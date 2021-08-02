Танцора певицы Дорофеевой сильно избил действующий сотрудник УГО: Его отстранили. ФОТО

В Управлении государственной охраны заявили, что танцора шоу-балета DOROFEEVA избил действующий сотрудник УГО.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба УГО, передает Цензор.НЕТ.

"1 августа 2021 в социальной сети Facebook была распространена информация о факте избиения Евгения - танцовщика шоу-балета "DOROFEEVA" - бывшим военнослужащим УГО Украины. Мы тщательно проверили эту информацию и сообщаем, что данное лицо является не бывшим, а действующим военнослужащим УГО Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту руководством Управления назначено служебное расследование, обстоятельства происшествия выясняются.

"На время проведения расследования военнослужащий отстранен от исполнения служебных обязанностей. Управление государственной охраны Украины предоставит всю необходимую помощь правоохранительным органам и будет всячески содействовать в проведении досудебного расследования. Кроме того, Управление окажет необходимую помощь для лечения Евгению", - добавили в УГО.

Напомним, ранее в сети появилась информация что в ночь на 1 августа избили танцора шоу-балета DOROFEEVA Евгения. Певица в соцсети написала, что парень с друзьями выходил из клуба Lift и на него напали. В результате избиения он получил черепно-мозговую травму и кровоизлияение в мозг. Медики сделали ему трепанацию черепа и ввели пациента в медикаментозную кому.

В то же время, в СМИ появилась информация, что танцора якобы избил бывший сотрудник УГО Евгений Беспалый.

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Фото подозреваемого