Пограничники и военнослужащие провели учения в Азовском море. ФОТОрепортаж

Прошлой ночью в Азовском море прошли тактические учения составляющих Объединенных Сил.

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

Корабельно-катерный состав Мариупольского отряда Морской охраны и подразделения Военно-Морских Сил ВСУ отработали слаженность совместных действий по противодесантной обороне побережья Азовского моря.

"Ночью корабли и катера Морской охраны вышли в море для отработки боевых маневров. Они были разделены на тактические группы. Одни обеспечивали безопасность судоходства, закрывая районы проведения стрельб, обследовали прибрежные воды для обеспечения безопасности рыбаков-любителей от случайного попадания в зону высадки десанта. Другие доставляли штурмовые подразделения к берегу и оказывали огневую поддержку с моря", - сказано в сообщении.

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Корабли Морской охраны отработали предупредительную стрельбу по судну-нарушителю, поражение надводной цели и ликвидацию плавучей мины.

К участникам приблизился корабль пограничной службы ФСБ РФ. Украинские силовики были готовы к любому развитию событий, но российский корабль лег в дрейф и наблюдал за учениями с расстояния около 6 морских миль.

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