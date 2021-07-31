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Флаг Украины запустили в небо из Авдеевки в сторону оккупированного Донецка. ФОТОрепортаж

К годовщине освобождения Авдеевки в небо в сторону оккупированного Донецка подняли флаг Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев.

"К 7-й годовщине освобождения Авдеевки от российской оккупации, представители общественной организации "Третья сила" совместно с неравнодушными гражданами и военнослужащими отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, подняли в небо в сторону Донецка государственный флаг, чтобы поддержать украинское население, которое находится во временной оккупации, и напомнить оккупантам, что Донецк - это Украина, что желто-голубой флаг еще будет поднят над освобожденным городом", - говорится в сообщении.

Украинский флаг подняли в небо на желтых и голубых воздушных шариках.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 72-й ОМБр запустили в сторону оккупированного Донецка огромный флаг Украины. ФОТОрепортаж

Флаг Украины запустили в небо из Авдеевки в сторону оккупированного Донецка 01
Флаг Украины запустили в небо из Авдеевки в сторону оккупированного Донецка 02
Флаг Украины запустили в небо из Авдеевки в сторону оккупированного Донецка 03
Флаг Украины запустили в небо из Авдеевки в сторону оккупированного Донецка 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сине-желтые флаги должны появиться в каждом уголке нашей страны - и на востоке, и в Крыму, - Зеленский

Флаг Украины запустили в небо из Авдеевки в сторону оккупированного Донецка 05
Флаг Украины запустили в небо из Авдеевки в сторону оккупированного Донецка 06
Флаг Украины запустили в небо из Авдеевки в сторону оккупированного Донецка 07
Флаг Украины запустили в небо из Авдеевки в сторону оккупированного Донецка 08

Также смотрите: "Чекаємо на вас вдома": под Радой крымскотатарский флаг начал путешествие по Украине перед запуском над оккупированным Крымом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Флаг Украины запустили в небо из Авдеевки в сторону оккупированного Донецка 09
Флаг Украины запустили в небо из Авдеевки в сторону оккупированного Донецка 10
Флаг Украины запустили в небо из Авдеевки в сторону оккупированного Донецка 11

Смотрите также: Активисты запустили с админграницы флаг Украины с посланиями для жителей захваченного Россией Крыма. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донецьк (6322) флаг (934) Авдеевка (2444) 72 отдельная механизированная бригада (239)


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Топ комментарии
+32
Ви мене вибачте, але на мою думку краще, коли в сторону ворога летять не повітряні кульки з прапором, а реактивні снаряди.
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31.07.2021 21:03
+12
пока вместо Точек-У мы будем запускать на Донецк флаги - делов не будет
- а над флагом они надругаются, если выловят..
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31.07.2021 21:11
+10
В Беларуси боролись за свободу, даря цветочки мусорам. Ни к чему хорошему это не привело.
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31.07.2021 21:21
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Ви мене вибачте, але на мою думку краще, коли в сторону ворога летять не повітряні кульки з прапором, а реактивні снаряди.
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31.07.2021 21:03 Ответить
с языка снял..
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31.07.2021 21:23 Ответить
Тим быльше, гелый закынчиться ы прапор впаде на ворожу сторону. Ото вони по паплюжать наш прапор.
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31.07.2021 21:39 Ответить
ФИТИШИЗДЫ! патомки Степана Биндера! И Кисы Варабьяненова!!
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31.07.2021 21:34 Ответить
Алени думали БИММБА)) а тута типо флаг! алени попуститесь, дальше будет БІМБА!!!
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31.07.2021 21:41 Ответить
абааю данєцьких такой тупой скот поискать+ не найти.....
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31.07.2021 21:43 Ответить
Миру -- Мир! ...грубо говоря и фигурально выражаясь...
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31.07.2021 21:09 Ответить
Какая хорошая идея.Надо из всех республик на Кремль запускать,каждую неделю,с руганью там сидящих.
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31.07.2021 21:10 Ответить
Порошенко мочил в сортире фуфло рюсскае типа Гиркин нехило в Авдеевке...,Недавно Гиркин был в эфире Максима Калашникова..типа тоже подобного барана РАБссии...,цитата Гиркинда...Мы просрали Донбасс...украине просто повезло Порошенко стал президентом...
Рюсские кто у вас Президент?Джохар Дудаев или Кадыров?...быдло рюсскае...
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31.07.2021 21:11 Ответить
пока вместо Точек-У мы будем запускать на Донецк флаги - делов не будет
- а над флагом они надругаются, если выловят..
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31.07.2021 21:11 Ответить
Набридло платити пенсії ордловцям, набридло слати гуманітарку, набридло запускати в сторону ордли кульки та прапори.
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31.07.2021 21:13 Ответить
Лаптеногие бараны...Возьмите ЧЕЧНЮ в третий раз...мож повезет...УКРАИНА вами БАРАНАМ не по зубам...
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31.07.2021 21:15 Ответить
В Беларуси боролись за свободу, даря цветочки мусорам. Ни к чему хорошему это не привело.
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31.07.2021 21:21 Ответить
у нас іх тоже єсть

