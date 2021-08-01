Канадская чемпионка Олимпиады-2020 Кристен Кит: Горжусь, что мои предки были украинцами. ФОТО

Чемпионка Олимпийских игр-2020 в Токио в академической гребле восьмерок на дистанции 2 км, спортсменка из Канады Кристен Кит гордится тем, что ее предки были выходцами из Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в комментарии "Обозревателю".

Кит рассказала, что выросла в украинской общине в канадском Сент-Катаринсе (провинция Онтарио).



"Мой дед родился в Украине, а родители моей бабушки были украинцами. Я горжусь своим наследием и хотела бы, чтобы они видели, как я участвую в гонках. Дед так много работал, чтобы построить жизнь для нашей семьи в Канаде. Спорт – это та привилегия, которую он мне предоставил. Я выросла в украинской общине, ходила в Украинскую католическую церковь Святого Кирилла и Мефодия, а также занимались украинскими танцами", – подчеркнула Кит.





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