Парень и девушка погибли в результате падения дерева во время урагана в парке во Львове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

По оперативной информации, во время урагана в Стрыйском парке Львова дерево упало на двух человек. От полученных травм парень и девушка погибли на месте. Внимание, новость содержит кадры, нерекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой.

Обстоятельства происшествия выясняют, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Известно, что парню было 20 лет, а девушке - 18 лет. В момент падения дерева они сидели на скамейке.

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Утром, через несколько часов после несчастного случая, стало известно, что погибший был кусантом Национальной академии сухопутных войск. Звали его Андрей Свояк. Погибшей, очевидно, является его девушка, пока информации о ней нет.

"Парень проживал за пределами учебного заведения и в свободное от службы и учебы время находился на отдыхе в Стрыйском парке вместе с девушкой, которая, к сожалению, также погибла", - рассказал Павел Ткачук, начальник академии, пишет zaxid.net.



















