов , волонтёров, бойцов, генералов - и тишина. А вот ********* вышли на сходку - тут же нашлись какие-то право-радикалы (тьфу) которые только и ждут, чтобы потискаться с ***********.
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30.07.2021 16:26 Ответить
А нахрен радикалы туда пришли...законтачится никак не могут наверное...любой нормальный чел при виде пидоров будет рыгать )))))
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30.07.2021 16:28 Ответить
Та давно ясно, что созваниваются и друг друга пиарят. И ни разу не палятся
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30.07.2021 16:31 Ответить
Эту бы энергию (шо одних,шо других),та на вырабатывание электроэнергии.
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30.07.2021 16:35 Ответить
Так у них нет ни детей ни внуков. Это тупиковая ветвь развития. Выбраковка.
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30.07.2021 18:04 Ответить
Та нехай ходять як їм так хочеться, у всіх розвинутих державах їх не утискають, при тому у нас їх набагато менше ніж в західних каїнах, якщо їх не лупцювати ніхто й слідкувати за тими прайдами не буде крім них самих.
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30.07.2021 16:37 Ответить
Ага. Дитяча порнографія прийшла з Заходу, паради протиприродних лгбт також звідти. Не дарма їх "заливає", -- це Божа кара.
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01.08.2021 10:41 Ответить
Ну что этим радикалам до ЛГБТ? Какого они цепляются к этим людям? По-моему, эти бесноватые еще те извращенцы.
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30.07.2021 16:38 Ответить
На фото реально видно что радикалы это геи! )Одежды сдирают с них, за фалическмй шланг они бьются, один мегарадикал вообще раком стоит аж трусы видно.)) Девочки вы там поаккуратней бока с полицией трите)
Не надо быть псианалитиком, чтобы расшифровать яркий символизм этих потешных драчек)
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30.07.2021 16:51 Ответить
Постебешся, когда твоему ребенку в школе начнут расказывать, что пися в попу это освобождение от рабства.
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30.07.2021 18:50 Ответить
Походу, тебя уже "освободили"😀
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31.07.2021 04:02 Ответить
Полезные идиоты(ниционалисты) как всегда на месте.
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30.07.2021 17:06 Ответить
это профессиональные националисты. Возглавляются врагами Украины, для дискредетации идей национализма.
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30.07.2021 18:15 Ответить
интересные радикалы в Украине. с пятой колонной не борются, с московсим партриархатом тоже. а борются с геями.. Карл, с геями!!! видно чуют, что их жопы в опасности
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30.07.2021 17:06 Ответить
Они же ради-калы!
Вот и опасаются.
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30.07.2021 17:32 Ответить
А чем вы лучше? Такие же извращенцы, как и русские. Фуууу.
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30.07.2021 17:58 Ответить
Так геи это и есть масковский патриархат
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30.07.2021 18:15 Ответить
Какие то 'спецефические' националисты: возбуждаются только на гей парады. На остальной беспредел им насрать. Вспомнилось шоу https://www.youtube.com/watch?v=IeNMRS-gpdk "Файна Юкрайна" с геями-националистами с Притулой в главной роли.
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30.07.2021 17:07 Ответить
На світі багато всякого свавілля, але ходити парадами збоченцям -- це вже свавілля проти природи, тим паче рекламувати з цього нову страшну "моду" та принаджувати молодих людей. Раніше такий виродок, усвідомивши свою суть, кінчав самогубством.
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01.08.2021 10:53 Ответить
За свою їсторію людство переживало різні крайнощі від Содома до інквізиції. Кожна з цих суспільнх моделей мала свої недоліки. Ми зараз десь посередині. Як на мене, краще щоб геї не приховували свою орієнтацію. Ми ж всі хочемо знати з ким спілкуємось. А ваше бажання довести людину до самогубства немає нічого спільного ні з християнськими цінностями, ані з мораллю.
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09.08.2021 10:20 Ответить
Родители растерялись.
Как наказать ребенка, когда у него нашли журнал по БДСМ.
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30.07.2021 17:32 Ответить
Бритые чмырили мусоров. Потом к мусорам прибыла подмога в амуниции и начала чмырить бритых.
