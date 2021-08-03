РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4206 посетителей онлайн
Новости Фото
44 582 283

Гражданин США получил удар ножом в живот от столичного таксиста, потому что вступился за Украину и Грузию. ФОТОрепортаж

В Киеве таксист напал с ножом на пассажира-гражданина США и ранил его ножом в живот. Поводом для нападения стали политические разногласия. Водитель оскорблял Грузию и Украину.

Об этом в Facebook сообщила патрульная полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Так, патрульные получили информацию о нанесении телесных повреждений на ул. Грушевского. Правоохранители установили, что водитель KIA, предоставляющий услуги по перевезке, ударил ножом в живот своего пассажира. Пострадавшего госпитализировали медики.

В городе был введен план "Перехват". Благодаря патрульным, которые работают с системой "Безопасный город", стало известно, что автомобиль поехал в Соломенский район. Возле площади Вокзальной один из автопатрулей остановил KIA и задержал водителя. Во время визуального осмотра инспекторы заметили в салоне предмет, похожий на нож с пятнами бурого цвета.

В то же время, как передает Telegram-канал "Киев оперативный", пострадавшим является гражданин США.

"Таксист Bolt унижал Грузию и Украину. За страны вступился гражданин США. ... По имеющейся информации, в разговоре с пассажиром водитель такси решил выразить свое геополитическое видение в отношении Украины и Грузии, оскорбляя при этом обе страны. Политический спор закончился дракой в которой таксист нанес пассажиру тяжкие телесные повреждения, а именно - резаную рану бедра и проникающее ранение передней брюшной стенки", - говорится в сообщении.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Печерского управления полиции для выяснения обстоятельств и предоставления правовой квалификации действий задержанного.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Избивали несколько часов и требовали $25 тысяч: в Киеве похитили 21-летнего таксиста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Гражданин США получил удар ножом в живот от столичного таксиста, потому что вступился за Украину и Грузию 01
Гражданин США получил удар ножом в живот от столичного таксиста, потому что вступился за Украину и Грузию 02
Гражданин США получил удар ножом в живот от столичного таксиста, потому что вступился за Украину и Грузию 03

Автор: 

иностранец (492) Киев (25518) США (26637) такси (211) патрульная полиция (1813)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+128
Один вопрос: задержанный оказался переселенцем из Донецкой или Луганской области?
показать весь комментарий
03.08.2021 11:14
+87
Страна переполнена ватным дерьмом, причем сверху и донизу...
показать весь комментарий
03.08.2021 11:15
+66
наркотики то полбеды! они рузкий мир распространяют!
показать весь комментарий
03.08.2021 11:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
За каждую гадость на Украину лишать гражданства.
показать весь комментарий
03.08.2021 12:50 Ответить
Які ще можуть бути претензії до Байдена, що він не надто активно захищає Україну? Адже в уявленні шапітолію у нас єдиний ворог -Порошенко. Всі силові відомства кинуто на боротьбу з ним
показать весь комментарий
03.08.2021 12:41 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27041990.html Йому можна, вам ні
Інколи я гуглю, що трапилося із винуватцями тих чи інших резонансних злочинів.

Десь місяць-два тому скажений антивакс в Маріуполі розніс сокирою магазин через те, що його самку попросили надіти маску. Ніхто не міг йому нічого вдіяти - тіло із сокирою кілька хвилин бігало магазином, рубало прилавки, кидалося на людей, а потім само пішло.

Виявили пана лише тому, що йому хватило інтелекта самому викласти відео своїх пригод.

Вдома в пана знайшли незареєстровану зброю (судячі зі статті - вогнепальну), а також наркотичні засоби.

Кожного разу, коли ми починаємо говорити про самооборону і зброю, до нас прибігають люди і кажуть - А ЩО ЯКЩО ЗБРОЯ ПОТРАПИТЬ ДО РУК НЕАДЕКВАТІВ?

От. Маріуполь. Небогатий міський навіжений. Антивакс. Агресивне довбанько. Не мав жодних проблем з тим, щоб здобути собі нелегальний вогнепал. Себто, людина, якій хватило мізків викласти в Мережу як вона сама сокирою розносить магазин, змогла придбати зброю. Ніщо, включно із навіженістю і інтелектом кавалка лайна, не завадило.

А ті, хто в магазині в той момент знаходилися, не могли нічого вдіяти. Мати можливість захистити себе від божевільного тіла з сокирою їм завадив закон.

