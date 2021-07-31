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Советник главы ОП Милованов после удара в глаз от Данилюка. ФОТО ДНЯ

Вечером 30 июля между экс-секретарем СНБО Александром Данилюком и советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака Тимофеем Миловановым состоялась драка.

Как передает Цензор.НЕТ в соцсетях опубликовали фото Милованова после инцидента. 

Советник главы ОП Милованов после удара в глаз от Данилюка 01

Тимофей Милованов обнародовал свою позицию по факту конфликта с экс-секретарем СНБО Александром Данилюком.

драка (2019) Данилюк Александр (469) Милованов Тимофей (289)


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Топ комментарии
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брателло по маразму

Советник главы ОП Милованов после удара в глаз от Данилюка - Цензор.НЕТ 9897
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31.07.2021 18:36
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Советник главы ОП Милованов после удара в глаз от Данилюка - Цензор.НЕТ 7356
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31.07.2021 18:43
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Радник глави ОП Милованов після удару в око від Данилюка - Цензор.НЕТ 3892

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31.07.2021 18:56
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Я спочатку пробив би "двійку" по корпусу милованова. А вже потім - в голову. Точніше, в те, що замість неї.
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01.08.2021 03:28 Ответить
Серпень має дати жару в плані того,що здобули, підійшовши до 30-річниці нашої незалежності. Чорти так закрутять, щоб очі повилазили. На поверхню повилазе все те, що є паршивою візитівкою нинішньої влади. Коли вже дійде до нашого народу, що по приколу, жити не потрібно, бо ця риса доводить до абсурду. Який жах і сором. Невже терпіти це неподобство маємо ще довго? Чи залишилась у нас та гідність, якою так пишалися?
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01.08.2021 08:12 Ответить
Радник глави ОП Милованов після удару в око від Данилюка - Цензор.НЕТ 1738
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01.08.2021 08:25 Ответить
Данилюк, мусиш потренуватися ще.
Воно-то зараховано з натяжкою, але треба переконливіше, чуєш ?
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01.08.2021 08:46 Ответить
....истинное лицо власти) на это можно смотреть вечно. как на Яныка после яйца или к примеру на Витальку на сцене Майдана после того как туда вышел Вова Парасюк
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01.08.2021 08:54 Ответить
Хай они перебьют друг друга там у обоих рылы в гомне.
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01.08.2021 13:59 Ответить
сожрите уже друг друга или народ вас скоро начнет отстреливать....
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01.08.2021 14:56 Ответить
Данилюк дрочунишка)))
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01.08.2021 18:00 Ответить
Боже! Яка клоунада дебільна при владі! Прозри, Боже, очі, тим хто підтримує цю владу. Невже в Україні так багато невірних.
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01.08.2021 18:11 Ответить
Яке воно чмо,***...
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01.08.2021 18:46 Ответить
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