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Партия Жириновского выдвинула на выборах в Госдуму неонациста Антона Раевского, воевавшего на Донбассе против Украины. ФОТОрепортаж

Российская партия ЛДПР, лидером которой является Владимир Жириновский, выдвинула на выборы в Орловской области неонациста Антона Раевского, воевавшего на Донбассе на стороне терристов ЛДНР.

Об этом журналист Денис Казанский сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Одна из российских партий выдвинула на выборах в Орловской области неонациста Антона Раевского, который открыто называет себя сторонником идей Гитлера и с гордостью набил на себе его портрет вместе со свастоном", - пишет Казанский.

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По его словам, Раевский успел повоевать на Донбассе против Украины, а теперь решил заниматься политикой в России.

Партия Жириновского выдвинула на выборах в Госдуму неонациста Антона Раевского, воевавшего на Донбассе против Украины 01
Партия Жириновского выдвинула на выборах в Госдуму неонациста Антона Раевского, воевавшего на Донбассе против Украины 02Партия Жириновского выдвинула на выборах в Госдуму неонациста Антона Раевского, воевавшего на Донбассе против Украины 03
Партия Жириновского выдвинула на выборах в Госдуму неонациста Антона Раевского, воевавшего на Донбассе против Украины 04


"Но только не перепутайте. Фашизм в Украине, конечно же. А в России - это такой антифашизм", - подытожил Казанский.

