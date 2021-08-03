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Вандалы в центре Кривого Рога повредили памятники чернобыльцам и погибшим под Иловайском воинам. ФОТОрепортаж

В Кривом Роге на Аллее Героев, в центральной части города, недалеко Металлургического исполкома, вандалы повредили два памятника.

Как пишет в Facebook Николай Колесник, были осквернены памятники чернобыльцам и погибшим под Иловайском бойцам, передает Цензор.НЕТ.

С памятника погибшим во время Иловайской операции были украдены металлические гильзы, в которые ставили цветы.

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По словам Колесника, с момента открытия памятника рядом постоянно дежурили патрули правоохранителей.

На памятнике чернобыльцам были разрушены элементы отделки.

Вандалы в центре Кривого Рога повредили памятники чернобыльцам и погибшим под Иловайском воинам 01
Вандалы в центре Кривого Рога повредили памятники чернобыльцам и погибшим под Иловайском воинам 02
Вандалы в центре Кривого Рога повредили памятники чернобыльцам и погибшим под Иловайском воинам 03
Вандалы в центре Кривого Рога повредили памятники чернобыльцам и погибшим под Иловайском воинам 04

Автор: 

Кривой Рог (1403) памятник (2239) Чернобыль (512) вандализм (600) чернобыльцы (485) Иловайск (469) Ян Осока (1501)


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Топ комментарии
+21
Город ватного люмпена. Родина Ссыкуна
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03.08.2021 12:46
+7
Это не вандалы, а моральные уродцы…….😡
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03.08.2021 12:44
+6
Это не вандалы, а совки
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03.08.2021 12:47
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Вандалів повісити на майдані.
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03.08.2021 13:16 Ответить
влили нам пару ложек, теперь имеем криворожский аромат
Вандали в центрі Кривого Рогу пошкодили пам'ятники чорнобильцям і загиблим під Іловайськом воїнам - Цензор.НЕТ 3982
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03.08.2021 13:01 Ответить
Весь юго-восток такой,процентов 90 это ватное и очень тупое стадо.Я думаю это тесно связано с тем,что много заводов и фабрик,а там со времен совка до сих пор дебилизируют людей,дебилами управлять легче (половина моих знакомых как в совке живут,мозгов вообще не стало,хотя молодые при этом)
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03.08.2021 13:22 Ответить
одни чорты, як Диканька
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03.08.2021 12:42 Ответить
та й, як після цього лєнці дивитися в очі ледям і джентельменам...
та й чи захочуть після такого збиратись...
така пляма...походження..все проти..
а от у манчестері чи детройті тамошні лєнки збирають перших ледь і джнтлменів - на дим подивитись, на пару з градірні?
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03.08.2021 13:00 Ответить
и геде шагали наши грозные патрули ?
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03.08.2021 12:42 Ответить
Фури на трасах "бомбили", вандал ще може й в харю дати, а з водія фури часто "здоїти" пару "Лесь" виходить.
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03.08.2021 12:49 Ответить
погонщики фур еще быстрее титушни рыло начистят
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03.08.2021 12:56 Ответить
Всі хресні ходуни рпц виїхали, чи розповзлись по Україні?
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03.08.2021 12:44 Ответить
Это не вандалы, а моральные уродцы…….😡
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03.08.2021 12:44 Ответить
Это не вандалы, а совки
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03.08.2021 12:47 Ответить
Город ватного люмпена. Родина Ссыкуна
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03.08.2021 12:46 Ответить
Зе біли
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03.08.2021 12:49 Ответить
Вандалы ??? А может диверсанты и провокаторы?
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03.08.2021 12:50 Ответить
По словам Колесника, с момента открытия памятника рядом постоянно дежурили патрули правоохранителей. Источник: https://censor.net/ru/p3280565\\\\\\\

