Суд перенес на 20 августа рассмотрение апелляции на арест Семенченко: под зданием суда прошла акция в поддержку экс-нардепа. ФОТОрепортаж

Сегодня в Киевском апелляционном суде должны были рассматривать апелляционную жалобу на меру пресечения для экс-нардепа Семена Семенченко в виде содержания под стражей, однако заседание суда перенесли на 20 августа.

Возле Киевского апелляционного суда состоялась акция в поддержку Семена Семенченко - "Свободу Семену Семенченко", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Возле Киевского апелляционного суда добровольческое движение ОУН провело акцию в поддержку Семена Семенченко, которого сначала суд отпустил из-под стражи под домашний арест, а затем снова вернул за решетку в следственный изолятор.

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В акции приняли участие несколько десятков человек. Они выступили в поддержку Семенченко, поскольку считают, что уголовное производство против него - это политические репрессии и расправа со стороны власти над добровольцами.

Кроме того, участники акции высказали претензии к властям еще и из-за того, что спецслужбы Беларуси чувствуют себя достаточно свободно в Украине и к тому же выполняют здесь свои спецоперации, в частности, вчера они убили гражданина Беларуси Виталия Шишова, который возглавлял в Украине организацию "Белорусский дом" и выступал против режима Лукашенко.

Следует отметить, что суд, в котором защитники Семенченко должны были обжаловать меру пресечения для него, так и не состоялся, поскольку из суда первой инстанции не поступили материалы дела.

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Заседание перенесли на 11:00 20 августа.













Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, чтопресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО.