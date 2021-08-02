Парень и девушка погибли в результате падения дерева во время урагана в парке во Львове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
По оперативной информации, во время урагана в Стрыйском парке Львова дерево упало на двух человек. От полученных травм парень и девушка погибли на месте. Внимание, новость содержит кадры, нерекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой.
Обстоятельства происшествия выясняют, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
Известно, что парню было 20 лет, а девушке - 18 лет. В момент падения дерева они сидели на скамейке.
Утром, через несколько часов после несчастного случая, стало известно, что погибший был кусантом Национальной академии сухопутных войск. Звали его Андрей Свояк. Погибшей, очевидно, является его девушка, пока информации о ней нет.
"Парень проживал за пределами учебного заведения и в свободное от службы и учебы время находился на отдыхе в Стрыйском парке вместе с девушкой, которая, к сожалению, также погибла", - рассказал Павел Ткачук, начальник академии, пишет zaxid.net.
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Іноді у таких випадках доля дає шанс вижити (падаючі гілки поруч, страхітливий тріск падаючого дерева тощо), але, оскільки молоді люди повністю ігнорували реальність навколо них, навіть доля була вже безсила їм допомогти.
Соболезнования семье. Страшное горе.
Батькам - горе.
нобелевский лауреат по химии
«Я атеист, и мне кажется, что большая часть ученых разделяют мое отношение к религии. Есть некоторые, которые верят в Бога, но все-таки более 90% всех крупных исследователей - не религиозны."
@tkachukpp
Вчора ввечері в одному з міських парків Львова внаслідок падіння дерева під час буревію зазнали несумісних з життям травм й загинули курсант НАСВ Андрій СВОЯК та його дівчина. Висловлюю щирі співчуття рідним, близьким й товаришам загиблих...
"Парень проживал за пределами учебного заведения и в свободное от службы и учебы время находился на отдыхе в Стрыйском парке вместе с девушкой, которая, к сожалению, также погибла", - рассказал Павел Ткачук, начальник академии, пишет https://zaxid.net/zagiblim_vid_padinnya_dereva_viyavivsya_n1523440 zaxid.net ."
Источник: https://censor.net/ru/p3280293
Садовому це не загрожує, він вічний поплічних ригів, старих та нових.
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Єрмак шеф Садового?
Андрій Садовий очолив Палату місцевих рад - одну зі складових Конгресу місцевих і регіональних рад при Президентові.
А сьогодні головою президії цього Конгресу обрали Андрія Єрмака.
Садік різко став сумирним та мовчазним при зелених. Так само мовчав і при Янику.
Тільки минула влада муляла йому щодня і цілодобово.
Умора.
А от займатися політичними маніпуляціями у подібній темі - це просто низько і недостойно нормальної людини!
Ще й тупа, не здатна засвоїти навіть прості правила форуму.
Сміттєпереробний завод побудував нарешті вбивця сміттєвий?
винен дід Панс який в 1931 посадив те дерево без дозволу адміністрації
...
Очень жалко...
Проблема у тому, що дерева мають контролюватися комунальними службами, старе, трухляве дерево має вчасно зрізатися, і насаджуватися нові.
Те що сталося - трагічна випадковість. Молоді люди, якби були трохи метикуватіші - не сиділи б під час грози з буревієм у парку під деревами.
Небезпечний час вони вибрали для любувань у парку, але, на жаль, є помилки, які неможливо виправити...
У буревій у парку сидіти не можна ....
Співчуття рідним.