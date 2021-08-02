Партия Жириновского выдвинула на выборах в Госдуму неонациста Антона Раевского, воевавшего на Донбассе против Украины. ФОТОрепортаж
Российская партия ЛДПР, лидером которой является Владимир Жириновский, выдвинула на выборы в Орловской области неонациста Антона Раевского, воевавшего на Донбассе на стороне терристов ЛДНР.
Об этом журналист Денис Казанский сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Одна из российских партий выдвинула на выборах в Орловской области неонациста Антона Раевского, который открыто называет себя сторонником идей Гитлера и с гордостью набил на себе его портрет вместе со свастоном", - пишет Казанский.
По его словам, Раевский успел повоевать на Донбассе против Украины, а теперь решил заниматься политикой в России.
"Но только не перепутайте. Фашизм в Украине, конечно же. А в России - это такой антифашизм", - подытожил Казанский.
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Ех, не тих нацистами називають....
Прагнеш захопити Україну.
Зато откровенные захватнические амбиции, агрессия, бесконечная вонь в сторону соседних стран и их дегуманизация, мол эти страны недоразумение, населяющих их народ и их язык выдуманный, нелепый, недостойный существования, что их нужно разбомбить, захватить, всех несогласных перевешать или расстрелять, а их земли забрать себе, ведь они якобы "исконнаузкие". И это на главных каналах в праймтайм, много лет подряд, причем не просто от фриков каких-то, а от депутатов и высокопоставленных чинуш, включая самого плешивого царька. Я уже молчу про то, что собственное скотонаселение паРаши уже по сути низведено до статуса бесправных холопов и рабов, а промывка мозгов уже начинается по сути с детского сада. "Это другое" разумеется, это не фашизм?
Короче сходи рожу умой, прежде чем кому-то, что-то предъявлять, убогий.
- не такие хорошие руськие изберут его подавляющим большинством голосов..
московия на передовой барьбы с фошизмом...
Юрий Нестеренко, писатель, публицист.
«рашизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности. Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе… Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах».