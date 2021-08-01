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Новости Фото Олимпиада-2020
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Канадская чемпионка Олимпиады-2020 Кристен Кит: Горжусь, что мои предки были украинцами. ФОТО

Чемпионка Олимпийских игр-2020 в Токио в академической гребле восьмерок на дистанции 2 км, спортсменка из Канады Кристен Кит гордится тем, что ее предки были выходцами из Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в комментарии "Обозревателю".

Кит рассказала, что выросла в украинской общине в канадском Сент-Катаринсе (провинция Онтарио).

"Мой дед родился в Украине, а родители моей бабушки были украинцами. Я горжусь своим наследием и хотела бы, чтобы они видели, как я участвую в гонках. Дед так много работал, чтобы построить жизнь для нашей семьи в Канаде. Спорт – это та привилегия, которую он мне предоставил. Я выросла в украинской общине, ходила в Украинскую католическую церковь Святого Кирилла и Мефодия, а также занимались украинскими танцами", – подчеркнула Кит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Эта медаль для меня многое значит", - Свитолина об олимпийской бронзе

Канадская чемпионка Олимпиады-2020 Кристен Кит: Горжусь, что мои предки были украинцами 01
Канадская чемпионка Олимпиады-2020 Кристен Кит: Горжусь, что мои предки были украинцами 02
Канадская чемпионка Олимпиады-2020 Кристен Кит: Горжусь, что мои предки были украинцами 03
На всех фото крайняя справа

Автор: 

Канада (2078) Олимпиада (1136) украинцы (3862)


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Топ комментарии
+61
горжусь что за рубежом есть такие украинки и украинцы
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01.08.2021 18:50
+49
Канадская чемпионка Олимпиады-2020 Кристен Кит: Горжусь, что мои предки были украинцами - Цензор.НЕТ 8374
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01.08.2021 18:53
+43
Ну ось і золота медаль у нас вже є, а ви переживали))
Молодец, Христя!
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01.08.2021 19:03
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дивіться, як не бачили
"Кит і Кіт" - https://www.youtube.com/watch?v=lk4AzGAb-Mc&ab_channel=UkrAnimaFilm
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01.08.2021 19:36 Ответить
дурацкий мультик
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01.08.2021 19:45 Ответить
дурепська оця хворма для покоївок на школярках
а мульт - про те, що кожна дрібниця має бути на своєму місці

Канадська чемпіонка Олімпіади-2020 Крістен Кіт: Пишаюся, що мої предки були українцями - Цензор.НЕТ 2850
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01.08.2021 21:02 Ответить
Канадська чемпіонка Олімпіади-2020 Крістен Кіт: Пишаюся, що мої предки були українцями - Цензор.НЕТ 7781
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01.08.2021 19:25 Ответить
"...Останні відкриття показують, що найстародавнішім предком китів була невелика тварина індохіус, розміром з https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9A%D1%96%D1%88%D0%BA%D0%B0 кішку . Істота вела як наземний спосіб життя, так і водний." - https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B8
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01.08.2021 19:32 Ответить
Щастя тобі і добробуту, мила Христинонько!
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01.08.2021 19:30 Ответить
Кit
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01.08.2021 19:46 Ответить
Дякуємо, Христя Киця! 🇺🇦🇨🇦
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01.08.2021 19:32 Ответить
Кiця
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01.08.2021 19:46 Ответить
Дратуті!
http://sum.in.ua/s/kycja

КИ́ЦЯ, і, жін., розм. Пестлива назва кішки.
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01.08.2021 20:03 Ответить
Ну і так верчу,і сяк,але от ніяк не виходить із КАЦАПА КІЦЯП,бо перше-ото від вонючого,брудного й богопротивного козла,а друге-від лагідної,чистюленьки й такої ніжної богоприємної киці.
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01.08.2021 20:49 Ответить
Рулевой - член команды гребцов, который сидя на корме смотрит вперёд и направляет лодку, задавая при этом ритм гребли.
Рулевого традиционно бросают в воду в случае выигрыша гонки.
Роль рулевого в экипаже:
управляя рулём, держать лодку и гребцов в надёжном положении
участвовать в действиях команды лодки
тренировать экипаж, когда отсутствует тренер
поддерживать мотивацию и стимул для экипажа
обеспечивать обратную связь членов экипажа
выносить необходимые тактические решения
организовывать действия экипажа, в том числе при выносе лодки на берег и др.
быть ответственным за судно; так в случае столкновения, рулевой несёт ответственность в соответствии с морским правом, как хозяин судна (хотя не всегда)

