На трассе М-20 Харьков-Щербаковка впервые за 53 года ремонтируют мост, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

На второй половине моста на трассе М-20 Харьков-Щербаковка стартовали ремонтные работы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Укравтодора".

В рамках президентской программы "Большая стройка" мост обновят впервые за 53 года.

"Выполнен демонтаж мостового полотна и проведен ремонт правого проезда, а именно: заменено мостовое полотно с обустройством монолитной накладной плиты и гидроизоляции, уложены два слоя асфальтобетонного покрытия, гидроизоляция, установлены новые перильное и барьерное ограждения, водоотведение, выполнены работы по переустройству подферменников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по отремонтированной стороне моста уже организовали движение транспорта.

Завершить работы планируют в конце 2021 года.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко анонсировал планы в этом году обновить 245 искусственных сооружений на дорогах Украины.

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