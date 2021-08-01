Канадская чемпионка Олимпиады-2020 Кристен Кит: Горжусь, что мои предки были украинцами. ФОТО
Чемпионка Олимпийских игр-2020 в Токио в академической гребле восьмерок на дистанции 2 км, спортсменка из Канады Кристен Кит гордится тем, что ее предки были выходцами из Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в комментарии "Обозревателю".
Кит рассказала, что выросла в украинской общине в канадском Сент-Катаринсе (провинция Онтарио).
"Мой дед родился в Украине, а родители моей бабушки были украинцами. Я горжусь своим наследием и хотела бы, чтобы они видели, как я участвую в гонках. Дед так много работал, чтобы построить жизнь для нашей семьи в Канаде. Спорт – это та привилегия, которую он мне предоставил. Я выросла в украинской общине, ходила в Украинскую католическую церковь Святого Кирилла и Мефодия, а также занимались украинскими танцами", – подчеркнула Кит.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Кит і Кіт" - https://www.youtube.com/watch?v=lk4AzGAb-Mc&ab_channel=UkrAnimaFilm
а мульт - про те, що кожна дрібниця має бути на своєму місці
http://sum.in.ua/s/kycja
КИ́ЦЯ, і, жін., розм. Пестлива назва кішки.
Рулевого традиционно бросают в воду в случае выигрыша гонки.
Роль рулевого в экипаже:
управляя рулём, держать лодку и гребцов в надёжном положении
участвовать в действиях команды лодки
тренировать экипаж, когда отсутствует тренер
поддерживать мотивацию и стимул для экипажа
обеспечивать обратную связь членов экипажа
выносить необходимые тактические решения
организовывать действия экипажа, в том числе при выносе лодки на берег и др.
быть ответственным за судно; так в случае столкновения, рулевой несёт ответственность в соответствии с морским правом, как хозяин судна (хотя не всегда)
Считается, что для рулевого выгодно быть лёгким, так как при движении меньше общий вес экипажа.
Однако, вес, как правило, считается второстепенным фактором по сравнению с рулением, тренерскими качествами и мотивирующими способностями.
Тем не менее, наиболее конкурентоспособные рулевые весят меньше 50 кг для женщин, и менее 60 кг для мужчин.
В большинстве ассоциаций гребли существует регламент для веса рулевого, например в FISA (Международная федерация гребли) минимальный вес для рулевого мужского экипажа 55 килограммов; если рулевой весит меньше, то соответственно лодка должна быть утяжелена мешками с песком до необходимого веса.
Правильный рулевой помимо рулевания во время гонки ещё выполняет целую кучу очень важных вещей:
1) присматривает за лодкой, чтоб конкуренты чего нибудь не отвинтили. Банальная прицепленная к килю ниточка на двух километрах сжирает несколько секунд. А их иногда ой как не хватает.
2) во время гонки всячески подбадривает команду,
3) подстраиваясь к темпу загребного исполняет роль барабанщика на галерах, своим горлом поддерживая темп и разгоняя когда нужно.
Мы раз выиграли первенство Украины в четвёрках. Рулевой ухитрился перекричать соседних рулевых, тем самым задавив их морально. Мы гребли, а он орал, задавая темп и красочно описывая, что щас будет, если мы не поднажмём .
И да, после победы - купали рулевого два раза (первый раз тренер не видел, пришлось повторять).
Розтеклися медом про "канадську хохлорню" (с), "брудну піну" (с), "кацапів" (с), бо всі ж українці, які за кордоном, нічим не відрізняються від кацапів (с), і т.д., і т.п. (ще всі шльондри, теж було). Найбільший "українець" - ваш "святий і животворящий козак". Забули, певно.
Ще Пенні Олексяк - українського походження. Можете по новій повторити.
Ну предками ещё можно гордиться, но что делать с их потомками?
При чем здесь хАхлы-манкурты в госдуре паРаши и нормальные этничные украинцы и их потомки в Канаде?
из-за того, что есть манкурты, их много, конечно, это таки да, остальным нужно отказываться от своих корней? не обращать на них внимание? корни не имеют значение?
так вот, для многих таки имеют. многие любят, защищают и желают Украине добра, даже ни разу там не побывав, большинство никогда бы не оправдало и не дало бы свое согласие на подлую рашистскую агрессию против Украины.
Так о чем вы все-таки хотели сообщить всем здесь, на форуме?