Считается, что для рулевого выгодно быть лёгким, так как при движении меньше общий вес экипажа.
Однако, вес, как правило, считается второстепенным фактором по сравнению с рулением, тренерскими качествами и мотивирующими способностями.
Тем не менее, наиболее конкурентоспособные рулевые весят меньше 50 кг для женщин, и менее 60 кг для мужчин.
В большинстве ассоциаций гребли существует регламент для веса рулевого, например в FISA (Международная федерация гребли) минимальный вес для рулевого мужского экипажа 55 килограммов; если рулевой весит меньше, то соответственно лодка должна быть утяжелена мешками с песком до необходимого веса.
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01.08.2021 19:56 Ответить
На кораблях викингов кормщик был по "званию" вторым после ярла/хевдинга. Так шо все правильно.
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01.08.2021 20:01 Ответить
О, блин, рулевой - это как вратарь в футболе - половина команды.
Правильный рулевой помимо рулевания во время гонки ещё выполняет целую кучу очень важных вещей:
1) присматривает за лодкой, чтоб конкуренты чего нибудь не отвинтили. Банальная прицепленная к килю ниточка на двух километрах сжирает несколько секунд. А их иногда ой как не хватает.

2) во время гонки всячески подбадривает команду,
3) подстраиваясь к темпу загребного исполняет роль барабанщика на галерах, своим горлом поддерживая темп и разгоняя когда нужно.
Мы раз выиграли первенство Украины в четвёрках. Рулевой ухитрился перекричать соседних рулевых, тем самым задавив их морально. Мы гребли, а он орал, задавая темп и красочно описывая, что щас будет, если мы не поднажмём .
И да, после победы - купали рулевого два раза (первый раз тренер не видел, пришлось повторять).
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02.08.2021 02:05 Ответить
Канадська чемпіонка Олімпіади-2020 Крістен Кіт: Пишаюся, що мої предки були українцями - Цензор.НЕТ 9496
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01.08.2021 20:17 Ответить
молодець! аби не кацапам!
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01.08.2021 20:48 Ответить
Если мать еврейка, то отец может быть хоть негр, все равно будет считаться евреем
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02.08.2021 12:09 Ответить
Вітаннячко тобі Крістен, і добре що Україну не забуваєш.
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01.08.2021 20:28 Ответить
Лицемірство співвітчизничків зараховано. Навчилися.

Розтеклися медом про "канадську хохлорню" (с), "брудну піну" (с), "кацапів" (с), бо всі ж українці, які за кордоном, нічим не відрізняються від кацапів (с), і т.д., і т.п. (ще всі шльондри, теж було). Найбільший "українець" - ваш "святий і животворящий козак". Забули, певно.

Ще Пенні Олексяк - українського походження. Можете по новій повторити.
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01.08.2021 20:45 Ответить
всі дівчата канадців - це діти України, адже вся біла раса вийшла з нашого краю !!!!! Знай наших !
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01.08.2021 22:18 Ответить
Бакановці.
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01.08.2021 22:45 Ответить
Кристен Кит гордится предками чуваков, которые посреди войны выбрали себе презом дегенерата-наркомана?
Ну предками ещё можно гордиться, но что делать с их потомками?
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01.08.2021 23:09 Ответить
генерал-губернатор Канади Роман Гнатишин
Канадська чемпіонка Олімпіади-2020 Крістен Кіт: Пишаюся, що мої предки були українцями - Цензор.НЕТ 5908
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01.08.2021 23:45 Ответить
Канадська чемпіонка Олімпіади-2020 Крістен Кіт: Пишаюся, що мої предки були українцями - Цензор.НЕТ 1252
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01.08.2021 23:46 Ответить
Канадська чемпіонка Олімпіади-2020 Крістен Кіт: Пишаюся, що мої предки були українцями - Цензор.НЕТ 1798
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01.08.2021 23:47 Ответить
Не люблю маніпуляцій "предки були українцями". Ну і що? Ну то може переїдеш в Україну? А до українців ким були предки? Ескімоси, майя.. - ну то і що? Я "тут" і "тепер". Он в Держдурі рашкаки половина, прости господи, сенату самі етнічні українці. І що? Нічого. Чудово давали дозвіл на ввід мокшанських військ в Україну та юивства українців. Ну то давайте і такими покидьками будемо пишатись, бо вони в країні народились. Оце українська спекуляція (тіпа мокшанських "дєди воєвалі"), що Майкл Джексона бабця жила в Україні - може Джексон хоче забути про українське корінн.
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02.08.2021 07:15 Ответить
Вы написали таки ерундой, у вас в голове помойка и все там перемешано. Кому какое дело, что вы любите или не любите? Зачем об этом писать?
При чем здесь хАхлы-манкурты в госдуре паРаши и нормальные этничные украинцы и их потомки в Канаде?
из-за того, что есть манкурты, их много, конечно, это таки да, остальным нужно отказываться от своих корней? не обращать на них внимание? корни не имеют значение?
так вот, для многих таки имеют. многие любят, защищают и желают Украине добра, даже ни разу там не побывав, большинство никогда бы не оправдало и не дало бы свое согласие на подлую рашистскую агрессию против Украины.
Так о чем вы все-таки хотели сообщить всем здесь, на форуме?
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04.08.2021 15:57 Ответить
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