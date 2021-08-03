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Дорогу до границы с Молдовой ремонтируют на Одесчине. ФОТОрепортаж

Ремонт дороги Т-16-44 КПП "Лесное" - КПП "Малоярославец Первый", ведущей к границе с Молдовой в Одесской области, стартовал.

Об этом сообщила Facebook-страница Службы автомобильных дорог в Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в ходе президентской программы "Большая стройка" работы ведутся на пяти участках общей протяженностью 46,7 км.

На участке км 40 - км 41 продолжается укладка основания из щебеночно-песчаной смеси и укрепления ее георешетками.

В ближайшее время на участке начнут работы по укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.

В Службе автодорог Одесской области сообщили, что после ремонта трасса обеспечит первое за много лет качественное дорожное сообщение между селами Болградского района.

"Повысится автомобильная пропускная способность дороги через контрольно-пропускные пункты с Республикой Молдова - "Лесное" и "Малоярославец Первый", а это значительно улучшит экономические отношения и сотрудничество двух государств", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в этом году по президентской программе предусматривается обновление 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.

Также читайте: На трассе М-20 Харьков-Щербаковка впервые за 53 года ремонтируют мост, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Дорогу до границы с Молдовой ремонтируют на Одесчине 01
Дорогу до границы с Молдовой ремонтируют на Одесчине 02
Дорогу до границы с Молдовой ремонтируют на Одесчине 03

Автор: 

дороги (2512) Одесская область (3567) Укравтодор (663) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+8
В следующий раз Чаусу будет комфортнее в багажнике
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03.08.2021 17:10
+6
Почему он везде тулит шо это програма *********** Украины? Я понимаю, если б это были ремонты за рахунок 95го кварталу, но это же наш с вами счот, хотя я ж забыл мы все презеденты и це исты на
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03.08.2021 17:04
+5
Дороги завжди ремонтуються, так чи інакше. Називати ремонт великою стройкою - це непорозуміння.
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03.08.2021 17:07
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Правила форума Совет форумчан
Почему он везде тулит шо это програма *********** Украины? Я понимаю, если б это были ремонты за рахунок 95го кварталу, но это же наш с вами счот, хотя я ж забыл мы все презеденты и це исты на
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03.08.2021 17:04 Ответить
счЁт.
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03.08.2021 17:08 Ответить
щот.
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03.08.2021 17:10 Ответить
"счот", "чорный", я пишу как "щетаю" нужным
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03.08.2021 17:12 Ответить
Ты пишешь как умеешь
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03.08.2021 17:14 Ответить
Та пишы, как хочиш.
Мы уже всё и так понили, шо ты - идеот.
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03.08.2021 17:14 Ответить
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03.08.2021 17:15 Ответить
ты себя за эталон взял?а ты утвержден палатой мер и весов?
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03.08.2021 18:11 Ответить
Чтобы было с кого спрашивать ибо в прошлом году по такой же программе президента сделали дорогу Белгород-Днестровский Старокозачье.
Дороги уже нет, одни **********, виновных тоже нет.
А президент то остался, таки будет отвечать за каждый метр дороги его "большой стройки"
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03.08.2021 18:46 Ответить
Дороги завжди ремонтуються, так чи інакше. Називати ремонт великою стройкою - це непорозуміння.
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03.08.2021 17:07 Ответить
Судя по фотографии. это уже строительство новой дороги, по технологии, которую ранее в Украине не применяли.
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03.08.2021 19:25 Ответить
Ну власти молодцы. Наконец то начали строить в Украине дороги.
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03.08.2021 17:09 Ответить
то шо они начали-это пилить на ремонте бабки и называть это вэлыкым будивныцтвом...
а ремонтировать дороги начали в 2017 году,когда этот швондер еще пилил бабки на тусовочках у *****.
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03.08.2021 18:13 Ответить
В 17-ом не видел такой масштабной стройки дорог.
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03.08.2021 18:31 Ответить
та ты и за зелень плесневелую с закрытыми глазами голосовал
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03.08.2021 18:50 Ответить
В следующий раз Чаусу будет комфортнее в багажнике
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03.08.2021 17:10 Ответить
Шоб на кочках не подпрыгивал
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03.08.2021 17:14 Ответить
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03.08.2021 18:25 Ответить
так ремонтируют или строят ?
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03.08.2021 17:10 Ответить
Та,судя по тому,шо было,-то строят.
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03.08.2021 17:15 Ответить
сделана прерасная дорога одесса- до курортов рассейка и катранка это что-то
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03.08.2021 17:23 Ответить
не подсказывай. а то навесят табличку
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03.08.2021 17:29 Ответить
ремонт, это ни разу не стройка, это совсем другое)).....стройка, она с "0"..с чистого поля, ремонт же дорог, где полно "скрытых" земляных работ, шара вселенская для рубки бабла, ее заказчиками, организаторами да и исполнителями.. немножко...)))
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03.08.2021 17:26 Ответить
гы...исполнителям только обещают бабки ...потом,как нибудь .мабуть при новой власти
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03.08.2021 18:14 Ответить
Надіюсь для того, щоб швидко перекинути наші сили ВСУ для допомоги братам молдаванам та стримування орків з мордору.
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03.08.2021 18:17 Ответить
Тогда надо было строить бетонку, по технолигии США, чтобы до 80 тонн нагрузки выдерживала.
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03.08.2021 19:26 Ответить
Ремонтують, щоб наступного Чауса не дуже в багажнику трясло.
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03.08.2021 19:47 Ответить
 
 