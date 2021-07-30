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Пограничники и военнослужащие провели учения в Азовском море. ФОТОрепортаж

Прошлой ночью в Азовском море прошли тактические учения составляющих Объединенных Сил.

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

Корабельно-катерный состав Мариупольского отряда Морской охраны и подразделения Военно-Морских Сил ВСУ отработали слаженность совместных действий по противодесантной обороне побережья Азовского моря.

"Ночью корабли и катера Морской охраны вышли в море для отработки боевых маневров. Они были разделены на тактические группы. Одни обеспечивали безопасность судоходства, закрывая районы проведения стрельб, обследовали прибрежные воды для обеспечения безопасности рыбаков-любителей от случайного попадания в зону высадки десанта. Другие доставляли штурмовые подразделения к берегу и оказывали огневую поддержку с моря", - сказано в сообщении.

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Корабли Морской охраны отработали предупредительную стрельбу по судну-нарушителю, поражение надводной цели и ликвидацию плавучей мины.

К участникам приблизился корабль пограничной службы ФСБ РФ. Украинские силовики были готовы к любому развитию событий, но российский корабль лег в дрейф и наблюдал за учениями с расстояния около 6 морских миль.

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Пограничники и военнослужащие провели учения в Азовском море 01
Пограничники и военнослужащие провели учения в Азовском море 02
Пограничники и военнослужащие провели учения в Азовском море 03
Пограничники и военнослужащие провели учения в Азовском море 04
Пограничники и военнослужащие провели учения в Азовском море 05
Пограничники и военнослужащие провели учения в Азовском море 06
Пограничники и военнослужащие провели учения в Азовском море 07
Пограничники и военнослужащие провели учения в Азовском море 08

Автор: 

Азовское море (1605) Госпогранслужба (6642) военные учения (3466) ФСБ (1944) ВСУ (6736)


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Толку от этих учений ??? только деньги просираются !!!
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30.07.2021 17:03 Ответить
Хе-хе. кацап негодує
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30.07.2021 17:04 Ответить
Давай козломордый на бутылку!
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30.07.2021 17:05 Ответить
Вот такие "умники" и просырают страну. Отдохни немного

Пограничники и военнослужащие провели учения в Азовском море - Цензор.НЕТ 4550
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30.07.2021 17:08 Ответить
а как далеко от берега рискнули заплыть чтобы не провоцировать рашистов ?
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30.07.2021 17:27 Ответить
военная тайна
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30.07.2021 18:00 Ответить
 
 