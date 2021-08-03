Акция памяти главы "Белорусского дома в Украине" Шишова проходит в Киеве возле посольства Беларуси. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием посольства Беларуси в Киеве проходит акция памяти главы общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.







В акции принимают участие представители белорусской диаспоры в Украине, украинских патриотических движений, журналисты и простые граждане. Участники принесли с собой бело-красно-белые флаги Беларуси, фотографии Шишова и цветы.





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На акции выступила гражданская жена Шишова Божена Жолудь.

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Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