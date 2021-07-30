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Рейдовый тральщик "Геническ" и ракетный катер "Прилуки" ВМС Украины спустили на воду после ремонта в Николаеве, - "Укроборонпром". ФОТОрепортаж

Сегодня, 30 июля, на Николаевском судостроительном заводе спустили на воду после докового ремонта рейдовый тральщик "Геническ" и ракетный катер "Прилуки" Военно-морских сил ВС Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

Рейдовый тральщик Геническ и ракетный катер Прилуки ВМС Украины спустили на воду после ремонта в Николаеве, - Укроборонпром 01

Три месяца специалисты предприятия восстанавливали внешнюю обшивку, винто-рулевой комплекс, силовые установки, механизмы и т.п.

Рейдовый тральщик Геническ и ракетный катер Прилуки ВМС Украины спустили на воду после ремонта в Николаеве, - Укроборонпром 02

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Рейдовый тральщик Геническ и ракетный катер Прилуки ВМС Украины спустили на воду после ремонта в Николаеве, - Укроборонпром 03

"Ремонт военных кораблей состоялся в рамках контракта с Министерством обороны Украины, все работы завершены в оговоренные сроки", - говорится в сообщении.

Рейдовый тральщик Геническ и ракетный катер Прилуки ВМС Украины спустили на воду после ремонта в Николаеве, - Укроборонпром 04

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Напомним, что "Геническ" и "Прилуки" зашли в акваторию НСЗ 1 апреля текущего года. Для того, чтобы рейдовый тральщик и ракетный катер попали туда, в Николаеве временно развели три моста.

Автор: 

ВМС (1490) корабль (2047) Николаев (2164) оборона (5252) Укроборонпром (1239)


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Топ комментарии
+5
Если принять во внимание, что потерпевший вiслюк - это проект "янукович-2", то всё становится на свои места...
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30.07.2021 17:28 Ответить
+4
ЗЕля создает "смехомоскитный" флот. За два года не поставлены в строй ни одного ратетонесущего катера, способного бороться с крупными надводными целями. Зеля заглядывает в глаза ХУ_ЛУ.
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30.07.2021 17:01 Ответить
+3
Строил москиный флот еще Порошенко.
Все катера выпущенные на Ленинской кузне являются речными.
Т.е., практически не пригодны к действиям на море.
Почему молчали все украинские адмиралы?
Видимо свой кошелек ближе чем государственный флот.
Наше спасение это ракетные катера, вооруженные ракетами дальнего боя.
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30.07.2021 18:15 Ответить
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ЗЕля создает "смехомоскитный" флот. За два года не поставлены в строй ни одного ратетонесущего катера, способного бороться с крупными надводными целями. Зеля заглядывает в глаза ХУ_ЛУ.
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30.07.2021 17:01 Ответить
Если принять во внимание, что потерпевший вiслюк - это проект "янукович-2", то всё становится на свои места...
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30.07.2021 17:28 Ответить
Ракетний катер Прилуки найбільш боєздатна одиниця ВМСУ, він найбільш швидкісний зі всього що є у складі ВМСУ -43 вузли, має потужне артилерійське озброєння, але немає протикорабельних ракет. Оскільки ремонт ракетного катера закінчився, а ПКР Нептун так і не з'явились на катері, можна сказати що ПКР Нептун досі не доведено до бойового зразка і по суті ПКР Нептун це сира розробка яку ще 10-15 років будуть доводити до бойової системи. Потрібно озброїти РК Прилуки нормальними західними протикорабельними ракетами західного виробництва!
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30.07.2021 17:45 Ответить
Скажи нам о ідіоте, а що, в ДОЗ було прописано модернізація катера "Прилуки", та переозброєння його ПКР "Нептун"?!!!
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30.07.2021 19:47 Ответить
В тім то і проблема що не було модернізації катера. ПКР в нас ніби є, а модернізація РАКЕТНОГО катера під ПКР не прописана, бо ПКР по суті немає, а є лише макети для виставок! Які комплекси ПКР мали бути в першу чергу розроблені і прийняті на озброєння? Повітряного і морського базування, бо в нас є носії для цих ракет! А що зробив порошенко? Зробив найбільшу дурню яку тільки можна було зробити - почав будувати колісний комплекс ПКР з нуля! Це свідома зрада та саботаж оборони України!
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30.07.2021 20:11 Ответить
Трускавец, не?
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30.07.2021 20:15 Ответить
Дібіл, а нагадай всим, яка ширина Чорного моря, і яка дальність ураження ПКР?
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30.07.2021 22:04 Ответить
Так гавнокосандувач поставив на паузу нептуна,а його морського варіанту ще й не розпочинали розробляти, куди ж його в план модернізації вставляти?
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31.07.2021 21:17 Ответить
Строил москиный флот еще Порошенко.
Все катера выпущенные на Ленинской кузне являются речными.
Т.е., практически не пригодны к действиям на море.
Почему молчали все украинские адмиралы?
Видимо свой кошелек ближе чем государственный флот.
Наше спасение это ракетные катера, вооруженные ракетами дальнего боя.
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30.07.2021 18:15 Ответить
Откуда инфа про речные катера? Раша тв подсказало?
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30.07.2021 18:43 Ответить
Посмотрите ТТХ катеров выпущенных "...Кузней".
"БК-01,02,03,04,05,06,07",
а также "БДШК «Кентавр»".
С осадкой 1 м при 4 баллах будет подводная лодка, а не корабль.
Что-то похожее на корабли мы получаем пока от американцев.
Своего, даже похожего мы не можем делать.
Англичане вроде предложили, но пока не понятная ситуация.
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31.07.2021 20:36 Ответить
Отчасти согласен. Помнится стая рашистских парохедов и еропланов гонялась за двумя "Гюрза-М" и если бы не буксир (который бросить не могли), от отсосали бы кацапы. Действительно мы уже не можем строить нормальные корабли. Государство не заботится о развитии науки и машиностроения, потому как деньги красть там сложнее, куда как проще лохам дороги строить! Нет ума, строй дома!
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31.07.2021 23:37 Ответить
Лапоть тебя спасет интоксикация
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30.07.2021 20:14 Ответить
Надо было проект порошенко продолжить. Бронированные артиллерийские катера. Шобы москали боялись.
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31.07.2021 12:56 Ответить
 
 