Прапор України запустили в небо з Авдіївки в бік окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 7787
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31.07.2021 21:33 Ответить
То було б дуже добре. Але, на жаль, коли головнокомандувач - шмаркля, то лише мрії...
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31.07.2021 21:38 Ответить
хороший букетик)
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01.08.2021 00:19 Ответить
Лучше бы 100$ запустили - подумали в ОРДЛО.
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31.07.2021 21:24 Ответить
Вот дураки. Бомбу надо было запустить. Там не с кем разговаривать.
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31.07.2021 21:24 Ответить
Дурью маятся.
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31.07.2021 21:27 Ответить
Файна Юкрейна,НАТО в кожну Хату,бурято-монголы РАБссии попросите Хана Батыя,верни нам Золотую Орду... и рюсскую Бороду ниже пояса....Прапор України запустили в небо з Авдіївки в бік окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 2993
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31.07.2021 21:28 Ответить
Прапор України запустили в небо з Авдіївки в бік окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 1750Прапор України запустили в небо з Авдіївки в бік окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 8814 адиннарот гврите? ну ну...
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31.07.2021 21:33 Ответить
ДАРЕМНА ТРАТА СИЛ ТА ГРОШЕЙ .
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31.07.2021 21:35 Ответить
Не думал, что такая страна дойдет до такого ДЕБИЛИЗМА.
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31.07.2021 21:36 Ответить
Однажды в США был дебилом президентом Джимми Картер,а однажды в США был президентом крутой мужик из Калифорнии Рональд Рейган...,однажды в Украине был президентом тупой мужик Леонид Кучма сдавший "браццкой" РАБссии ВСЕ...и даже ядерный потенциал...А ОДНАЖДЫ ПРЕЗИДЕНТОМ СТАЛ ПЕТР ПОРОШЕНКО....,"""Обосравший Рабссию и Новороссию Путлера""",практически голыми руками...
цитата президента Литвы Дали Грибаускайте...
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31.07.2021 21:50 Ответить
Надобраніч Панове Українці...а Дебилам Путлера чеченский член Кадырова в дупу...
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31.07.2021 21:53 Ответить
"....с моей улицы, где я жила до переселения, 9 человек
умерли, но их родственники через "решал" получают пенсии в мирных
частях Украины на давно умерших людей. 7 лет Украина платит пенсии... мертвым
людям. И родня, получающая и платящая "решалам", живущая в ОРДЛО,
потирает ручки. Это у них называется -"доить хунту".

90% жителей ОРДЛО, даже тех, кто позиционирует себя,
как проукраинских, имеют в ОРДЛО "паспорт республики", паспорт
гражданина РФ, документы "республики", платят налоги "республики".
Это называется "мы выживаем".
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31.07.2021 21:58 Ответить
А зачем?
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31.07.2021 22:04 Ответить
жители Донецка расслабились забыли что такое Грады по среди города ложатся
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31.07.2021 22:12 Ответить
жители Донецка не расслабились и помнят как помогали кадыровцам Грады заряжать, чтобы стрелять и по ДАПу и по Мариуполю и из своих жилых кварталов
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31.07.2021 22:18 Ответить
Кадировці недовго стріляли, поки роздивилися, що до чого... А потім їхнє місце зайняли злиденні буряти.
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01.08.2021 09:31 Ответить
Прапор України запустили в небо з Авдіївки в бік окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 9745

Прапор України запустили в небо з Авдіївки в бік окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 4254
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31.07.2021 22:17 Ответить
це було б непогано, якщо пiсля прапору добре ще накрили градами блiндажi оркiв та колаборантiв.
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31.07.2021 22:20 Ответить
лучше б хрен надувной с надписью пенсии отправили
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31.07.2021 23:04 Ответить
Запускать надо ДРГ и партизанские соединения, и дроны для начала Землю предков, надо вернуть, не шариками, но, как часть наступательной операции и шарики сойдут! К шарикам можно прикрепить Зеленского, чтобы реально поучаствовал в Формула Штайнмайера! И с мирным население пообщался, и пример подал "зелёным" и "слугам народа", его избравшим!
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31.07.2021 23:04 Ответить
ПРОСТИ, ДОНБАСС
Сергей Ирза
Прости, Донбасс, тебя не уберёг,
Но кто бы мог подумать на «своих» же…
Тебя на смерть сей «ближний» мой обрёк,
Скажи, он что, тобою был обижен?
Скажи, он что, обижен был он мной?
Прости, Донбасс, нас предали обоих -
Угроблен ты Кремлёвскою стеной,
И паранойей собственных изгоев!
Угроблен ты… - таков он «русский мир»,
Он, как нагрузка к ядерной головке,
Прости, Донбасс, нас продали за сыр,
Вонючий сыр в кремлёвской мышеловке!
07/06/2015
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31.07.2021 23:34 Ответить
Хорошее стихотворение. Оно напечатано только в Украине или и в Израиле тоже?
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01.08.2021 10:27 Ответить
Чому тут можна ставити тільки "подобається", що коли я хочу поставити дизлайк?
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01.08.2021 01:26 Ответить
Несколько залпов ГРАДОВ по кацапам было бы намного ЛУЧШЕ!
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01.08.2021 02:48 Ответить
за 7 лет сопротивление на оккупированных территориях организовать не смогли... зато флаг запустили в сторону Авдеевки... люди, окститесь от ереси, несущейся от украинской власти... замыливание глаз, ежедневная брехня, сопли, гнусавые обращения - может хватит?
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01.08.2021 06:08 Ответить
А УКРАИНА С ПОМОЩЬЮ ВСЕХ ГРАЖДАН НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ДОСТАВЛЯТЬ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ НА СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ !!!???
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01.08.2021 06:38 Ответить
Там вистачає помочі з усього світу, ще й по дві пенсії мають.
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01.08.2021 09:49 Ответить
а байрактары когда вы начнете туда запускать.... идиоты!
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01.08.2021 14:57 Ответить
 
 