выборы (24728) Жириновский Владимир (502) ЛДПР (38) нацизм (347) россия (95502) терроризм (18690) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+30
Партия Жириновского выдвинула на выборах в Госдуму неонациста Антона Раевского, воевавшего на Донбассе против Украины - Цензор.НЕТ 1671
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02.08.2021 12:45
+22
Партия Жириновского выдвинула на выборах в Госдуму неонациста Антона Раевского, воевавшего на Донбассе против Украины - Цензор.НЕТ 5209
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02.08.2021 12:48
+17
Партия Жириновского выдвинула на выборах в Госдуму неонациста Антона Раевского, воевавшего на Донбассе против Украины - Цензор.НЕТ 6150
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02.08.2021 12:51
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Правила форума Совет форумчан
недопаленое и недостреленое в баньке с жириком попарился и уже в депы тьху всё у рузге через задницу
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02.08.2021 12:45 Ответить
Партия Жириновского выдвинула на выборах в Госдуму неонациста Антона Раевского, воевавшего на Донбассе против Украины - Цензор.НЕТ 1671
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02.08.2021 12:45 Ответить
да, но у зеленского поехала крыша ещё на выборах..
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02.08.2021 21:53 Ответить
Партия Жириновского выдвинула на выборах в Госдуму неонациста Антона Раевского, воевавшего на Донбассе против Украины - Цензор.НЕТ 8885
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02.08.2021 12:46 Ответить
А це хутін у нього на плечі ?
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02.08.2021 12:47 Ответить
Гитлер
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02.08.2021 12:52 Ответить
І герб росії ?
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02.08.2021 12:54 Ответить
Можно писать не "одиозный", а феерический *******? А то как-то много чести для жирика...
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02.08.2021 12:47 Ответить
Кацапи всі феєричні олбодоби.
Ех, не тих нацистами називають....
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02.08.2021 12:48 Ответить
И даже я, милая Ксюша?
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02.08.2021 13:41 Ответить
А хіба ти не російський шовініст ?
Прагнеш захопити Україну.
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02.08.2021 15:36 Ответить
Я? Нет! Зачем мне это нужно, Оксана?!
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02.08.2021 15:58 Ответить
А вот тебя, возлюбленная Ксения, я действительно хочу "захопити". Если не со всех сторон, то хотя бы с тех, с которых ты позволишь. Извини за откровенность.
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03.08.2021 20:33 Ответить
Партия Жириновского выдвинула на выборах в Госдуму неонациста Антона Раевского, воевавшего на Донбассе против Украины - Цензор.НЕТ 5209
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02.08.2021 12:48 Ответить
Вот этот доктор
Партия Жириновского выдвинула на выборах в Госдуму неонациста Антона Раевского, воевавшего на Донбассе против Украины - Цензор.НЕТ 6347
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02.08.2021 12:55 Ответить
Партия Жириновского выдвинула на выборах в Госдуму неонациста Антона Раевского, воевавшего на Донбассе против Украины - Цензор.НЕТ 4803
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02.08.2021 12:48 Ответить
Партия Жириновского / Зеленский для меня как племянник! Жириновский. /Расследование центра «Миротворец»: Кампания Зеленского финансируется ФСБ России. 7 апр. 2019 г.
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02.08.2021 12:49 Ответить
Ну такой победит, деды завещали
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02.08.2021 12:49 Ответить
Партия Жириновского выдвинула на выборах в Госдуму неонациста Антона Раевского, воевавшего на Донбассе против Украины - Цензор.НЕТ 6150
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02.08.2021 12:51 Ответить
в чем тут сенсация, это нормальные вещи для фашистской страны, во власти фашисты и на выборы идут фашисты.... вспомните Черчиля...
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02.08.2021 12:52 Ответить
Ты видимо из тех ватных говноедов, которые считают признаками фашизма негативное отношение к совку, отказ участвовать в шизофреническом и лицемерном шабаше "культ пабеды", одевать власовскую колорадку с которой оккупанты убивают украинцев, а так же национализм, т.е. любовь к собственной стране, а не паРаше.
Зато откровенные захватнические амбиции, агрессия, бесконечная вонь в сторону соседних стран и их дегуманизация, мол эти страны недоразумение, населяющих их народ и их язык выдуманный, нелепый, недостойный существования, что их нужно разбомбить, захватить, всех несогласных перевешать или расстрелять, а их земли забрать себе, ведь они якобы "исконнаузкие". И это на главных каналах в праймтайм, много лет подряд, причем не просто от фриков каких-то, а от депутатов и высокопоставленных чинуш, включая самого плешивого царька. Я уже молчу про то, что собственное скотонаселение паРаши уже по сути низведено до статуса бесправных холопов и рабов, а промывка мозгов уже начинается по сути с детского сада. "Это другое" разумеется, это не фашизм?
Короче сходи рожу умой, прежде чем кому-то, что-то предъявлять, убогий.
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02.08.2021 13:58 Ответить
можете даже не сомневаться
- не такие хорошие руськие изберут его подавляющим большинством голосов..
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02.08.2021 12:53 Ответить
Так шож выходыть-еврей Жириновський полюбыв Гитлера????Ой мамочки щож скаже сам эврэй Билдон?
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02.08.2021 12:55 Ответить
ты лучше скажи откуда дедушка Адик черпал свои идейки
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02.08.2021 12:58 Ответить
Єта фсьо палітікі хотять нас пассоріть! Нє вєдітєсь хахли, ми жє братья!
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02.08.2021 12:55 Ответить
Партия Жириновского выдвинула на выборах в Госдуму неонациста Антона Раевского, воевавшего на Донбассе против Украины - Цензор.НЕТ 4827
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02.08.2021 12:55 Ответить