А. Наостанок. Тілу грозить до сіми років, але йому дали домашній арешт. З урахуванням того, що тіло має родичів за межами країни, щось мені підказує, що воно загубиться.
https://www.facebook.com/100000306321536/posts/4400659619954205/ Віктор Трегубов
показать весь комментарий
03.08.2021 12:43 Ответить
Я за свою жизнь не видел ниодного патриотично настроенного таксиста,одни сепары попадались.А ездил я на такси очень много до покупки машины.Думаю сепарня на подконтрольной Украине территории в такси вся работает,ждут прихода кацапов.
показать весь комментарий
03.08.2021 12:47 Ответить
Таксисты - глаза и уши Аваковых, Медведчуков и остальных.
показать весь комментарий
03.08.2021 13:12 Ответить
Так и есть. Профессионалы и легальные таксисты ушли из бизнеса 5-3 года назад. Катайтесь на Болте с бубером, с нарко бомжовыми сепарами. Зато платить копейки можно
показать весь комментарий
04.08.2021 04:04 Ответить
тільки 25% потрібна незалежна від касапів України. На жаль, це - реальність.
показать весь комментарий
03.08.2021 12:51 Ответить
Саме в цьому і є головна проблема України!!!))))
показать весь комментарий
03.08.2021 12:57 Ответить
Президентские в%ыборы 2014 года на Украине - шестые (внеочередные) выборы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B президента Украины ; состоялись 25 мая 2014 года. Победу одержал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Пётр Порошенко .
Выборы состоялись по решению https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Верховной рады 25 мая 2014 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2014)#cite_note-3 [3] , в связи с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83 отстранением ею https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Виктора Януковича от должности президента.
Решение о переносе выборов, планировавшихся на 2015 год, было принято 22 февраля 2014 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2014)#cite_note-4 [4] .
Всего в выборах участвовало 23 кандидата. Победу одержал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Пётр Порошенко , получивший 54,70 % голосов при явке 59,48 %https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2014)#cite_note-5 [5] .


А КУДА ДЕЛИСЬ 29%? Растерял их наш гетьман....
показать весь комментарий
03.08.2021 13:43 Ответить
Никуда не делись,просто они голосовали со страху -в надежде ,что ПАП с пуйлом замирится...не ожидали,что все наоборот будет
показать весь комментарий
03.08.2021 21:46 Ответить
"на Украине"

