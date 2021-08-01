На Черниговщине 18-летняя водитель Audi влетела в дом: два ее пассажира погибли. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В селе Мохнатин Черниговской области 18-летняя девушка въехала в дом на автомобиле с 4 пассажирами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Черниговской области.
В результате аварии от многочисленных травм погибли двое мужчин. Сама водитель и еще 2 пассажирки травмированы. Их госпитализировали.
По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего гибель людей, открыли уголовное производство. Водителю грозит от 5 до 10 лет за решеткой.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и еще 2 женщины получили травмы и сейчас находятся в больнице, двое мужчин умерли от многочисленных травм. Сейчас полиция принимает меры по установлению анкетных данных одного из погибших мужчин и травмированной женщины", – отметили в полиции.
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