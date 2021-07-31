Флаг Украины запустили в небо из Авдеевки в сторону оккупированного Донецка. ФОТОрепортаж
К годовщине освобождения Авдеевки в небо в сторону оккупированного Донецка подняли флаг Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев.
"К 7-й годовщине освобождения Авдеевки от российской оккупации, представители общественной организации "Третья сила" совместно с неравнодушными гражданами и военнослужащими отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, подняли в небо в сторону Донецка государственный флаг, чтобы поддержать украинское население, которое находится во временной оккупации, и напомнить оккупантам, что Донецк - это Украина, что желто-голубой флаг еще будет поднят над освобожденным городом", - говорится в сообщении.
Украинский флаг подняли в небо на желтых и голубых воздушных шариках.
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Рюсские кто у вас Президент?Джохар Дудаев или Кадыров?...быдло рюсскае...
- а над флагом они надругаются, если выловят..
цитата президента Литвы Дали Грибаускайте...
умерли, но их родственники через "решал" получают пенсии в мирных
частях Украины на давно умерших людей. 7 лет Украина платит пенсии... мертвым
людям. И родня, получающая и платящая "решалам", живущая в ОРДЛО,
потирает ручки. Это у них называется -"доить хунту".
90% жителей ОРДЛО, даже тех, кто позиционирует себя,
как проукраинских, имеют в ОРДЛО "паспорт республики", паспорт
гражданина РФ, документы "республики", платят налоги "республики".
Это называется "мы выживаем".
Сергей Ирза
Прости, Донбасс, тебя не уберёг,
Но кто бы мог подумать на «своих» же…
Тебя на смерть сей «ближний» мой обрёк,
Скажи, он что, тобою был обижен?
Скажи, он что, обижен был он мной?
Прости, Донбасс, нас предали обоих -
Угроблен ты Кремлёвскою стеной,
И паранойей собственных изгоев!
Угроблен ты… - таков он «русский мир»,
Он, как нагрузка к ядерной головке,
Прости, Донбасс, нас продали за сыр,
Вонючий сыр в кремлёвской мышеловке!
07/06/2015