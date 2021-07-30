Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ "РейвахПрайд". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве возле здания Офиса Президента проходит ЛГБТ-прайд в формате рейва. Организаторы акции таким образом решили поддержать принятие законопроекта об усилении ответственности за дискриминацию любых групп людей на почве нетерпимости.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Участники акции выдвинули следующие требования:
• Принятие законопроекта №5488 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации"
• Реформа полиции, прокуратуры и судебной системы.
• Расследование нападений радикалов на ЛГБТ + и феминистские мероприятия, активисток и организации.
• Расследование неправомерных рейдов в заведения электронной сцены столицы и жестоких неправомерных задержаний культурных деятелей.
• Создание безопасных и благоприятных условий для развития электронной сцены в Украине.
Напоминаем, сегодня на Банковой произошли столкновения между полицией и правыми радикалами, вышедшими против участников ЛГБТ-акции. Правоохранители применили слезоточивый газ. На двух человек составлены админпротоколы за мелкое хулиганство.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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знал, шо ты у нас не по цифрам - белка по дуплу )))
тебя хунвейбины зацепили? перепостисть?https://www.youtube.com/watch?v=9**********
кто к кому пристал ?
ты под мой комент отписался, не я под твой - поскролай, не ленись...
Широта дебилизации
Диктатура вырождения..."
Законопроект 5488 обмежує свободу слова та запроваджує ув'язнення від 5 до 8 років за несприйняття пропаганди збочень ЛГБТ.
все інше -"на любителя"