Хроники из жопы мира. Ожидать оттуда чего-то приличного не представляется возможным.
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02.08.2021 12:59 Ответить
Партія Жириновського висунула на виборах до Держдуми неонациста Антона Раєвського, який воював на Донбасі проти України - Цензор.НЕТ 3803Партія Жириновського висунула на виборах до Держдуми неонациста Антона Раєвського, який воював на Донбасі проти України - Цензор.НЕТ 2725
московия на передовой барьбы с фошизмом...
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02.08.2021 13:02 Ответить
Неонацист и живодер из Санкт-Петербурга Алексей Мильчаков по кличке «Фриц», воевавший за лыныры
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02.08.2021 13:14 Ответить
И после этого кацапские мрази заявляют, что фашизм в Украине!!!
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02.08.2021 13:02 Ответить
именно это они и заявляют
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02.08.2021 13:29 Ответить
а еще они заявляют что фошызды-бендеровцы в Украине пьют кровь русскоязычных младенцев в трехлетних трусках, распятых на досках объявлений, и заедают снегирями....
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02.08.2021 13:31 Ответить
В Штатах снегирей нет? -Нет. значит, фОшызды сьели. Л - логика
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02.08.2021 15:51 Ответить
рашизм - это и есть современный фашизм, а азиопская расска ********** имеет все признаки фашистского тоталитарного государства.
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02.08.2021 14:27 Ответить
дедываевале - внукипрое**** ( а как историей ВОВ пафосно кичатся...)
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02.08.2021 13:04 Ответить
назвать то, что будет происходить на паРаше, выборами - хорошая шутка юмора.
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02.08.2021 13:11 Ответить
З таким крутим тату, тільки в Думу балотуватися)
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02.08.2021 13:13 Ответить
Созданная КГБ ,кучка грязных подонков нашла в орде миллионы сторонников и удивляться тут нечему. Воровать и грабить ,а затем лизать задницу очередного хана -это в генах тамошнего народца. Малоразвитый отморозок -лучшая иллюстрация !А в их думе жопой думают многие и он совсем не исключение.
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02.08.2021 13:13 Ответить
Та там у них почти все кацапы неонацисты!
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02.08.2021 13:19 Ответить
интересно,а какую именно нацию представляет этот "неонацист" ?
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02.08.2021 13:35 Ответить
яких вам ще доказів не вистачає, що на Донбасі - громадянська війна?
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02.08.2021 13:36 Ответить
1 серпня 39 року два аналогічних режима - червоний і червоно-коричневий розпочали 2Світову(запізнення на 2 неділі червоних на спростовує взаємну домовленість режиміві виступити разом і одною датою... те що червона мерзота й тут хотіла бути "розумнішою" і вирішила подивитись, що з того вийде й запізнилась з нападом на Польшу нічого на міняє... головне домовленості Гітлера і сталіна).... червоно-коричневих знищили. червона мразь мімікрірувала й залишилась отравлювати життя всього світу... коли найдуться сили знищити і це всесвітнє зло?
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02.08.2021 13:47 Ответить
1 вересня...1939р.
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02.08.2021 19:18 Ответить
Ну так жирик и так всегда озвучивает планы кремля под видом царского дурачка-клоуна. Самое противное, что рашофилы из населения Украины сейчас будут таким высером жирика возмущаться. А ведь нацист тупин скажет ата-та жирику и рашофилы опять путленфюрера начнут уважать.
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02.08.2021 13:52 Ответить
И кто фашисты ? Украинцы ? Нет!!!!
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02.08.2021 14:08 Ответить
А якщо він стане депутатом, то на 9 травня, 22 червня повинен бути приймати участь в офіційних заходах, поздоровляти ветеранів, разом з комуністами під червоними прапорами. Ото маразм!
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02.08.2021 14:31 Ответить
да мало ли их, фашистов. надо попросить Израиль о них позаботиться, они их найдут, раз нам абсолютно пофиг. хотя если от СБУ в РФ кто поедет, его еще на границе возьмут.
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02.08.2021 14:38 Ответить
ну так все логично: Раевский с классическим исконно "руцьким" лицом дауна которого зачали в пьяном угаре в сортире . Потом с детства насмотревших "савєцких" фильмов про фашистов которые зверствовали по всей Украине убивая руцко-донбаский народ,решил недолго думая поехать на Окраину на легке срубить деньжат и осуществить мечту :победа над фашизмом!
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02.08.2021 14:38 Ответить
мордыхай эдельштейн выбирает себе новые кадры.
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02.08.2021 14:44 Ответить
«Вообще рассея - страна удивительной, прямо-таки космической гармонии: в ней омерзительно абсолютно всё. Власть, оппозиция, климат, дороги, СМИ, экономика - ни единая деталь не портит картины, выламываясь из общего стиля».



Юрий Нестеренко, писатель, публицист.
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02.08.2021 15:35 Ответить
Фашизм и нацизм имеют важные сходства ,но и важные отличия. Надо ли напомнить что в высшем ФАШИСТСКОМ совете из 11 членов семь были евреи !? У "лучшего из итальянцев " ( Определение В.И. Ленина.) Муссолини, зять был евреем.. А вот фюрер Национал социалистической рабочей партии ( наци) евреев не любил. И как-то странно звучит "нео-нацист" из партии еврея Жириновского !?? Но на мацкве полно чудес.
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02.08.2021 15:43 Ответить
ДЖОХАР ДУДАЕВ:
«рашизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности. Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе… Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах».
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02.08.2021 16:02 Ответить
ядреная смесь кивы и валуева
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02.08.2021 18:45 Ответить
*****..... хоть бабу ягу хоть красну шапку
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02.08.2021 20:57 Ответить
 
 