...
Вийди звідси, розбійник!
показать весь комментарий
04.08.2021 01:06 Ответить
Нет, это ватное быдло, отвернулось от Гетьмана, повевшись на сладкие обещания халявы от клоуна.
показать весь комментарий
04.08.2021 08:20 Ответить
гетьман-олигарх.))....ох и жо....полизы....
показать весь комментарий
04.08.2021 11:55 Ответить
на Украине - ватник спалився
показать весь комментарий
04.08.2021 10:10 Ответить
Сидоров, не пудри нам мозги.
показать весь комментарий
04.08.2021 10:28 Ответить
Гражданин США получил удар ножом в живот от столичного таксиста, потому что вступился за Украину и Грузию. ©
- "Пане Байдене, чому ми досі не в НАТО?" ©
Тому, Вова, що у нас, окрім тебе, ще багато таких самих любителів ***** і паРаші.
показать весь комментарий
03.08.2021 13:01 Ответить
Таксиста звуть Вова?
показать весь комментарий
03.08.2021 20:47 Ответить
Ні петя.. Паця
показать весь комментарий
03.08.2021 23:26 Ответить
А хіба це таксист запитував Байдена про НАТО?
показать весь комментарий
04.08.2021 00:09 Ответить
І ця ж люта антиукраїнська вражина напевно не з одним американцем вела такі ж розмови про ненависть до України і її народу!? Колеги, сусіди слухали і ніхто його не побив, не здав в СБУ...?Не заткнув його смердячого рота?Було б добре щоб назавжди...!"
показать весь комментарий
03.08.2021 21:45 Ответить
Тому, що НАТО не потягне платити Ахметову таку комуналку.
показать весь комментарий
03.08.2021 13:13 Ответить
Блин, какая разница - донбасёр или нет? Типа среди остальной части Украины дебилов и сепаров нет?
показать весь комментарий
03.08.2021 13:41 Ответить
Несоизмеримые величины. Русский бандитизм, под руководством ФСБ, на протяжении всего периода Незалежной планомерно дибилизировал простое население донецкой области. Кучма(Днепропетровский клан) до 2004 года сдерживал влияние «донецких», и эти оба клана, прекрасно воевали т.е. грабили запорожскую и луганскую области. Когда сдерживать стало некому(Прыщ продался донецким), то донецкое бычье расползлось почти на всю Украину. Особенно много осело в Киеве. После Майдана этому быдлу пришлось сменить кабинеты на кабины(такси), вот они и брызжут злобой, сепарством и рашизмом.
показать весь комментарий
04.08.2021 04:36 Ответить
Розвелось того сепарського кодла по світі, але потрохи їх виловлюють і закривають.
показать весь комментарий
03.08.2021 13:45 Ответить
Перестаньте впускати рускагаваряще донецько-луганське бидло в світ людей . Ви ж бачите , що від цього страждають вже й громадяни всіх інших країн . Це треба припинити негайно .
показать весь комментарий
03.08.2021 13:46 Ответить
фільтрувати треба було ще під час надання громадянства, а не роздавати паспорти на початку 90-х кожній кацапській наволочі, що мешкала на території України.
показать весь комментарий
03.08.2021 20:11 Ответить
Все верно. Голосовали 73% за это дерьмо, и, что вы хотите? У власти промосковские руководители во главе с этим, который радовался захвату танка ВСУ московитами. В полицию, СБУ, в суды назначены квартальцы и соседи для них важны "бабки" но не родина. Вот теперь "кушайте" беспредел.
показать весь комментарий
03.08.2021 13:59 Ответить
Просто ті 73% не достойні мати такого президента, як Порошенко. Вони до нього іще не доросли, як і той таксист
показать весь комментарий
03.08.2021 19:55 Ответить
Просто замечательно. что такое огромное количество избирателей понимает, что в 2014-м году, в угоду Обаме, Порошенко не обратился к Будапештскому формату, который по Венской конвенции 1969-го года (смотрим пункты 7 - 9 этой конвенции) является МЕЖДУНАРОДНЫМ договором, а пошел на Минские соглашения.
Обаме было важно не сорвать договоренности по остановке ядерной программы в Иране, так как его бездействие по Будапештскому меморандуму, сразу показало бы Ирану, что подпись США ничего не стоит.

Порошенко показал себя крайне плохим (если не сказать жёстче) переговорщиком, который поставил интересы США и РФ выше интересов Украины. Собственно это можно прямо называть изменой Родине, о чём его ещё тогда предупреждал целый ряд украинских политиков.
показать весь комментарий
04.08.2021 12:22 Ответить
цікаво, а кому належить служба таксі "Болт"? це не рфна конторка? У будь якому випадку мають відповідати за своїх таксистів
показать весь комментарий
03.08.2021 14:19 Ответить
Болт - это агрегатор
Как и Убер
и это не его таксисты
показать весь комментарий
03.08.2021 18:44 Ответить
Належить Гончаренку з ЄС
показать весь комментарий
04.08.2021 00:09 Ответить
они вообще по-моему ни за что не отвечают, мне они нафиг не надо машина есть, а вот дочь иногда пользуется их услугами, так там как не нарк за рулем так неадекват полный, прием на работу скорее всего заключается в одном действии: права покажи! спасибо принят!
показать весь комментарий
04.08.2021 09:48 Ответить
Надо говоришь, просто перестать стрелять на линии разграничения и последует мир? Вот видишь, молодая Зелень, поножовщина при этом переносится внутрь страны. Прежде чем прекратить стрелять, желательно вооружить мозги и избавиться от дерьма внутри страны.
показать весь комментарий
03.08.2021 14:24 Ответить
Явно даунбасский выродок.
Таких сейчас полно - но никто их не ограничивает.
Что будет в случае войны?
показать весь комментарий
03.08.2021 14:28 Ответить
Таксист? 100% избиратель Зеленского, хотя не все 73% избирателей таксисты.
показать весь комментарий
03.08.2021 14:29 Ответить
Половина таксистів їздить без ліцензій, без належних медичних довідок про адекватність водія, корупція в середовищі перевізників - як в Києві, так і в інших містах України. Порядок наводити ніхто не збирається. Як і раніше немає метро на Троєщину, як і раніше бігають безбілетні і аварійні жовті потвори-маршрутки, де антисанітарія і небезпека для життя пасажирів, як і раніше немає управи на хамство таксистів.Чия це відповідальність? НЕ мэра та і його команди в кажом конкретному місті? я вважаю, питання транспорту - питання національної безпеки, як і інші, має вирішуватися як на міському, так і на загальнонаціональному рівні, тільки КОЛИ? соромно за Україну. До чого ці шоу до свята при тому, що відбувається буквальний геноцид стосовно пенсіонерів, беспередел на дорогах, несправедливість в суспільстві? гинуть волонтери, воїни АТО, які повернулися додому, активні патріоти своєї країни. Ще один беспредел: напад правоохоронців на реабілітаційні центри колишніх алко та наркозалежних. Слава Богу, церква не мовчить.
показать весь комментарий
03.08.2021 14:33 Ответить
так самим же нравится так жить.
показать весь комментарий
03.08.2021 19:02 Ответить
пеніс_хорьков, то хто ж вам 73% дохтор.
показать весь комментарий
03.08.2021 22:42 Ответить
************, мне доктор 25%, бюллетни хранятся, так что иди лесом, полудурок.
показать весь комментарий
04.08.2021 07:26 Ответить
пеніс+хорьков, то ти вкрало бюлетеня, ото дебільне
показать весь комментарий
04.08.2021 08:20 Ответить
что-то у тебя с пенисами какие-то проблемы, ты любитель облизать чужой пенис? или ты часто думаешь, смачно ли облизивала самка, тебя родившая, этот самый пенис?

