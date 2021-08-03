Суд перенес на 20 августа рассмотрение апелляции на арест Семенченко: под зданием суда прошла акция в поддержку экс-нардепа. ФОТОрепортаж
Сегодня в Киевском апелляционном суде должны были рассматривать апелляционную жалобу на меру пресечения для экс-нардепа Семена Семенченко в виде содержания под стражей, однако заседание суда перенесли на 20 августа.
Возле Киевского апелляционного суда состоялась акция в поддержку Семена Семенченко - "Свободу Семену Семенченко", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Возле Киевского апелляционного суда добровольческое движение ОУН провело акцию в поддержку Семена Семенченко, которого сначала суд отпустил из-под стражи под домашний арест, а затем снова вернул за решетку в следственный изолятор.
В акции приняли участие несколько десятков человек. Они выступили в поддержку Семенченко, поскольку считают, что уголовное производство против него - это политические репрессии и расправа со стороны власти над добровольцами.
Кроме того, участники акции высказали претензии к властям еще и из-за того, что спецслужбы Беларуси чувствуют себя достаточно свободно в Украине и к тому же выполняют здесь свои спецоперации, в частности, вчера они убили гражданина Беларуси Виталия Шишова, который возглавлял в Украине организацию "Белорусский дом" и выступал против режима Лукашенко.
Следует отметить, что суд, в котором защитники Семенченко должны были обжаловать меру пресечения для него, так и не состоялся, поскольку из суда первой инстанции не поступили материалы дела.
Заседание перенесли на 11:00 20 августа.
Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, чтопресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.
Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.
Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.
14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.
26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО.
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А де ******* сравсравшвілі? Це ж його підопічний, разом воду мутили при Порошенко, чи Косоворотка забороняє бути "патріотом"?
Тебе сто раз говорили, что гришин не комбат, а аферист, самозванец и продажная бенина крыса--обкрадывал своих----за что его и ненавидят БОЙЦЫ "Донбасса".
https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/492229134244817:0# 19 августа 2014 г. ·
///Щойно говорив з https://www.facebook.com/dostali.hvatit?__cft__[0]=AZUn8sauDE0Rb1QTWw93aZR7btIiJk2-p3p2hxQib9y21MhlxORe5ez_gnztxgNq7o6ahrJ4N7i1QBPH6WzCo2OMUG_J-M4HG6EsftO5eeR6mh5mvaZL-j7ll6OKu-Y9bpvlJThW7fUbWTD_z8QaG7eM&__tn__=-]K-R Семен Семенченко . Його мужність, командирська витримка і сила духу - приклад для всіх. Пройшло лише кілька годин після операції, а він вже говорить про те, що готовий боронити Україну від ворогів!
Пишаюсь Семеном та хлопцями з його батальйону «Донбас», вони справжні герої!
Слава Україні!///
Бачиш, ГНИДА фсб-шна, навіть петро оленсійович, хвалить Першого Комбата "Донбасу", а ти, ординська шлюха, його брудом поливаєш. Та воно і зрозуміло, для кацапо-ординців він - ворог, а ти одна з них, прокацапська ГНИДА проплачена фсб.
Читай про своего ублюдка, труса, полубандита, подкацапника,афериста и мошенника! И нечего ставить его в один ряд с героями батальона "Донбасс"! гришин ни в каких боях не участвовал, он бабки по стране собирал себе любимому, у товарищей крысил! Погугли, еще много интересного об этой гниде узнаешь.
https://litsa.com.ua/22250/
https://www.svoboda.org/a/27609311.html
https://incident.obozrevatel.com/crime/trus-aferist-vor-vsplyili-novyie-dokazatelstva-prestuplenij-semenchenko.htm
https://www.youtube.com/watch?v=0elQDUEd14k&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=0elQDUEd14k&t=14s