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ГБР сообщило о подозрении трем сотрудникам таможенного поста "Борисполь": из-за их халатности государство понесло убытки около 7,6 млн грн. ФОТО

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении трем работникам таможенного поста "Борисполь - аэропорт" Киевской таможни, из-за халатности которых государство понесло убытки на сумму 7,6 млн гривен.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГБР, в течение 2018-2020 годов указанные лица при растаможивании одного вида товара неправильно указывали его код согласно классификации товаров внешнеэкономической деятельности (УКТ ВЭД). Это привело к занижению суммы уплаты компанией-импортером налоговых и таможенных платежей на более чем 7,6 миллионов гривен.

Работники таможенного поста подозреваются в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшем тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проводятся обыски, продукция изымается тоннами: ГБР перекрыло на Киевской таможне мощный канал контрабанды товаров на десятки млн грн

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и со штрафом до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

ГБР сообщило о подозрении трем сотрудникам таможенного поста Борисполь: из-за их халатности государство понесло убытки около 7,6 млн грн 01
ГБР сообщило о подозрении трем сотрудникам таможенного поста Борисполь: из-за их халатности государство понесло убытки около 7,6 млн грн 02

Досудебное расследование продолжается.

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Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора, оперативное сопровождение - Главное оперативное управление ГБР.

коррупция (8560) таможня (1958) убытки (393) ГБР (2985)


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Топ комментарии
+2
какакя халатность? они все по машине прикупили..)
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02.08.2021 13:28
+2
По халатности??? Это делалось целенаправленно, так, как сулило таможенникам выгоду. Зачем вы переводите умышленное преступление, в плоскость халатных действий?????????
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02.08.2021 13:28
+1
Теж халатність. Випадково вийшло. )))
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02.08.2021 15:28
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какакя халатность? они все по машине прикупили..)
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02.08.2021 13:28 Ответить
По халатности??? Это делалось целенаправленно, так, как сулило таможенникам выгоду. Зачем вы переводите умышленное преступление, в плоскость халатных действий?????????
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02.08.2021 13:28 Ответить
Теж халатність. Випадково вийшло. )))
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02.08.2021 15:28 Ответить
За такую халатность их надо как скотов плетьями запороть до потери сознания
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02.08.2021 13:33 Ответить
Корупція,це злочин проти державності та сувереності України !!! Покарання має бути відповідним ,з кофіскатом та відшкодуванням збитків !!!))))
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02.08.2021 13:43 Ответить
Так зачем было об этом светить в новостях? Одна смена таможенников сможет закрыть это маленькое недоразумение со своего глубокого кармана))
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02.08.2021 13:48 Ответить
ой не надо...
Два года будет идти следсвие- еще два года прокурорские,судейские будут получать зарплаты,премии,ордена,медали.И все кончится зеленым поносом
И все за наши деньги!!
Как сказал ростовский классик-АстАнАвитесь!!
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02.08.2021 14:20 Ответить
Шош за зверство такое ? Низя уже и ошибиться...Люди и денно и нощно и в снег и в жару...тока про державу ,прям как Верещагин,а они прицепились из-за пустяка !?? Как же не стыдно ?
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02.08.2021 18:11 Ответить
С 2018 года ......
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02.08.2021 19:43 Ответить
а классификация красивая...- умнячкИ...)))- и овцы впоряде и волкам...(
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03.08.2021 03:14 Ответить
 
 