Дорогу до границы с Молдовой ремонтируют на Одесчине. ФОТОрепортаж
Ремонт дороги Т-16-44 КПП "Лесное" - КПП "Малоярославец Первый", ведущей к границе с Молдовой в Одесской области, стартовал.
Об этом сообщила Facebook-страница Службы автомобильных дорог в Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.
Так, в ходе президентской программы "Большая стройка" работы ведутся на пяти участках общей протяженностью 46,7 км.
На участке км 40 - км 41 продолжается укладка основания из щебеночно-песчаной смеси и укрепления ее георешетками.
В ближайшее время на участке начнут работы по укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.
В Службе автодорог Одесской области сообщили, что после ремонта трасса обеспечит первое за много лет качественное дорожное сообщение между селами Болградского района.
"Повысится автомобильная пропускная способность дороги через контрольно-пропускные пункты с Республикой Молдова - "Лесное" и "Малоярославец Первый", а это значительно улучшит экономические отношения и сотрудничество двух государств", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в этом году по президентской программе предусматривается обновление 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мы уже всё и так понили, шо ты - идеот.
Дороги уже нет, одни **********, виновных тоже нет.
А президент то остался, таки будет отвечать за каждый метр дороги его "большой стройки"
а ремонтировать дороги начали в 2017 году,когда этот швондер еще пилил бабки на тусовочках у *****.