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Украинские и грузинские моряки провели в Черном море учения типа PASSEX. ФОТОрепортаж

Моряки из Украины и Грузии отработали элементы тактического маневрирования, действия по буксированию, передаче грузов и спасанию упавших за борт.

Об этом сообщает Командование ВМС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Целью мероприятия было поддержание безопасности в Черном море, совершенствования обучаемости и совместимости экипажей кораблей ВМС Украины и грузинских военных моряков для выполнения совместных морских операций (задач) в составе многонациональных тактических групп", - сказано в сообщении.

В учениях с украинской стороны участвовал патрульный катер типа Айледа "Славянск". С грузинской - катер типа "Айленд" "Очамчире" Береговой охраны Грузии и патрульный катер "Сухуми" Департамента пограничной полиции.

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"Во время выполнения тренировки в определенном районе были отработаны элементы по тактическому маневрированию, спасение человека, выпавшего за борт и передача грузов. Также отрабатывали практические действия по буксировке", - рассказали в ВМС.

Все элементы обучения были спланированы и отработаны в соответствии со стандартами и процедурами НАТО.

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Украинские и грузинские моряки провели в Черном море учения типа PASSEX 01
Украинские и грузинские моряки провели в Черном море учения типа PASSEX 02
Украинские и грузинские моряки провели в Черном море учения типа PASSEX 03
Украинские и грузинские моряки провели в Черном море учения типа PASSEX 04
Украинские и грузинские моряки провели в Черном море учения типа PASSEX 05

Автор: 

ВМС (1465) Грузия (4499) военные учения (3457) Черное море (1479)


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ещё бы "Дефендер" подключить, что бы разнообразить программу нашим лишнехромосомным "друзьям"))
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02.08.2021 16:10 Ответить
виртуальные...без утопления жидоугробурятских "повелителей" морей зря потраченные шекели...
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02.08.2021 16:23 Ответить
Что это было!?
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02.08.2021 18:55 Ответить
 
 