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30.07.2021 17:38 Ответить
Причем как всегда когда начался замес, все разом закричали на русском.
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30.07.2021 17:40 Ответить
Эти лгбт - тупиковая ветвь развития человечества. Выбраковка.
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30.07.2021 17:59 Ответить
Задумка иудоглобализаторов в том, чтобы они утащили в пески забвения множество доверчивого наивняка.
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30.07.2021 18:33 Ответить
Если человека побьют он будет старатся избегать повторной ситуации.Если их бьют и они опять приходят чтобы их побили , значит им это нравится Поэтому не нужно их охранять,не нужно никаких плакатов.Просто сообщили место в каком соберутся,пацаны прийдут наваляют и всем хорошо .
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30.07.2021 18:19 Ответить
Сорос двинул полчища ядовидой гомомервячины на печерские холмы, дабы сопроводить установление концлагерного режима телевизорным одобрямсом.
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30.07.2021 18:31 Ответить
Чувствуется Антонина Геращенко еще крепко сидит в кресле. Монастырский похоже за ней давно замужем.
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30.07.2021 18:57 Ответить
Лгбт пропаганда должна быть запрещена
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30.07.2021 19:04 Ответить
Почему? Какая вам разница?Вас же не целуют ))
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30.07.2021 20:18 Ответить
Ещё чего не хватало. Пропаганда лгбт - это пропаганда. ИЗвращения и вырождения. Поэтому она должна быть запрещена.
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30.07.2021 22:14 Ответить
Пропаганда - это то, что мотивирует человека на определенные действия. Их пропаганда как-то повлияла на вас?
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30.07.2021 23:14 Ответить
Повлияет... Коли до влади на зміну шавкам з кварталу прийдуть збоченці.
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01.08.2021 10:58 Ответить
Так -ЛГБТ - це сексуальне збочення !
Невже і інші сексуальні збочення - від зоофілії до дрочення з маструбацією - можна пропагувати та рекламувати ?
Так у нас має бути сексуальна свобода ...Так і займайтеся собі тихенько . Максимально - обговорення цих питань та фото/відео на специалізованих форумах та порносайтах . Вимога 18+ обов"язкова!
За пропаганду та рекламу сексуальний збоченнь - негайне затримання ! 1-й раз - штраф так 10-30 тис грн . 2-й раз -тюремний термін . 3-й раз суровіший тюремний термін. І т.д.
І ще - повинні підключитися "Рейвах-прайд" ЛГБТ під Офісом Президента: затримання і застосування сльозогінного газу - Цензор.НЕТ 369усіх конфесій і докладно пояснювати - що це великий гріх!
"Рейвах-прайд" ЛГБТ під Офісом Президента: затримання і застосування сльозогінного газу - Цензор.НЕТ 263
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30.07.2021 23:18 Ответить
А что по поводу "возлюбить ближнего"? Хуже религиозных фанатиков, только дубоголовые веруны. Которые не понимают суть веры, не следуют заветам зато избирательно дергают из Святого Писания нужные фразы, тактично забывая остальные.
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31.07.2021 08:55 Ответить
Однозначно.
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30.07.2021 21:56 Ответить
Сорос, Зеленский, Пинчук обустраивают дегенеративный геноцид как в свое время Троцкий и Каганович. Либерализм и коммунизм это маски иудоглобализации из одной мастерской.
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30.07.2021 19:14 Ответить
Завидно что-ли ?Ну, пусть как хочут так и живут, какое дело всем этим противникам до ЛГБТ?
Боятся совратиться?)))
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30.07.2021 20:17 Ответить
Кстати, а где были праворадикалы, когда недавно на крестный ход масковский патриархат завёз автобусы из рассеюшки с мордоровскими федерастами, или им удобно только местных топтать ?
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30.07.2021 21:25 Ответить
У нас є праворадикали? Це взагалі - хто?
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30.07.2021 21:53 Ответить
хз, в статье так написано
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30.07.2021 23:31 Ответить
Якщо нормальних людей, що виступають проти насильницької(!) пропаганди збочень тут називають радикалами(?), то хто ж тоді реальні провокатори під веселковими прапорами? Як їх називати?
