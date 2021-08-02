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На трассе М-20 Харьков-Щербаковка впервые за 53 года ремонтируют мост, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

На второй половине моста на трассе М-20 Харьков-Щербаковка стартовали ремонтные работы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Укравтодора".

В рамках президентской программы "Большая стройка" мост обновят впервые за 53 года.

"Выполнен демонтаж мостового полотна и проведен ремонт правого проезда, а именно: заменено мостовое полотно с обустройством монолитной накладной плиты и гидроизоляции, уложены два слоя асфальтобетонного покрытия, гидроизоляция, установлены новые перильное и барьерное ограждения, водоотведение, выполнены работы по переустройству подферменников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по отремонтированной стороне моста уже организовали движение транспорта.

Завершить работы планируют в конце 2021 года.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко анонсировал планы в этом году обновить 245 искусственных сооружений на дорогах Украины.

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На трассе М-20 Харьков-Щербаковка впервые за 53 года ремонтируют мост, - Укравтодор 01
На трассе М-20 Харьков-Щербаковка впервые за 53 года ремонтируют мост, - Укравтодор 02
На трассе М-20 Харьков-Щербаковка впервые за 53 года ремонтируют мост, - Укравтодор 03
На трассе М-20 Харьков-Щербаковка впервые за 53 года ремонтируют мост, - Укравтодор 04

Автор: 

мост (1027) Укравтодор (663) Харьковщина (5577) Большая стройка (728)


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Да Ремонтируют на деньги Квартала 95. Или всеже на бюджетные от ОВГЗ
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02.08.2021 17:07 Ответить
На деньги Зебилов ремонтирует на свои клоун только кокаин покупает и! Но что на свои покупает, это не точно походу тоже на зебильные!
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02.08.2021 18:53 Ответить
впервые за 53 года - за 253 ляма ..
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02.08.2021 17:54 Ответить
укравтодор впервые за 53 года обратил внимание на состояние путепровода...
а почему так затянули, кого пора наказывать?
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02.08.2021 19:13 Ответить
потому что он нормальный итак! нехер там ремонтировать, просто пиз...т деньги. .
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02.08.2021 19:51 Ответить
Ох ты! Всем причастным выписать премию и наградить орденами за такой прорыв.
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02.08.2021 18:51 Ответить
Кстати там асфальт на съезде по зебильному положили! Уже крошится!
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02.08.2021 18:54 Ответить
Яка, у дідька, "Щербаківка"??

Ну що за дебіли в Укравтодорі сидять... :-/ Чи це може у міністерстві транспорту? Який фах взагалі має бути у "спеціаліста", що пише такі новини, коли він/вона не в змозі відкрити карту й подивитися, куди веде даний автошлях?
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02.08.2021 19:20 Ответить
та кака разница.главно шоп асфальт і лампочки
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02.08.2021 21:01 Ответить
 
 