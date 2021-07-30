Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ "РейвахПрайд". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле здания Офиса Президента проходит ЛГБТ-прайд в формате рейва. Организаторы акции таким образом решили поддержать принятие законопроекта об усилении ответственности за дискриминацию любых групп людей на почве нетерпимости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Участники акции выдвинули следующие требования:

• Принятие законопроекта №5488 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации"

• Реформа полиции, прокуратуры и судебной системы.

• Расследование нападений радикалов на ЛГБТ + и феминистские мероприятия, активисток и организации.

• Расследование неправомерных рейдов в заведения электронной сцены столицы и жестоких неправомерных задержаний культурных деятелей.

• Создание безопасных и благоприятных условий для развития электронной сцены в Украине.

















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Напоминаем, сегодня на Банковой произошли столкновения между полицией и правыми радикалами, вышедшими против участников ЛГБТ-акции. Правоохранители применили слезоточивый газ. На двух человек составлены админпротоколы за мелкое хулиганство.

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