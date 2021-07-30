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Авиакомпания "Украинские вертолеты" обратилась в ОП с предложением помочь Турции тушить лесные пожары. ФОТОрепортаж

В обращении говорится о готовности привлечь к тушению мастшабных пожаров в Турции на безвозмездной основе четыре многоцелевые модернизированные вертолета Ми-8 с экипажами, способными работать днем ​​и ночью в любую погоду для поиска и непосредственного тушения пожаров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Частное акционерное общество "Авиакомпания "Украинские вертолеты" впервые среди авиакомпаний европейских стран внедрила новый вид специализированных операций по пожаротушению ночью в горных условиях и получила соответствующий сертификат Государственной авиационной службы Украины. Наши вертолеты-трансформеры уже много лет выполняют самые сложные задачи в миротворческих миссиях ООН и гуманитарных операциях. Среди других уникальных особенностей модернизированных вертолетов компании - возможность тушения пожаров не только днем, но и ночью, не только на равнинах, но и в горах, куда не может добраться другая техника. Это возможно благодаря новейшему оборудованию и высокопрофессиональным и опытным бригадам пилотов и спасателей ", - говорится в обращении подписанном председателем правления - генеральным директором авиакомпании Владимиром Ткаченко.

Авиакомпания предлагает привлечь к гуманитарной миссии три вертолета в конфигурации для пожаротушения и один вертолет в конфигурации как для пожаротушения, так и для аэромедицинской, реанимационной эвакуации с проведением медицинских мероприятий на борту вертолета, для оказания помощи пострадавшим, в том числе, пострадавшим с ожогами.

Вертолеты и экипажи готовы к выполнению перелета в Турцию.

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Авиакомпания Украинские вертолеты обратилась в ОП с предложением помочь Турции тушить лесные пожары 01
Авиакомпания Украинские вертолеты обратилась в ОП с предложением помочь Турции тушить лесные пожары 02
Авиакомпания Украинские вертолеты обратилась в ОП с предложением помочь Турции тушить лесные пожары 03
Авиакомпания Украинские вертолеты обратилась в ОП с предложением помочь Турции тушить лесные пожары 04
Авиакомпания Украинские вертолеты обратилась в ОП с предложением помочь Турции тушить лесные пожары 05

Автор: 

пожар (5983) Турция (3508) вертолёт (1112)


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Топ комментарии
+3
А в 2014 году эта авиакомпания не обращалась с предложением помочь армии?
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30.07.2021 16:52 Ответить
+2
Та тут даже речи нет. Канечно помочь!!! Каждое дерево, каждый зеленый СПАСЕННЫЙ клочек земли имеет значение.... в масштабах планеты, по имени Земля. И наработка навыков тушения и опыт налетов ТОЖЕ!!!!
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30.07.2021 16:47 Ответить
+2
Рашмондам не поможем а туркам нашим союзникам да.
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30.07.2021 16:48 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Та тут даже речи нет. Канечно помочь!!! Каждое дерево, каждый зеленый СПАСЕННЫЙ клочек земли имеет значение.... в масштабах планеты, по имени Земля. И наработка навыков тушения и опыт налетов ТОЖЕ!!!!
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30.07.2021 16:47 Ответить
Точно, медленно поворачиваемся, давно уже было пора подсуетиться МИДу и помочь туркам. И свои бы опыта набрались, такое у каждого может случиться
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30.07.2021 16:49 Ответить
Вы думаете частная компания будет это делать бесплатно? Сочувствие турецкому народу?
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30.07.2021 16:54 Ответить
Рашмондам не поможем а туркам нашим союзникам да.
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30.07.2021 16:48 Ответить
враг моего врага-мой друг...
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30.07.2021 16:51 Ответить
А в 2014 году эта авиакомпания не обращалась с предложением помочь армии?
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30.07.2021 16:52 Ответить
Я про них і після 2014 не чув. Коли в нас пожежі були.
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30.07.2021 16:59 Ответить
Потому что они в Африке на контрактах ООН работают..
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30.07.2021 17:04 Ответить
будет. Вы понимаете какая это будет реклама "Украинских вертолетов" что они умеют и могут это сделать качественно и быстро.
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30.07.2021 17:14 Ответить
Турция наш стратегический партнер и союзник, а наш гарант послал им аж 1 самолёт и выразил озабоченность.
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30.07.2021 17:32 Ответить
Эммм... Частная компания? Обращается в ОП? Для чего?
Обратитесь сразу к властям Турции, что готовы помочь, тем более если на безвозмездной основе.
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30.07.2021 19:39 Ответить
Если без разрешения офиса президента, то это будет уже не украинская компания?
С чего частная компания должна помогать обязательно от имени государства?
И для чего им на это разрешение именно Офиса президента? Не МЧС там, не МИДа, а именно ОП?

Ну то есть. В селе горит пожар. Пожарная команда обращается в сельсовет, с предложением, чтобы помочь. Чтобы не просто помочь, а именно как от сельсовета помочь. И ждать разрешения, чтобы выехать? Хотя вам, видимо, этого не понять.
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30.07.2021 20:18 Ответить
И что с того? Давно это у нас частным фирмам запрещено работать с другими государствами?
Хотите помочь - помогайте тем, у кого горит, при чём тут ОП вообще?
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30.07.2021 23:42 Ответить
 
 