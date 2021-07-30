Рейдовый тральщик "Геническ" и ракетный катер "Прилуки" ВМС Украины спустили на воду после ремонта в Николаеве, - "Укроборонпром". ФОТОрепортаж

Сегодня, 30 июля, на Николаевском судостроительном заводе спустили на воду после докового ремонта рейдовый тральщик "Геническ" и ракетный катер "Прилуки" Военно-морских сил ВС Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

Три месяца специалисты предприятия восстанавливали внешнюю обшивку, винто-рулевой комплекс, силовые установки, механизмы и т.п.

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"Ремонт военных кораблей состоялся в рамках контракта с Министерством обороны Украины, все работы завершены в оговоренные сроки", - говорится в сообщении.

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Напомним, что "Геническ" и "Прилуки" зашли в акваторию НСЗ 1 апреля текущего года. Для того, чтобы рейдовый тральщик и ракетный катер попали туда, в Николаеве временно развели три моста.