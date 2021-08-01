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Новости Фото ДТП
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На Черниговщине 18-летняя водитель Audi влетела в дом: два ее пассажира погибли. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В селе Мохнатин Черниговской области 18-летняя девушка въехала в дом на автомобиле с 4 пассажирами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Черниговской области.

В результате аварии от многочисленных травм погибли двое мужчин. Сама водитель и еще 2 пассажирки травмированы. Их госпитализировали.

По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего гибель людей, открыли уголовное производство. Водителю грозит от 5 до 10 лет за решеткой.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и еще 2 женщины получили травмы и сейчас находятся в больнице, двое мужчин умерли от многочисленных травм. Сейчас полиция принимает меры по установлению анкетных данных одного из погибших мужчин и травмированной женщины", – отметили в полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью на Одесчине автомобиль сбил велосипедистов: два человека погибли. ФОТО

На Черниговщине 18-летняя водитель Audi влетела в дом: два ее пассажира погибли 01
На Черниговщине 18-летняя водитель Audi влетела в дом: два ее пассажира погибли 02
На Черниговщине 18-летняя водитель Audi влетела в дом: два ее пассажира погибли 03
На Черниговщине 18-летняя водитель Audi влетела в дом: два ее пассажира погибли 04
На Черниговщине 18-летняя водитель Audi влетела в дом: два ее пассажира погибли 05
На Черниговщине 18-летняя водитель Audi влетела в дом: два ее пассажира погибли 06
На Черниговщине 18-летняя водитель Audi влетела в дом: два ее пассажира погибли 07
На Черниговщине 18-летняя водитель Audi влетела в дом: два ее пассажира погибли 08

Автор: 

ДТП (7673) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+22
Дерево-то чем виновато? Лучше в столб, а еще лучше построить 300 метров идеально асфальтированной дороги, завершающейся бетонной стеной. Если б все дебилы в нее врезались, думаю многие адекватные люди на такую дорогу сбросились бы.
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01.08.2021 17:42
+17
Ехать права купили, а тормозить так и не научили.
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01.08.2021 17:21
+12
18 лет. Машину купили, права купили - мозги не получилось! Еще один "Зайчик"!
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01.08.2021 17:33
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Это что в голове у человека?
Убила двоих и оставила семью без жилья.
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02.08.2021 10:06 Ответить
Почему не пишут дом целый,кто будет ремонтировать?
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02.08.2021 10:39 Ответить
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