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30.07.2021 21:48 Ответить
1 у радикалов на футболках не братэрство а братство-?,НА КАКОЙ КАНАЛ РАБОТАЕМ?
2 А против чего радужные потестовали ?
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30.07.2021 22:22 Ответить
У меня одного такое ощущение, что ЛГБТ-организации проплатили радикалам протесты, чтоб на их акцию обратили внимание? Ну, просто, если б на них всем было похрен, то про их "парад" никто бы и не узнал. А так - им внимание теперь и Украину заодно в глазах европейцев выставят дикой вравраской страной.
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30.07.2021 23:13 Ответить
особенно удивил усатый мент с мастюхой на руке ..кто его взял в мусарню ранше отбор хоть какой то был ша всех сочуствущих берут
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30.07.2021 23:24 Ответить
латентных раздражают вышедшие из шкафа.
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31.07.2021 01:34 Ответить
В Украине уже установлены европейские зарплаты и пенсии. Коррупция подолана, дороги шикарные. Протестовать уже нет против чего, за передасов взялись.
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31.07.2021 09:12 Ответить
Ряженые против ряженых! Кто и для кого и зачем устраивает этот спектакль? Скорее всего, чтоб лгбт не выходили на парады. Так как там были только ряженые..
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31.07.2021 11:53 Ответить
Гомодрилы от жира бесятся...лекарство кукурузный качан в одно место и кирка в шахте.
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31.07.2021 12:44 Ответить
ТАК Я НИКАК НЕ МОГУ ПОНЯТЬ - НАШЕ ГОСУДАРСТВО ЗА ПИДИРАЦЕВ ИЛИ ПРОТИВ ПИДИРАЦЕВ? КТО РАЗЪЯСНИТ ГЕНЕРАЛЬНУЮ ЛИНИЮ ПАРТИИ?
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31.07.2021 18:22 Ответить
а ты то сам как думаешь - кем лучше быть - клоуном у пидирацев или пидирацем у клоунов??? вопрос очень философский из серии - быть или не быть? я склоняюсь к тому что клоуны и пидирацы являют собой одиннарот!
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31.07.2021 22:07 Ответить
Ага. И Хренло Обнуленное мычело что мы одиннарот - то есть оно признало что его нарот пидирацы.
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01.08.2021 16:22 Ответить
"Рейвах-прайд" ЛГБТ під Офісом Президента: затримання і застосування сльозогінного газу - Цензор.НЕТ 2602
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31.07.2021 23:10 Ответить
уха-ха ****** начали приставать к палицейским.... еле отбились хлопцы.... наградить бы
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01.08.2021 06:57 Ответить
Під час пандемії непогано вміти заробляти швидкі гроші.
https://fakeoff.org/backstage/dugin-arestovich-i-korchinskiy-tri-bogatyrya-golubogo-evraziyskogo-spetsnaza-gru-rf Дугин, Арестович и Корчинский - три богатыря голубого евразийского спецназа ГРУ РФ.
"Рейвах-прайд" ЛГБТ під Офісом Президента: затримання і застосування сльозогінного газу - Цензор.НЕТ 768
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01.08.2021 10:41 Ответить
ЛГБТ турбує зовсім не секс. Секс їм до дупи. Вони виходять на паради, щоб заявити про свою партію, яку хочуть в майбутньому ввести в парламент і зробити сексуальну революцію, про яку заявляли ще більшовики.
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01.08.2021 11:09 Ответить
Саме цікаве,що до їх порваних срак або зализаних піхв нема нікому діла...так лізуть і лізуть-це очманілі так,своїми геніталіями прикривають ,,обман і брехню,беззаконня і безпрєдел нинішньої влади,крадійство,зраду і свавілля тих, хто повинен нас захищати.....хай хоч одне кінчене розкаже ,чому воно вийшло,коли у України скільки загроз....
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01.08.2021 22:56 Ответить
А ще ті,що питають,а де ж праворадикали-там де ви їх вибрали-в парламенті,сн,президенти.....нажаль, в окопах їх найбільше.
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01.08.2021 23:09 Ответить
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