доречі, якщо ти вуйко, пишеш українською, роби це без помилок, огидно дивитися на твою освіченість. Крім того, щоб ти знав, бюлетні зберігаються в ЦВК, і можна подивитися, за кого ти, свиня, голосував.
показать весь комментарий
04.08.2021 10:30 Ответить
пеніс_хорьков, щоб ти знало, по бюлетенях неможливо встановити хто за кого голосував, в Україні є таке як таємниця голосування, а як у вас на підараші мені пофіг. і не якомусь кацапському пенісу_хорьков вчити мене української, яке тільки через перекладач нею і пише.
показать весь комментарий
04.08.2021 10:46 Ответить
вас кацапів відразу видно, морозитесь, що шмарклю обрали, про бюлетені тут тридиш, пеніс_хорьков, щоб ти знало, в Україні бюлетені знищують після затвердження результатів виборів. це може у вас на підарасії зберіагють, ще й з прізвищами, щоб знати за кого голосував.
показать весь комментарий
04.08.2021 10:49 Ответить
В таких ситуациях не нужно ватному дебилу что-то доказывать.Просто вежливо просишь его помолчать и делать свою тупую работу-довезти пассажира из пункта А в пункт Б.А потом можно кинуть этому дебилу самый низкий бал.
показать весь комментарий
03.08.2021 15:12 Ответить
і що, у того дебіла світогляд зміниться?
показать весь комментарий
03.08.2021 22:43 Ответить
учередной ватный ублюдок...
показать весь комментарий
03.08.2021 16:27 Ответить
Надо создавать спецотдел по контролю над особо агрессмивными ватниками. Они режут украинцев, они возьмут автомат, если прийлет5время.
показать весь комментарий
03.08.2021 17:45 Ответить
Здається, прес-служба поліції випадково переплутала фото затриманого з фоткою зі знімального майданчика нового шедевра Джеймса Кемерона "Аватар 2".
Ось які в нас круті копи, - кіно має вийти під кінець наступного року, а фотки зі зйомок уже в повному розпорядженні української поліції!

Громадянин США зазнав удару ножем у живіт від столичного таксиста, бо заступився за Україну та Грузію - Цензор.НЕТ 9552
показать весь комментарий
03.08.2021 18:38 Ответить
І чому ми не поважаємо переселенців ... Риторичне питання.
Хворе суспільство України, є патріоти і патріотична молодь, але більщість

українського суспільства хворіють СОВКОДРОЧЕРНОЮ хворобою. Дяка

каналам олігірхів які показують радянські фільми і комедії. Доки люди не

зрозуміють який негативний вплив несе ця радянська медіапродукція
на свідомість пересічного українця, доти Україна бути жити не по європейські,

