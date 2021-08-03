Гражданин США получил удар ножом в живот от столичного таксиста, потому что вступился за Украину и Грузию. ФОТОрепортаж

В Киеве таксист напал с ножом на пассажира-гражданина США и ранил его ножом в живот. Поводом для нападения стали политические разногласия. Водитель оскорблял Грузию и Украину.

Об этом в Facebook сообщила патрульная полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Так, патрульные получили информацию о нанесении телесных повреждений на ул. Грушевского. Правоохранители установили, что водитель KIA, предоставляющий услуги по перевезке, ударил ножом в живот своего пассажира. Пострадавшего госпитализировали медики.

В городе был введен план "Перехват". Благодаря патрульным, которые работают с системой "Безопасный город", стало известно, что автомобиль поехал в Соломенский район. Возле площади Вокзальной один из автопатрулей остановил KIA и задержал водителя. Во время визуального осмотра инспекторы заметили в салоне предмет, похожий на нож с пятнами бурого цвета.

В то же время, как передает Telegram-канал "Киев оперативный", пострадавшим является гражданин США.

"Таксист Bolt унижал Грузию и Украину. За страны вступился гражданин США. ... По имеющейся информации, в разговоре с пассажиром водитель такси решил выразить свое геополитическое видение в отношении Украины и Грузии, оскорбляя при этом обе страны. Политический спор закончился дракой в которой таксист нанес пассажиру тяжкие телесные повреждения, а именно - резаную рану бедра и проникающее ранение передней брюшной стенки", - говорится в сообщении.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Печерского управления полиции для выяснения обстоятельств и предоставления правовой квалификации действий задержанного.

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