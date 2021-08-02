Партия Жириновского выдвинула на выборах в Госдуму неонациста Антона Раевского, воевавшего на Донбассе против Украины. ФОТОрепортаж

Российская партия ЛДПР, лидером которой является Владимир Жириновский, выдвинула на выборы в Орловской области неонациста Антона Раевского, воевавшего на Донбассе на стороне терристов ЛДНР.

Об этом журналист Денис Казанский сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Одна из российских партий выдвинула на выборах в Орловской области неонациста Антона Раевского, который открыто называет себя сторонником идей Гитлера и с гордостью набил на себе его портрет вместе со свастоном", - пишет Казанский.

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По его словам, Раевский успел повоевать на Донбассе против Украины, а теперь решил заниматься политикой в России.











"Но только не перепутайте. Фашизм в Украине, конечно же. А в России - это такой антифашизм", - подытожил Казанский.