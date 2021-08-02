РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10734 посетителя онлайн
Новости Фото
4 734 3

Строительство многопрофильной больницы стартовало в Краматорске, - замглавы ОП Тимошенко. ФОТОрепортаж

Строительство многопрофильной больницы III уровня стартовало в Краматорске Донецкой области.

Об этом в Facebook сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"По сути, это будет целый медицинский городок. Больница в Краматорске станет своеобразным хабом, сочетающим диагностику, медицинскую помощь и науку", - отметил Тимошенко.

По словам замглавы ОП, большинство видов специализированной медицинской помощи, которые будут оказывать в медгородке, ранее были недоступны в области или требовали значительного расширения.

Теперь же медпомощь будет доступна в кардиохирургии, сосудистой хирургии, гематологии, проктологии, торакальной хирургии, урологии, политравме и многом другом.

Кроме того, на базе стационарных отделений будут размещены клинические кафедры Донецкого национального медуниверситета, а услуги больница будет оказывать жителям не только Донецкой, но и Луганской и Харьковской областей. Ожидается, что в смену консультативно-диагностическое подразделение сможет обслуживать 600 пациентов.

Напомним, ранее Тимошенко сообщал, что за 500 дней действия программы "Большая стройка" в Украине уже было реализовано 575 инфраструктурных проектов, без учета строительства и ремонта дорог. Еще 959 объектов находятся в стадии реализации.

Читайте также: Хортица выбирает айдентику: Открыто голосование за лучший графический символ острова. ФОТОрепортаж

Строительство многопрофильной больницы стартовало в Краматорске, - замглавы ОП Тимошенко 01
Строительство многопрофильной больницы стартовало в Краматорске, - замглавы ОП Тимошенко 02
Строительство многопрофильной больницы стартовало в Краматорске, - замглавы ОП Тимошенко 03

Автор: 

больница (1439) Краматорськ (2275) Донецкая область (9636) Тимошенко Кирилл (432) Большая стройка (728)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Воровство на строительстве многопрофильной больницы стартовало в Краматорске, - замглавы ОП Тимошенко.
показать весь комментарий
02.08.2021 10:10 Ответить
а что они там на кривом грунте заливают?
показать весь комментарий
02.08.2021 10:10 Ответить
На строительстве моего гаража было больше рабочих.
показать весь комментарий
02.08.2021 16:54 Ответить
 
 