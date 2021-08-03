Дорогу до границы с Молдовой ремонтируют на Одесчине. ФОТОрепортаж

Ремонт дороги Т-16-44 КПП "Лесное" - КПП "Малоярославец Первый", ведущей к границе с Молдовой в Одесской области, стартовал.

Об этом сообщила Facebook-страница Службы автомобильных дорог в Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в ходе президентской программы "Большая стройка" работы ведутся на пяти участках общей протяженностью 46,7 км.

На участке км 40 - км 41 продолжается укладка основания из щебеночно-песчаной смеси и укрепления ее георешетками.

В ближайшее время на участке начнут работы по укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.

В Службе автодорог Одесской области сообщили, что после ремонта трасса обеспечит первое за много лет качественное дорожное сообщение между селами Болградского района.

"Повысится автомобильная пропускная способность дороги через контрольно-пропускные пункты с Республикой Молдова - "Лесное" и "Малоярославец Первый", а это значительно улучшит экономические отношения и сотрудничество двух государств", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в этом году по президентской программе предусматривается обновление 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.

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