- Ты кто, чо тут дэлаешь?
- Я ппправоохреневший.
- Бутылка есть?
- Щщщас допью и будет.
- Нэээ, вот, потолще, савэтский щампан, а не игристоэ вино как у жабоэдов. присаживайсы, пагаварим.
- спппасиб.
- Ваха, снимай, мы уже трэтий наряд усадили на бутылки, а всэ гаварят шо тока русня это любит гыгыгы.
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03.08.2021 12:51 Ответить
зЕлошары, им уж точно без разницы какое название улицы, лишь бы асфальт был - правильно зЕлох? зЕлох, ты хоть видишь что ты натворил в Украине?
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03.08.2021 12:54 Ответить
Відпочиваю на Федотовій косі. Познайомився з двома хлопцями з Запоріжжя: російськомовні, один за Землю не голосував- а за кого?- за сідого Бойко. Каша в голові стандартна: ми тут на юговастоке оускоязичниє всє, западенці воюють на востокє ну і Зеля оказался козьол. Просто страшно з такими громадянами.
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03.08.2021 12:55 Ответить
Ето правда.
От в Киеве я вечером по Борщаговке иду - а там все такие на лавочках сидят культурньіе, разговарюют вполголоса, и в основном по-французски, в кустах не сцют, пьют не Тетерів и Глоду екстракт - а исключительно Боржоми, с телефона у них не руснявій реп и не группа Лесоповал - а Штраусс, или в крайнем случае Имре Кальман играет.
Не то шо отето криворожское бьідло
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03.08.2021 13:19 Ответить
Вандали в центрі Кривого Рогу пошкодили пам'ятники чорнобильцям і загиблим під Іловайськом воїнам - Цензор.НЕТ 5184 Турция. В Анталье задержали двух русских туристов о подозрению в поджоге лесов
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03.08.2021 13:28 Ответить
бубочку ніяк не відпустить, досі в куртці тактичній ходить і пам'ятники псує
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03.08.2021 13:30 Ответить
ну окей, "гражданє адміни". Не подобається правда, тоді ловіть ще
У статті посилаються на інфу ФБ від Миколи Колесніка
Звертаю увагу, що ви розмістили скрін з відвертою матерною лайкою, за що зазвичай відправляєте в бан звичайних користувачів.
А чи відомий вам основний принцип журналістики, що полягає насамперед, в об'єктивному та неупередженному вісвітлені подій?
Так от вам трохи об'єктивності. Факти, що надіслали побратими з Кривого Рогу і які є у відкритому доступі в інеті. Вищевказаний М. Колеснік до часів Майдану був звичайним кримінальним авторитетом, членом партії регионів, товаришував з Вілкулом, мав спільні фото з ним, а також із сумнозвісним байкером "хірургом".
Після Майдану оголосив себе патріотом (раніше на це не наважився) і налагодив стосунки з тодішнім главною Дніпровської ОДА И. Коломойським, після чого отримав посаду куратора 40 БТРО "Кривбас". Паралельно з цим Колеснік не припиняв незаконну діяльність: у 2015 році його фірма була впіймана на викопуванні труб великого діаметру, що належали державному підприємтству. Був скандал, внаслідок чого пішов з посади очильника МВС міста генерал Гречух (кажуть, що він був нормальною людиною та навіть проукраїнські налаштованим, але мав якісь спільні справи з Колесніком за шо й поплатився). М. Колеснік є фігурантом ще деяких скандалів місцевого маштабу, але це не завадило йому отримати нагородну зброю від А.Авакова.
Щодо політичної діяльності, то тут він дуже спритний: за вісім років поміняв три політичні сили починаючи з ПР, потім "Укроп", а вже на останніх виборах "приплив" до баби Йулі. Йому дуже хотілося очолити осередок "зелених" СН, він вів з ними перемови, але щось пішло не так.
Свого часу отримав величезний шмат землі у приміській зоні по схемі від того самого Вілкула. Постійно має контакти з колишніми "колегами" по ПР, зустрічаючись з депутатами від опзж Гальченко та Шпеновим, наближеними до того ж самого О. Вілкула. Скажи мені, хто твої друзі..
При цьому в своєму пості Колеснік не посоромився образити Шаповала, який ще за часів Майдану очолював самооборону міста та протистояв тітушні, поки Микола вирішував, до якого табору примкнути.
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04.08.2021 10:40 Ответить
 
 