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Новости Фото Дело Семенченко и Шевченко
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Суд перенес на 20 августа рассмотрение апелляции на арест Семенченко: под зданием суда прошла акция в поддержку экс-нардепа. ФОТОрепортаж

Сегодня в Киевском апелляционном суде должны были рассматривать апелляционную жалобу на меру пресечения для экс-нардепа Семена Семенченко в виде содержания под стражей, однако заседание суда перенесли на 20 августа.

Возле Киевского апелляционного суда состоялась акция в поддержку Семена Семенченко - "Свободу Семену Семенченко", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Возле Киевского апелляционного суда добровольческое движение ОУН провело акцию в поддержку Семена Семенченко, которого сначала суд отпустил из-под стражи под домашний арест, а затем снова вернул за решетку в следственный изолятор.

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В акции приняли участие несколько десятков человек. Они выступили в поддержку Семенченко, поскольку считают, что уголовное производство против него - это политические репрессии и расправа со стороны власти над добровольцами.

Кроме того, участники акции высказали претензии к властям еще и из-за того, что спецслужбы Беларуси чувствуют себя достаточно свободно в Украине и к тому же выполняют здесь свои спецоперации, в частности, вчера они убили гражданина Беларуси Виталия Шишова, который возглавлял в Украине организацию "Белорусский дом" и выступал против режима Лукашенко.

Следует отметить, что суд, в котором защитники Семенченко должны были обжаловать меру пресечения для него, так и не состоялся, поскольку из суда первой инстанции не поступили материалы дела.

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Заседание перенесли на 11:00 20 августа.

Суд перенес на 20 августа рассмотрение апелляции на арест Семенченко: под зданием суда прошла акция в поддержку экс-нардепа 01
Суд перенес на 20 августа рассмотрение апелляции на арест Семенченко: под зданием суда прошла акция в поддержку экс-нардепа 02
Суд перенес на 20 августа рассмотрение апелляции на арест Семенченко: под зданием суда прошла акция в поддержку экс-нардепа 03
Суд перенес на 20 августа рассмотрение апелляции на арест Семенченко: под зданием суда прошла акция в поддержку экс-нардепа 04
Суд перенес на 20 августа рассмотрение апелляции на арест Семенченко: под зданием суда прошла акция в поддержку экс-нардепа 05
Суд перенес на 20 августа рассмотрение апелляции на арест Семенченко: под зданием суда прошла акция в поддержку экс-нардепа 06

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, чтопресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО.

Автор: 

акция (2425) апелляция (628) Семенченко Семен (380) мера пресечения (456)


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Топ комментарии
+10
Борцун за посадку Порошенко має неодмінно сидіти. Так буде справедливо.
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03.08.2021 12:18
+7
Товариші по службі Семенченка щось дуже постаріли за час відсидки його)
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03.08.2021 13:04
+6
хоть бы кто-то из побратымов пришел поддержать этого чумохода!
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03.08.2021 12:14
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03.08.2021 12:02 Ответить
хоть бы кто-то из побратымов пришел поддержать этого чумохода!
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03.08.2021 12:14 Ответить
Борцун за посадку Порошенко має неодмінно сидіти. Так буде справедливо.
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03.08.2021 12:18 Ответить
І це справедливо, він же бажав його посадити? І все для цього робив. То правду кажуть - не рий яму людині, бо сам в неї попадеш.
А де ******* сравсравшвілі? Це ж його підопічний, разом воду мутили при Порошенко, чи Косоворотка забороняє бути "патріотом"?
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03.08.2021 12:23 Ответить
Зеля последовательно делал подарки Лукашенко: запустил ищеек искавших убийц Шеремета специально по ложному следу на учсатников АТО, засадил в СИЗО Семенченко так как он мог организовать вооружённое сопротивление Лукашенко. Надеюсь что подозрения в насильном повешении Шишова он не сможет отвести от бацьки.
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03.08.2021 12:31 Ответить
Які ущербні, примітивні і нікчемні істоти - порохосвині. ГНИДИ і вороги України, вони страшніші для України ніж їхні брати-близнюки - ригонута нечість. Радіти, що за гратами, малороси-космополіти тримають Першого комбата "Донбасу" - Семенченка, можуть тільки кацапи, риги і прокацапські повії - порохосвинота.
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03.08.2021 12:44 Ответить
Опять зебильно-фарионовское диванное чудо вылезло)))
Тебе сто раз говорили, что гришин не комбат, а аферист, самозванец и продажная бенина крыса--обкрадывал своих----за что его и ненавидят БОЙЦЫ "Донбасса".
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03.08.2021 23:57 Ответить
О! Знову вівця козломорда тут бекає. Ти ГНИДА фсб-шна, і це тут вже всі знають. Семен зі своїми побратимами звільняв моє рідне місто від твоїх ординських, як ви, ГНИДИ кажете, "наших мальчіков". Тікали твої "мальчікі", аж гай шумів. Тому ти, ропуха, і квакаєш тут і лайном плюєшся в бік Першого Комбата. Не дав тобі путю в очело чмокнути, нечисть ординська. Тридцять років Незалежності України, а ти, тупенька, не спромоглася вивчити ДЕРЖАВНУ Українську Мову. Щелепа козломорда не дає?
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04.08.2021 05:16 Ответить
https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/492229134244817:0
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04.08.2021 05:35 Ответить
https://www.facebook.com/petroporoshenko/?__cft__[0]=AZUn8sauDE0Rb1QTWw93aZR7btIiJk2-p3p2hxQib9y21MhlxORe5ez_gnztxgNq7o6ahrJ4N7i1QBPH6WzCo2OMUG_J-M4HG6EsftO5eeR6mh5mvaZL-j7ll6OKu-Y9bpvlJThW7fUbWTD_z8QaG7eM&__tn__=-UC%2CP-R Петро Порошенко

