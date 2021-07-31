Советник главы ОП Милованов после удара в глаз от Данилюка. ФОТО ДНЯ
Вечером 30 июля между экс-секретарем СНБО Александром Данилюком и советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака Тимофеем Миловановым состоялась драка.
Как передает Цензор.НЕТ в соцсетях опубликовали фото Милованова после инцидента.
Тимофей Милованов обнародовал свою позицию по факту конфликта с экс-секретарем СНБО Александром Данилюком.
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Воно-то зараховано з натяжкою, але треба переконливіше, чуєш ?