Украинские водолазы прибыли в Румынию на противоминные учения "Дайв-2021", - Минобороны. ФОТОрепортаж

Водолазное подразделение ВМС ВСУ прибыло в Румынию для участия в многонациональных противоминных водолазных учениях "Дайв - 2021".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Сводное водолазное подразделение Военно-морских сил ВСУ на борту поисково-спасательного судна "Александр Охрименко" прибыло на военно-морскую базу морских сил Румынии Констанца. Цель визита - участие в многонациональных противоминных водолазных учениях "Дайв - 2021", которые начинаются сегодня, 2 августа, с участием представителей Украины, США, Болгарии, Румынии и Грузии", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в целом учения "Дайв - 2021" будут состоять из четырех фаз и пройдут в акватории Черного моря, в пределах территориальных вод Румынии.

Как сообщалось, учения "Дайв" проводится с 2011 года. Ранее Украина принимала в них участие только в качестве наблюдателя. В этом году силы и средства ВМС ВСУ будут принимать непосредственное участие в учениях. В частности, спланировано участие поисково-спасательного судна "Александр Охрименко" и сводного водолазного подразделения в составе до 30 человек.









