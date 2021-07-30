Рейдовый тральщик "Геническ" и ракетный катер "Прилуки" ВМС Украины спустили на воду после ремонта в Николаеве, - "Укроборонпром". ФОТОрепортаж
Сегодня, 30 июля, на Николаевском судостроительном заводе спустили на воду после докового ремонта рейдовый тральщик "Геническ" и ракетный катер "Прилуки" Военно-морских сил ВС Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.
Три месяца специалисты предприятия восстанавливали внешнюю обшивку, винто-рулевой комплекс, силовые установки, механизмы и т.п.
"Ремонт военных кораблей состоялся в рамках контракта с Министерством обороны Украины, все работы завершены в оговоренные сроки", - говорится в сообщении.
Напомним, что "Геническ" и "Прилуки" зашли в акваторию НСЗ 1 апреля текущего года. Для того, чтобы рейдовый тральщик и ракетный катер попали туда, в Николаеве временно развели три моста.
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Все катера выпущенные на Ленинской кузне являются речными.
Т.е., практически не пригодны к действиям на море.
Почему молчали все украинские адмиралы?
Видимо свой кошелек ближе чем государственный флот.
Наше спасение это ракетные катера, вооруженные ракетами дальнего боя.
"БК-01,02,03,04,05,06,07",
а также "БДШК «Кентавр»".
С осадкой 1 м при 4 баллах будет подводная лодка, а не корабль.
Что-то похожее на корабли мы получаем пока от американцев.
Своего, даже похожего мы не можем делать.
Англичане вроде предложили, но пока не понятная ситуация.