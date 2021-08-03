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Чумак о плакате "Большой стройки" на здании Национальной оперы в Киеве: "Совок головного мозга времен Арахамии-Чауса". ФОТО

Бывший заместитель генерального прокурора Виктор Чумак раскритиковал плакат программы "Большая стройка" на здании Национальной оперы в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, Чумак опубликовал соответствующее фото в Facebook.

"Эта болезнь называется "Совком головного мозга времен Арахамии-Чауса", - говорится в сообщении.

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Чумак о плакате Большой стройки на здании Национальной оперы в Киеве: Совок головного мозга времен Арахамии-Чауса 01

Автор: 

Киев (25518) опера (63) Чумак Виктор (179) Арахамия Давид (989) Чаус Николай (330) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+27
Нет, это не совок, это просто бесконечная, ничем не ограниченная НАГЛОСТЬ и ВРАНЬЕ!
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03.08.2021 16:55
+22
Чумак про плакат "Великого будівництва" на будівлі Національної опери в Києві: "Совок головного мозку часів Арахамії-Чауса" - Цензор.НЕТ 711
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03.08.2021 17:14
+16
Чумак о плакате "Большой стройки" на здании Национальной оперы в Киеве: "Совок головного мозга времен Арахамии-Чауса" - Цензор.НЕТ 5647
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03.08.2021 16:58
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Правила форума Совет форумчан
Нет, это не совок, это просто бесконечная, ничем не ограниченная НАГЛОСТЬ и ВРАНЬЕ!
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03.08.2021 16:55 Ответить
Чумак про плакат "Великого будівництва" на будівлі Національної опери в Києві: "Совок головного мозку часів Арахамії-Чауса" - Цензор.НЕТ 711
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03.08.2021 17:14 Ответить
ничем не ограниченная НАГЛОСТЬ и ВРАНЬЕ!



так це і є совок в оригіналі
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03.08.2021 17:39 Ответить
Є таке...
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03.08.2021 16:55 Ответить
Какого головного мозга если дело касается зелёных подонков? А тем более полудурка арахамии.
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03.08.2021 16:56 Ответить
Зеленые идиоты и воры. ВЫообще берегов не видят.
Ну шо, где вы тудой сюдой "сносители" хреновы.
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03.08.2021 16:57 Ответить
Ну треба ж показати, що щось подудували, а не просто гроші вкрали. От тепер у Києві з'явився театр. А до Зеленої стройки - не було.
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03.08.2021 16:57 Ответить
Чумак о плакате "Большой стройки" на здании Национальной оперы в Киеве: "Совок головного мозга времен Арахамии-Чауса" - Цензор.НЕТ 5647
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03.08.2021 16:58 Ответить
Только Чумаку хочется напомнить за кого он топил в 2019 году.
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03.08.2021 17:01 Ответить
И правильно делал - из двух зол выбирал меньшее.
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03.08.2021 17:06 Ответить
Чумак про плакат "Великого будівництва" на будівлі Національної опери в Києві: "Совок головного мозку часів Арахамії-Чауса" - Цензор.НЕТ 198
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03.08.2021 17:09 Ответить
Ага.



Чумак про плакат "Великого будівництва" на будівлі Національної опери в Києві: "Совок головного мозку часів Арахамії-Чауса" - Цензор.НЕТ 8277
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03.08.2021 17:58 Ответить
Ви хоч розумієте, як зЕбілкувато ви виглядаєте з подібною заявою, тим більше через два роки правління ВАЗеленського?
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03.08.2021 17:40 Ответить
Кого його?
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03.08.2021 18:07 Ответить
Да они все топили с одной целью .....нажиться при дурачке у власти.При Порохе эти юли-жули,тягниВбоки,ляшко и чумаки......за первый срок вкурили что тяжелей будет красть.А народ всегда почему-то думает что о нем следующий «Вася у власти» больше чем о семье своей и детях заботится станет.
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03.08.2021 17:20 Ответить
Да в деяких політиків дійсно куряча пам'ять, такого противника і ненависника Порошенко як Чумак, треба було пошукати.
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03.08.2021 19:26 Ответить
Не совсем совок.
Здание было построено в 1901-м, за 16 лет до совка.
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03.08.2021 17:02 Ответить
велике крадівництво в рекламі
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03.08.2021 17:03 Ответить
Это кривойрог головного мозга, а точнее янукович головного мозга
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03.08.2021 17:25 Ответить
він що за свої будує? задолизи обвішали країну плакатами зі словом *велике* і ніхто з Не питає за чий рахунок зелена шобла піариться і які програми недофінансовані
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03.08.2021 18:03 Ответить
Весна прошла, настало лето, - спасибо Бубочке за это!
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03.08.2021 18:54 Ответить
Я б сказав коротще - Арахамія головного мозку
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03.08.2021 18:58 Ответить
Арахамия живёт спинным.
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03.08.2021 19:00 Ответить
Схоже на те.
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03.08.2021 19:06 Ответить
После ремонта будет "Оперный квартал-95".
На сцене - большой рояль.
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03.08.2021 18:59 Ответить
ну покраска лавочек же работает, зелох надеется что лохторат скажет, ну оперу же он покрасил...
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03.08.2021 21:40 Ответить
 
 