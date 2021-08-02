На трассе М-20 Харьков-Щербаковка впервые за 53 года ремонтируют мост, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж
На второй половине моста на трассе М-20 Харьков-Щербаковка стартовали ремонтные работы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Укравтодора".
В рамках президентской программы "Большая стройка" мост обновят впервые за 53 года.
"Выполнен демонтаж мостового полотна и проведен ремонт правого проезда, а именно: заменено мостовое полотно с обустройством монолитной накладной плиты и гидроизоляции, уложены два слоя асфальтобетонного покрытия, гидроизоляция, установлены новые перильное и барьерное ограждения, водоотведение, выполнены работы по переустройству подферменников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по отремонтированной стороне моста уже организовали движение транспорта.
Завершить работы планируют в конце 2021 года.
Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко анонсировал планы в этом году обновить 245 искусственных сооружений на дорогах Украины.
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а почему так затянули, кого пора наказывать?
Ну що за дебіли в Укравтодорі сидять... :-/ Чи це може у міністерстві транспорту? Який фах взагалі має бути у "спеціаліста", що пише такі новини, коли він/вона не в змозі відкрити карту й подивитися, куди веде даний автошлях?