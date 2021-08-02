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Украинские водолазы прибыли в Румынию на противоминные учения "Дайв-2021", - Минобороны. ФОТОрепортаж

Водолазное подразделение ВМС ВСУ прибыло в Румынию для участия в многонациональных противоминных водолазных учениях "Дайв - 2021".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Сводное водолазное подразделение Военно-морских сил ВСУ на борту поисково-спасательного судна "Александр Охрименко" прибыло на военно-морскую базу морских сил Румынии Констанца. Цель визита - участие в многонациональных противоминных водолазных учениях "Дайв - 2021", которые начинаются сегодня, 2 августа, с участием представителей Украины, США, Болгарии, Румынии и Грузии", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в целом учения "Дайв - 2021" будут состоять из четырех фаз и пройдут в акватории Черного моря, в пределах территориальных вод Румынии.

Как сообщалось, учения "Дайв" проводится с 2011 года. Ранее Украина принимала в них участие только в качестве наблюдателя. В этом году силы и средства ВМС ВСУ будут принимать непосредственное участие в учениях. В частности, спланировано участие поисково-спасательного судна "Александр Охрименко" и сводного водолазного подразделения в составе до 30 человек.

Украинские водолазы прибыли в Румынию на противоминные учения Дайв-2021, - Минобороны 01
Украинские водолазы прибыли в Румынию на противоминные учения Дайв-2021, - Минобороны 02
Украинские водолазы прибыли в Румынию на противоминные учения Дайв-2021, - Минобороны 03
Украинские водолазы прибыли в Румынию на противоминные учения Дайв-2021, - Минобороны 04
Украинские водолазы прибыли в Румынию на противоминные учения Дайв-2021, - Минобороны 05

Автор: 

ВМС (1465) Минобороны (9322) Румыния (1089) военные учения (3457)


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Украинские водолазы прибыли в Румынию на противоминные учения "Дайв-2021", - Минобороны - Цензор.НЕТ 5928
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02.08.2021 11:10 Ответить
маловато будет, маловато
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02.08.2021 11:24 Ответить
из 20 "безвременно усопших" только 4 от силы украинских фамилии.
откуда остальные козачки ?
особенно Акопян Агасарович

гражданская война хохлов с украми ?
ню-ню
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02.08.2021 11:27 Ответить
фамилия не правильна...Акопяненко Агаугукий Мандельштамович
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02.08.2021 11:38 Ответить
На останньому фото корабель має 2 РБУ для боротьби з ПЛ. Це точно пошуково-рятувальне судно?
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02.08.2021 11:26 Ответить
так, спочатку знищуємо ворожу ПЛ, а потім рятуємо те що вспливе
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03.08.2021 09:46 Ответить
 
 