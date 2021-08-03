Гражданин РФ, находящийся в розыске за убийство в Росии, задержан в Харькове, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Гражданина РФ, находящегося в розыске за организацию заказного убийства, задержали в Харькове.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковщины.
Правоохранители получили информацию о проживании в Харькове гражданина Российской Федерации, который находится в международном розыске за организацию заказного убийства. По результатам проведенной проверки информация подтвердилась. Полицейские установили местонахождение разыскиваемого лица.
Спецоперация по задержанию злоумышленника проводилась 3 августа.
Отмечается, что 30 апреля 2013 на подземной парковке в городе Ульяновск РФ неустановленное лицо дважды выстрелило из неустановленного огнестрельного оружия в голову мужчине. Однако пострадавшему удалось выжить по причинам, не зависящим от действий преступника. В ходе расследования установлено, что к организации указанного преступления причастен 52-летний мужчина.
30 апреля 2021 Ленинский районный суд Ульяновска РФ избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.
Разыскиваемого доставили в Харьковское РУП №1 ГУНП в Харьковской области для решения вопроса о дальнейшей экстрадиции в РФ для его привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.33, ч.3 ст.130, ч.2 ст.105 (организация убийства по заказу) Уголовного кодекса РФ.
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Настрочили бумажку что это "убийца", фСБУ выполнила заказ, журнашлюхи разнесли. Быдлоэлекторат выступил с негодованием - помочь нашимбраттям в борьбе со злыми врагами!
И это даже не по линии Интерпола, это просто сотрудничество двух дружеских министерств.
Ждать ли Безлера? Украиной так же в розыск объявлен. "Это совсем другое"
Все кто считает Путина ****** - поосторожней. Россия запросто возбудит уголовное дело, клевету, разжигание, найдут. И, оп - ля. По просьбе коллег в местной РОВД по повесточке пожалуйте. Выдать конечно не выдадут. Но допрос проведут, и протокол с удовольствием кацапам перешлют. А вы гварите "Никогда мы не будем братьями"