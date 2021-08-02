ГБР сообщило о подозрении трем сотрудникам таможенного поста "Борисполь": из-за их халатности государство понесло убытки около 7,6 млн грн. ФОТО

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении трем работникам таможенного поста "Борисполь - аэропорт" Киевской таможни, из-за халатности которых государство понесло убытки на сумму 7,6 млн гривен.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГБР, в течение 2018-2020 годов указанные лица при растаможивании одного вида товара неправильно указывали его код согласно классификации товаров внешнеэкономической деятельности (УКТ ВЭД). Это привело к занижению суммы уплаты компанией-импортером налоговых и таможенных платежей на более чем 7,6 миллионов гривен.

Работники таможенного поста подозреваются в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшем тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и со штрафом до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.





Досудебное расследование продолжается.

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Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора, оперативное сопровождение - Главное оперативное управление ГБР.