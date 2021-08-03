Вандалы в центре Кривого Рога повредили памятники чернобыльцам и погибшим под Иловайском воинам. ФОТОрепортаж

В Кривом Роге на Аллее Героев, в центральной части города, недалеко Металлургического исполкома, вандалы повредили два памятника.

Как пишет в Facebook Николай Колесник, были осквернены памятники чернобыльцам и погибшим под Иловайском бойцам, передает Цензор.НЕТ.

С памятника погибшим во время Иловайской операции были украдены металлические гильзы, в которые ставили цветы.

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По словам Колесника, с момента открытия памятника рядом постоянно дежурили патрули правоохранителей.

На памятнике чернобыльцам были разрушены элементы отделки.







