Чумак о плакате "Большой стройки" на здании Национальной оперы в Киеве: "Совок головного мозга времен Арахамии-Чауса". ФОТО
Бывший заместитель генерального прокурора Виктор Чумак раскритиковал плакат программы "Большая стройка" на здании Национальной оперы в Киеве.
Как передает Цензор.НЕТ, Чумак опубликовал соответствующее фото в Facebook.
"Эта болезнь называется "Совком головного мозга времен Арахамии-Чауса", - говорится в сообщении.
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так це і є совок в оригіналі
Ну шо, где вы тудой сюдой "сносители" хреновы.
Здание было построено в 1901-м, за 16 лет до совка.
На сцене - большой рояль.