Строительство многопрофильной больницы стартовало в Краматорске, - замглавы ОП Тимошенко. ФОТОрепортаж

Строительство многопрофильной больницы III уровня стартовало в Краматорске Донецкой области.

Об этом в Facebook сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"По сути, это будет целый медицинский городок. Больница в Краматорске станет своеобразным хабом, сочетающим диагностику, медицинскую помощь и науку", - отметил Тимошенко.

По словам замглавы ОП, большинство видов специализированной медицинской помощи, которые будут оказывать в медгородке, ранее были недоступны в области или требовали значительного расширения.

Теперь же медпомощь будет доступна в кардиохирургии, сосудистой хирургии, гематологии, проктологии, торакальной хирургии, урологии, политравме и многом другом.

Кроме того, на базе стационарных отделений будут размещены клинические кафедры Донецкого национального медуниверситета, а услуги больница будет оказывать жителям не только Донецкой, но и Луганской и Харьковской областей. Ожидается, что в смену консультативно-диагностическое подразделение сможет обслуживать 600 пациентов.

Напомним, ранее Тимошенко сообщал, что за 500 дней действия программы "Большая стройка" в Украине уже было реализовано 575 инфраструктурных проектов, без учета строительства и ремонта дорог. Еще 959 объектов находятся в стадии реализации.

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