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Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ "РейвахПрайд". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле здания Офиса Президента проходит ЛГБТ-прайд в формате рейва. Организаторы акции таким образом решили поддержать принятие законопроекта об усилении ответственности за дискриминацию любых групп людей на почве нетерпимости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Участники акции выдвинули следующие требования:
• Принятие законопроекта №5488 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации"
• Реформа полиции, прокуратуры и судебной системы.
• Расследование нападений радикалов на ЛГБТ + и феминистские мероприятия, активисток и организации.
• Расследование неправомерных рейдов в заведения электронной сцены столицы и жестоких неправомерных задержаний культурных деятелей.
• Создание безопасных и благоприятных условий для развития электронной сцены в Украине.

Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ РейвахПрайд 01
Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ РейвахПрайд 02
Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ РейвахПрайд 03
Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ РейвахПрайд 04
Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ РейвахПрайд 05
Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ РейвахПрайд 06
Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ РейвахПрайд 07
Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ РейвахПрайд 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Хочу бути в безпеці, будучи собою", - представители ЛГБТ под Офисом президента требовали усилить наказание за дискриминацию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ РейвахПрайд 09
Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ РейвахПрайд 10
Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ РейвахПрайд 11
Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ РейвахПрайд 12
Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ РейвахПрайд 13
Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ РейвахПрайд 14
Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ РейвахПрайд 15
Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ РейвахПрайд 16
Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ РейвахПрайд 17
Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ РейвахПрайд 18

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Рейвах-прайд" ЛГБТ под Офисом Президента: задержания и применение слезоточивого газа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ РейвахПрайд 19
Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ РейвахПрайд 20
Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ РейвахПрайд 21
Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ РейвахПрайд 22

Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ РейвахПрайд 23
Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ РейвахПрайд 24
Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ РейвахПрайд 25
Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ РейвахПрайд 26
Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ РейвахПрайд 27

Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ РейвахПрайд 28
Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ РейвахПрайд 29

Читайте также: "Рейвах-прайд" ЛГБТ под ОП: на двух человек составлены админпротоколы за мелкое хулиганство, - полиция

Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ РейвахПрайд 30
Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ РейвахПрайд 31
Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ РейвахПрайд 32
Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ РейвахПрайд 33
Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ РейвахПрайд 34

Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ РейвахПрайд 35
Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ РейвахПрайд 36
Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ РейвахПрайд 37
Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ РейвахПрайд 38
Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ РейвахПрайд 39

Напоминаем, сегодня на Банковой произошли столкновения между полицией и правыми радикалами, вышедшими против участников ЛГБТ-акции. Правоохранители применили слезоточивый газ. На двух человек составлены админпротоколы за мелкое хулиганство.

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Киев (25795) ЛГБТ-сообщество (336) Богачук Олег (1462) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+24
Свій до свого по своє.
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30.07.2021 19:08 Ответить
+18
https://censor.net/ru/user/394174 - это неправильно конечно, что Владимир Александрович не присоединился к компании

Как вышел в большие начальники, так начал сторонится свою тусовку..
- неправильно это..

Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ "РейвахПрайд" - Цензор.НЕТ 8411
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30.07.2021 19:14 Ответить
+13
будущие министры и чиновники Зе команды ?
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30.07.2021 19:08 Ответить
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отнюдь девять-двадцать
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30.07.2021 20:29 Ответить
три - пятнадцать....
знал, шо ты у нас не по цифрам - белка по дуплу )))
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30.07.2021 20:32 Ответить
спили мушку - крошка ...
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30.07.2021 20:35 Ответить
крошка у тебя в заднице - там же помидорные шкурки
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30.07.2021 20:36 Ответить
а теперь , не снимая засраных штанов скажи с какого беса ты пристал?
тебя хунвейбины зацепили? перепостисть?https://www.youtube.com/watch?v=9**********
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30.07.2021 20:35 Ответить
ты на бензине или на моменте ?
кто к кому пристал ?
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30.07.2021 20:45 Ответить
так у тебя еще и склероз?
ты под мой комент отписался, не я под твой - поскролай, не ленись...
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30.07.2021 20:55 Ответить
https://cs9.pikabu.ru/images/previews_comm/2018-06_4/1529522203159895765.jpg как то так
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30.07.2021 21:22 Ответить
"Изощрённые мутации
Широта дебилизации
Диктатура вырождения..."
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30.07.2021 19:52 Ответить
Скоро педофилы и зоофилы потребуют прав... позор человечества.. последнее время..
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30.07.2021 19:58 Ответить
скоро такие как ты не будут обращать внимания))) это называется толерантность. они имеют права такие как и ты
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30.07.2021 21:16 Ответить
содом и гоморра.......дальше сами знаете чем закончилось
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30.07.2021 20:05 Ответить
Мой банк в Германии ***** окрасился в цвета ЛГБТ...
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30.07.2021 20:08 Ответить
Музычка скромно умалчивает, чего хотят ********* и лесбиянки.
Законопроект 5488 обмежує свободу слова та запроваджує ув'язнення від 5 до 8 років за несприйняття пропаганди збочень ЛГБТ.
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30.07.2021 20:24 Ответить
youtube.com/watch?v=Sh_DK0rVh_Y
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30.07.2021 20:28 Ответить
Наконец сотрудники администрации вышли на улицу.
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30.07.2021 20:34 Ответить
Жесть какая то. Никакой скромности, сплошная похабщина. Где тут прекрасное? покажите мне! где! Не хочу никого обидеть, но есть же сотни способов не выглядеть вульгарно! О какой тут демократии речь а?Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ "РейвахПрайд" - Цензор.НЕТ 4252
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30.07.2021 21:00 Ответить
о такой, что демократия - это когда при власти демократы
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30.07.2021 21:04 Ответить
бардак.
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30.07.2021 21:09 Ответить
тебе не нравится, кому то нравится)) я бы вот за оперное пение садил бы в тюрьму)))) но кому то оно нравится, пусть слушают
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30.07.2021 21:13 Ответить
Вот голуби срут тебе на окно допустим? Тебе это не нравится. Ты что делаешь? Берешь метлу и вежливо их на юх на юх отправляешь!)
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30.07.2021 21:59 Ответить
ну может ты и с метлой за голубями бегаешь а я окна просто мою)) в чем наша разница
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31.07.2021 06:15 Ответить
Ну это по твоему сценарию ты окна моешь. Хотя, вряд ли бы ты пшикал на стаю голубей сидящей на твоем подоконнике) Там лишь ведро води поможет)
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31.07.2021 16:13 Ответить
лесбіянки на порносайтах (25-)- це прекрасно...
все інше -"на любителя"
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31.07.2021 13:24 Ответить
а почему менты не по форме одеты, если уж пришли?
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30.07.2021 21:06 Ответить
вот если бы наше быковатое стадо не обращало внимание на педиков то и парадов было бы меньше)) а так интересно когда бык бежит на красную тряпку))
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30.07.2021 21:11 Ответить
Ну что хочу сказать, хотите быть в ЕС, будте толерантны
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30.07.2021 21:13 Ответить
Підоры к ****** в гости пришли а его нет.
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30.07.2021 21:13 Ответить
Ну хоть музыка у них годная там играет. Что-то похожее на Crossbreed, Hardstep и/или Hard Trance.
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30.07.2021 21:37 Ответить
Что это за кислотники одноклеточные ? Тупо под кайфом или с больной психикой .
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30.07.2021 22:51 Ответить
Гавно месы и любители устриц ))))
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30.07.2021 22:52 Ответить
ЗЕленский ихний бох 🤔
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31.07.2021 00:35 Ответить
Даже визиты клоуна так не освещают как сборища пидаросов и лесби Видать хорошо заплатили журналистам.
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31.07.2021 00:45 Ответить
вот он настоящий рух "проти капітуляції". маски сброшены.
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31.07.2021 01:08 Ответить
Все до единого кто зашел и оставил здесь коммент озабочены так или иначе темами однополого секса. Все эти борцы с гомиками безусловно латентые гомосексуалисты. Более даже озабоченные чем молодежь на рейве. Это настолько очевидно что даде не смешно.
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31.07.2021 07:31 Ответить
6. В останні часи будуть порушені і людські відносини, ненависть і ворожнеча будуть керувати світом, і підніметься рука кожного понад руку свого ближнього (Зах. 14,13).Брати будуть вбивати братів, батьки будуть вбивати своїх дітей, зі світанку до заходу сонця будуть вони вбивати один одного (Ен. 100,1.2).Честь буде ПЕРЕТВОРЕНА в ганьбУ, сила - в приниження, краса - в потворність. Скромний стане заздрісником і пристрасть оволодіє людиною, яка колись була спокійною ((2 Вар. 48,31-37).
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31.07.2021 13:42 Ответить
А чего то хотели светло-синие и розовые понять не могу.
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31.07.2021 07:38 Ответить
Блин, генофонд какой-то худосочно-дистрофичный, хотя бы потомства не дали.
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31.07.2021 08:19 Ответить
цікаво.. Байден відновив встановлення туалетів для "осіб третього роду" в аеропортах америки,зупинене Трампом?
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31.07.2021 13:28 Ответить
нах такие евроценности
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31.07.2021 11:33 Ответить
ФРІК-ПРАЙД
Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ "РейвахПрайд" - Цензор.НЕТ 5156
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31.07.2021 13:29 Ответить
Чо там, зелебубоньки хоч підтримали своїх? Хоча ні, зезрадники це не геї, а пі...
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31.07.2021 18:44 Ответить
Саме цікаве,що до їх порваних срак або зализаних піхв нема нікому діла...так лізуть і лізуть-це очманілі так,своїми геніталіями прикривають ,,обман і брехню,беззаконня і безпрєдел нинішньої влади,крадійство,зраду і свавілля тих, хто повинен нас захищати.....хай хоч одне кінчене розкаже ,чому воно вийшло,коли у України скільки загроз....
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01.08.2021 22:48 Ответить
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