а по радянські...
показать весь комментарий
03.08.2021 18:39 Ответить
Звідки інфа про те, що він переселенець, а не просто припізжений корінний київлянін?
показать весь комментарий
03.08.2021 20:49 Ответить
Зато никаких сомнения,что оно во втором туре голосовало за зекрысу
показать весь комментарий
03.08.2021 21:42 Ответить
скажемо політкоректно: Ймовірність того, що водій якому поперек горла Грузія та Україна є виборцем Петра Олексійовича- дорівнює 0.0000000000000000000001%.
Громадянин США, скоріш за все колишній гр. України, а тому не знав, що не варто сідати в ТАКСІ, якщо водій не в змозі вимовити: ПАЛЯНИЦЯ чи РУШНИЦЯ, бо далі буде ШИБЕНИЦЯ?
показать весь комментарий
03.08.2021 23:12 Ответить
А в першому за паця парашенку
показать весь комментарий
03.08.2021 23:28 Ответить
тримай за дотепність, взірцеве Зе!Бенятко...
Роботодавцям із ОПушки заповідай, коли від слини захлинешся.

Громадянин США зазнав удару ножем у живіт від столичного таксиста, бо заступився за Україну та Грузію - Цензор.НЕТ 7929
показать весь комментарий
04.08.2021 11:27 Ответить
Сейчас за водителя вступится Портнов или Шарий и за бабло всё порешают.
показать весь комментарий
03.08.2021 18:50 Ответить
в этой новости прекрасно все ! плять,гражданин США получил ранение защищая Украину от Украинцев ! горите в аду , сучки зеленские !
показать весь комментарий
03.08.2021 19:19 Ответить
Захищаючи Україну від "гражданіна Украіни", що не тотожно поняттю "українець".
показать весь комментарий
03.08.2021 19:38 Ответить
Гражданин США защищал Украину от гражданина Украины, что будет дальше страшно представить.,
показать весь комментарий
03.08.2021 20:25 Ответить
і не кажи, до чого ж ви Зе!Бені тупорилі у всьому.
показать весь комментарий
04.08.2021 11:30 Ответить
Малороське бидло....
показать весь комментарий
03.08.2021 20:37 Ответить
А ипло этого ****** можно? Надо знать, кто присядет на бутылку.
Понапринимали в такси вяких переферийных с даунбаса - вот и результат...
показать весь комментарий
03.08.2021 20:46 Ответить
пасматрити путлиру в глаза
показать весь комментарий
03.08.2021 20:51 Ответить
А зачем ему лицо блюрить? Почему как какого коллаборанта задерживают - сразу лицо блюрят?
показать весь комментарий
03.08.2021 21:12 Ответить
ВОТ и дожили - гражданин США защищает Украину, а хохло малороский скот продаёт её за дёшиво, ещё и готов лизать сапоги кацапским братушкам
показать весь комментарий
03.08.2021 21:25 Ответить
зерыгосрань уже совсем поехала от безысходности
показать весь комментарий
03.08.2021 21:40 Ответить
По идее он должен был ударить ножом какого-то расейского фашиста, а не представителя страны с высоким уровнем развития и жизни. Но, то если бы за рулём человек был...
показать весь комментарий
03.08.2021 22:04 Ответить
Один из 73 % баранов...
показать весь комментарий
03.08.2021 22:56 Ответить
Как же ему бедному было противно ездить на буржуйской KIA да по фашистскому Киеву. Эх, ему б скрепное жигули да по православной Костроме... Властям просто необходимо воплотить его мечту
показать весь комментарий
04.08.2021 04:54 Ответить
Гоп-переселенцы. Привыкли вопросы разрешать, как всю жизнь делали в Донецке.
показать весь комментарий
04.08.2021 08:43 Ответить
Особисто їхав з 2ма такими пі..рами - один звідти , втік в Київ від своїх рускіх , інший місцевий , броварський . Обидва починали нести лайно першими , агресивно .
показать весь комментарий
04.08.2021 11:03 Ответить
Таксисти с мусорамм первие под сепаров легли в 2014, и все на свободе.
показать весь комментарий
04.08.2021 11:20 Ответить
Головним збудником українофобії в Україні являється московська церква,не покарані опзж з мєдвєдчуки з ківами і мураєвами,потрібні конкретні каральні акції проти знахабнілих москвофілів.
показать весь комментарий
04.08.2021 15:02 Ответить
Страница 3 из 3
 
 