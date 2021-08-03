Гражданин РФ, находящийся в розыске за убийство в Росии, задержан в Харькове, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Гражданина РФ, находящегося в розыске за организацию заказного убийства, задержали в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковщины.

Правоохранители получили информацию о проживании в Харькове гражданина Российской Федерации, который находится в международном розыске за организацию заказного убийства. По результатам проведенной проверки информация подтвердилась. Полицейские установили местонахождение разыскиваемого лица.

Спецоперация по задержанию злоумышленника проводилась 3 августа.

Отмечается, что 30 апреля 2013 на подземной парковке в городе Ульяновск РФ неустановленное лицо дважды выстрелило из неустановленного огнестрельного оружия в голову мужчине. Однако пострадавшему удалось выжить по причинам, не зависящим от действий преступника. В ходе расследования установлено, что к организации указанного преступления причастен 52-летний мужчина.

30 апреля 2021 Ленинский районный суд Ульяновска РФ избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Разыскиваемого доставили в Харьковское РУП №1 ГУНП в Харьковской области для решения вопроса о дальнейшей экстрадиции в РФ для его привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.33, ч.3 ст.130, ч.2 ст.105 (организация убийства по заказу) Уголовного кодекса РФ.

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