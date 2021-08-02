Украинские и грузинские моряки провели в Черном море учения типа PASSEX. ФОТОрепортаж

Моряки из Украины и Грузии отработали элементы тактического маневрирования, действия по буксированию, передаче грузов и спасанию упавших за борт.

Об этом сообщает Командование ВМС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Целью мероприятия было поддержание безопасности в Черном море, совершенствования обучаемости и совместимости экипажей кораблей ВМС Украины и грузинских военных моряков для выполнения совместных морских операций (задач) в составе многонациональных тактических групп", - сказано в сообщении.

В учениях с украинской стороны участвовал патрульный катер типа Айледа "Славянск". С грузинской - катер типа "Айленд" "Очамчире" Береговой охраны Грузии и патрульный катер "Сухуми" Департамента пограничной полиции.

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"Во время выполнения тренировки в определенном районе были отработаны элементы по тактическому маневрированию, спасение человека, выпавшего за борт и передача грузов. Также отрабатывали практические действия по буксировке", - рассказали в ВМС.

Все элементы обучения были спланированы и отработаны в соответствии со стандартами и процедурами НАТО.

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