https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/492229134244817:0# 19 августа 2014 г. ·

///Щойно говорив з https://www.facebook.com/dostali.hvatit?__cft__[0]=AZUn8sauDE0Rb1QTWw93aZR7btIiJk2-p3p2hxQib9y21MhlxORe5ez_gnztxgNq7o6ahrJ4N7i1QBPH6WzCo2OMUG_J-M4HG6EsftO5eeR6mh5mvaZL-j7ll6OKu-Y9bpvlJThW7fUbWTD_z8QaG7eM&__tn__=-]K-R Семен Семенченко . Його мужність, командирська витримка і сила духу - приклад для всіх. Пройшло лише кілька годин після операції, а він вже говорить про те, що готовий боронити Україну від ворогів!

Пишаюсь Семеном та хлопцями з його батальйону «Донбас», вони справжні герої!

Слава Україні!///
Бачиш, ГНИДА фсб-шна, навіть петро оленсійович, хвалить Першого Комбата "Донбасу", а ти, ординська шлюха, його брудом поливаєш. Та воно і зрозуміло, для кацапо-ординців він - ворог, а ти одна з них, прокацапська ГНИДА проплачена фсб.
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04.08.2021 05:43 Ответить
А Порох за полтора месяца должен был изучить биографию этого брехливого афериста? У Пороха других дел не было? Про хлопцiв Порох сказал все верно, а по гниде гришину--погорячился)))
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04.08.2021 21:30 Ответить
Тут вівця козломорда та ГНИДА фсб-шна только ты, убогое зеленое чмо)))
Читай про своего ублюдка, труса, полубандита, подкацапника,афериста и мошенника! И нечего ставить его в один ряд с героями батальона "Донбасс"! гришин ни в каких боях не участвовал, он бабки по стране собирал себе любимому, у товарищей крысил! Погугли, еще много интересного об этой гниде узнаешь.
https://litsa.com.ua/22250/

https://www.svoboda.org/a/27609311.html
https://incident.obozrevatel.com/crime/trus-aferist-vor-vsplyili-novyie-dokazatelstva-prestuplenij-semenchenko.htm
https://www.youtube.com/watch?v=0elQDUEd14k&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=0elQDUEd14k&t=14s
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04.08.2021 21:27 Ответить
Товариші по службі Семенченка щось дуже постаріли за час відсидки його)
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03.08.2021 13:04 Ответить
Три бабки и пол дедас финской войны- свободу вобату ахаххахххах
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03.08.2021 13:22 Ответить
Коли туда вийде пів мільйона то буде вже пізно. Якись кроки Бенедіктовна може зробити тільки зараз.
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03.08.2021 14:40 Ответить
пол мильона ахахах кого это фейк за него вон нашлось только 10 бомжей..где нацжоны..унсо...карлсон сракашвили...нет ни кого без доната))).
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03.08.2021 22:05 Ответить
Три бабки и пол деда с финской войны- свободу вомбату ахаххахххах
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03.08.2021 22:03 Ответить
Лучше чем мычать, роскажи где был Гришин при обороне Славянска?
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03.08.2021 16:14 Ответить
Славянск, по ходу, оборонял Гиркин-Стрелков, поскольку он со своим отрядом его занял, начав этим войну на Донбассе? А при чём здесь Семенченко?
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03.08.2021 16:37 Ответить
Півтори каліки порозвішували папірці- саме на таку "акцію" і заслуговує Семенченко.
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03.08.2021 18:04 Ответить
 
 