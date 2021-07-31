Флаг Украины запустили в небо из Авдеевки в сторону оккупированного Донецка. ФОТОрепортаж

К годовщине освобождения Авдеевки в небо в сторону оккупированного Донецка подняли флаг Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев.

"К 7-й годовщине освобождения Авдеевки от российской оккупации, представители общественной организации "Третья сила" совместно с неравнодушными гражданами и военнослужащими отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, подняли в небо в сторону Донецка государственный флаг, чтобы поддержать украинское население, которое находится во временной оккупации, и напомнить оккупантам, что Донецк - это Украина, что желто-голубой флаг еще будет поднят над освобожденным городом", - говорится в сообщении.

Украинский флаг подняли в небо на желтых и голубых воздушных шариках.

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