Авиакомпания "Украинские вертолеты" обратилась в ОП с предложением помочь Турции тушить лесные пожары. ФОТОрепортаж
В обращении говорится о готовности привлечь к тушению мастшабных пожаров в Турции на безвозмездной основе четыре многоцелевые модернизированные вертолета Ми-8 с экипажами, способными работать днем и ночью в любую погоду для поиска и непосредственного тушения пожаров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Частное акционерное общество "Авиакомпания "Украинские вертолеты" впервые среди авиакомпаний европейских стран внедрила новый вид специализированных операций по пожаротушению ночью в горных условиях и получила соответствующий сертификат Государственной авиационной службы Украины. Наши вертолеты-трансформеры уже много лет выполняют самые сложные задачи в миротворческих миссиях ООН и гуманитарных операциях. Среди других уникальных особенностей модернизированных вертолетов компании - возможность тушения пожаров не только днем, но и ночью, не только на равнинах, но и в горах, куда не может добраться другая техника. Это возможно благодаря новейшему оборудованию и высокопрофессиональным и опытным бригадам пилотов и спасателей ", - говорится в обращении подписанном председателем правления - генеральным директором авиакомпании Владимиром Ткаченко.
Авиакомпания предлагает привлечь к гуманитарной миссии три вертолета в конфигурации для пожаротушения и один вертолет в конфигурации как для пожаротушения, так и для аэромедицинской, реанимационной эвакуации с проведением медицинских мероприятий на борту вертолета, для оказания помощи пострадавшим, в том числе, пострадавшим с ожогами.
Вертолеты и экипажи готовы к выполнению перелета в Турцию.
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Обратитесь сразу к властям Турции, что готовы помочь, тем более если на безвозмездной основе.
С чего частная компания должна помогать обязательно от имени государства?
И для чего им на это разрешение именно Офиса президента? Не МЧС там, не МИДа, а именно ОП?
Ну то есть. В селе горит пожар. Пожарная команда обращается в сельсовет, с предложением, чтобы помочь. Чтобы не просто помочь, а именно как от сельсовета помочь. И ждать разрешения, чтобы выехать? Хотя вам, видимо, этого не понять.
Хотите помочь - помогайте тем, у кого горит, при чём тут ОП вообще?