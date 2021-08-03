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Гражданин РФ, находящийся в розыске за убийство в Росии, задержан в Харькове, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Гражданина РФ, находящегося в розыске за организацию заказного убийства, задержали в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковщины.

Правоохранители получили информацию о проживании в Харькове гражданина Российской Федерации, который находится в международном розыске за организацию заказного убийства. По результатам проведенной проверки информация подтвердилась. Полицейские установили местонахождение разыскиваемого лица.

Спецоперация по задержанию злоумышленника проводилась 3 августа.

Отмечается, что 30 апреля 2013 на подземной парковке в городе Ульяновск РФ неустановленное лицо дважды выстрелило из неустановленного огнестрельного оружия в голову мужчине. Однако пострадавшему удалось выжить по причинам, не зависящим от действий преступника. В ходе расследования установлено, что к организации указанного преступления причастен 52-летний мужчина.

30 апреля 2021 Ленинский районный суд Ульяновска РФ избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Разыскиваемого доставили в Харьковское РУП №1 ГУНП в Харьковской области для решения вопроса о дальнейшей экстрадиции в РФ для его привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.33, ч.3 ст.130, ч.2 ст.105 (организация убийства по заказу) Уголовного кодекса РФ.

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Гражданин РФ, находящийся в розыске за убийство в Росии, задержан в Харькове, - Нацполиция 01
Гражданин РФ, находящийся в розыске за убийство в Росии, задержан в Харькове, - Нацполиция 02
Гражданин РФ, находящийся в розыске за убийство в Росии, задержан в Харькове, - Нацполиция 03

Автор: 

задержание (6675) заказное убийство (163) Нацполиция (16459) россия (95515) убийство (6484) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+15
Нагородити і запустит назад , нехай продовжує , справа добра
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03.08.2021 12:11
+6
Нормальному человеку приехать в Украину из РФ проблема, зато уголовники все тут, какого хр..? Как они сюда попадают?
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03.08.2021 12:12
+3
Так в том то и проблема, и это наша проблема, нормальные приехать не могут, зато уголовники, и всякое ватное дерьмо спокойно проезжает, кому от этого лучше?
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03.08.2021 12:17
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Нагородити і запустит назад , нехай продовжує , справа добра
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03.08.2021 12:11 Ответить
запустити
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03.08.2021 12:11 Ответить
завербовать
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03.08.2021 12:56 Ответить
Нормальному человеку приехать в Украину из РФ проблема, зато уголовники все тут, какого хр..? Как они сюда попадают?
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03.08.2021 12:12 Ответить
Проблема в тому, що там нормальних мізер.
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03.08.2021 12:15 Ответить
Так в том то и проблема, и это наша проблема, нормальные приехать не могут, зато уголовники, и всякое ватное дерьмо спокойно проезжает, кому от этого лучше?
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03.08.2021 12:17 Ответить
Та ,нет....Ордынцы его изловили....и решили использовать способности у соседей. Для прикрытия с розыска не сняли. Нашелся стукачок и сорвал операцию. Кого он тут желал прибрать надо выяснять.
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03.08.2021 12:17 Ответить
А вбивць Степана Чубенка кацапня нам видасть?
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03.08.2021 12:34 Ответить
Украина -проходной двор.Убийство Шишова-тому яркое подтверждение!.Президент сопли утирает.
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03.08.2021 12:39 Ответить
Рассея преследует на территории Украины врагов режима.
Настрочили бумажку что это "убийца", фСБУ выполнила заказ, журнашлюхи разнесли. Быдлоэлекторат выступил с негодованием - помочь нашимбраттям в борьбе со злыми врагами!
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03.08.2021 12:48 Ответить
помогли бундес вато рейху
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03.08.2021 13:24 Ответить
Дважды выстрелил в голову мужчине и тот выжил-нихерасе голова у мужчины!
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03.08.2021 13:44 Ответить
Мне тут подсказывают,что то был "зомби",а не простой кацарылый
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03.08.2021 13:48 Ответить
Запровадьте візи . Досить впускати росіян в світ людей . Навіщо Україні це все лайно з русні ?
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03.08.2021 14:03 Ответить
"А тепер у праці мирні помогають друзі вірні, шлють верстати й трактори. Бо едина ми родина, бо Россія й Украіна нерозлучні дві сестри" Или Тичина или Сосюра. (Ирония)

И это даже не по линии Интерпола, это просто сотрудничество двух дружеских министерств.
Ждать ли Безлера? Украиной так же в розыск объявлен. "Это совсем другое"
Все кто считает Путина ****** - поосторожней. Россия запросто возбудит уголовное дело, клевету, разжигание, найдут. И, оп - ля. По просьбе коллег в местной РОВД по повесточке пожалуйте. Выдать конечно не выдадут. Но допрос проведут, и протокол с удовольствием кацапам перешлют. А вы гварите "Никогда мы не будем братьями"
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03.08.2021 14:34 Ответить
 
 