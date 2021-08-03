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Акция памяти главы "Белорусского дома в Украине" Шишова проходит в Киеве возле посольства Беларуси. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием посольства Беларуси в Киеве проходит акция памяти главы общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Акция памяти главы Белорусского дома в Украине Шишова проходит в Киеве возле посольства Беларуси 01
Акция памяти главы Белорусского дома в Украине Шишова проходит в Киеве возле посольства Беларуси 02
Акция памяти главы Белорусского дома в Украине Шишова проходит в Киеве возле посольства Беларуси 03

В акции принимают участие представители белорусской диаспоры в Украине, украинских патриотических движений, журналисты и простые граждане. Участники принесли с собой бело-красно-белые флаги Беларуси, фотографии Шишова и цветы.

Акция памяти главы Белорусского дома в Украине Шишова проходит в Киеве возле посольства Беларуси 04
Акция памяти главы Белорусского дома в Украине Шишова проходит в Киеве возле посольства Беларуси 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шишов предупреждал, что в Украину приедут "конторские" ликвидировать оппозиционеров, - белорусский блогер Мартынова


Акция памяти главы Белорусского дома в Украине Шишова проходит в Киеве возле посольства Беларуси 06

Акция памяти главы Белорусского дома в Украине Шишова проходит в Киеве возле посольства Беларуси 07
Акция памяти главы Белорусского дома в Украине Шишова проходит в Киеве возле посольства Беларуси 08
Акция памяти главы Белорусского дома в Украине Шишова проходит в Киеве возле посольства Беларуси 09
Акция памяти главы Белорусского дома в Украине Шишова проходит в Киеве возле посольства Беларуси 10
Акция памяти главы Белорусского дома в Украине Шишова проходит в Киеве возле посольства Беларуси 11
Акция памяти главы Белорусского дома в Украине Шишова проходит в Киеве возле посольства Беларуси 12
Акция памяти главы Белорусского дома в Украине Шишова проходит в Киеве возле посольства Беларуси 13

На акции выступила гражданская жена Шишова Божена Жолудь.

Акция памяти главы Белорусского дома в Украине Шишова проходит в Киеве возле посольства Беларуси 14

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Акция памяти главы Белорусского дома в Украине Шишова проходит в Киеве возле посольства Беларуси 15
Акция памяти главы Белорусского дома в Украине Шишова проходит в Киеве возле посольства Беларуси 16
Акция памяти главы Белорусского дома в Украине Шишова проходит в Киеве возле посольства Беларуси 17
Акция памяти главы Белорусского дома в Украине Шишова проходит в Киеве возле посольства Беларуси 18
Акция памяти главы Белорусского дома в Украине Шишова проходит в Киеве возле посольства Беларуси 19

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Акция памяти главы Белорусского дома в Украине Шишова проходит в Киеве возле посольства Беларуси 20

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Беларусь (7891) Киев (25518) посольство (1081) Богачук Олег (1462) Шишов Виталий (41)


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Топ комментарии
+8
Сябри, краще їдьте до Польщі чи Литви. Тут бульбофюрер вас передушить, бо немає тут притомних силових структур щоб захистити втікачів.
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03.08.2021 20:37
+4
А там що? ФБР захистить? Тільки санкції!!! Проти лаптів і бульбофюрера!
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03.08.2021 20:44
+3
https://eurosolidarity.org/2021/08/03/yevropejska-solidarnist-vymagaye-vid-vlady-yaknajshvydshogo-rozsliduvannya-zagybeli-bilorusa-vitaliya-shyshova/ Нашим спецслужбам замість бігати за Чаусом треба ловити ворожих диверсантів - заява партії Європейська Солідарність та одноіменої фракції у Верховній Раді

«Європейська Солідарність» шокована трагедією, що сталася з главою Білоруського дому Віталієм Шишовим, якого знайдено повішеним в Києві. Ми вимагаємо від українських правоохоронців детального, швидкого, професійного і неупередженого розслідування цієї трагедії.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Віталій Шишов допомагав білоруським опозиціонерам та боровся з режимом Лукашенка. Не можна виключати, що він міг бути об'єктом полювання білоруського КДБ.
Ми вимагаємо від української влади, яка здала білоруським спецслужбам вагнерівців, яка причетна до викрадення Чауса на території дружньої Молдови, розслідування, в першу чергу на предмет того, чи не могли бути причетні до цієї трагедії спецслужби іншої країни. Замість того, щоб дбати про безпеку держави, безпеку громадян, влада використовує спецслужби для викрадення людей та боротьби з опозицією.
Пресслужба «Європейської Солідарності»
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03.08.2021 21:51
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Правила форума Совет форумчан
Сябри, краще їдьте до Польщі чи Литви. Тут бульбофюрер вас передушить, бо немає тут притомних силових структур щоб захистити втікачів.
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03.08.2021 20:37 Ответить
А там що? ФБР захистить? Тільки санкції!!! Проти лаптів і бульбофюрера!
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03.08.2021 20:44 Ответить
санкції, на жаль, парашу не вбивають, послаблюють але не настільки щоб вона перестала на сусідів бикувати.
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03.08.2021 21:59 Ответить
не смішіть реалії показали що любители шпиль і в Англії знайдуть якщо захочуть і в Литві та Польщі якщо потрібно когось ліквідувати
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03.08.2021 20:58 Ответить
звісно, якщо дуже захочуть то в Антарктиді завалять. але шансів загинути тут здається такі більше.
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03.08.2021 22:00 Ответить
Угу,угу.

"4-5. Белорусский дом в Украине и Белорусская альтернатива, общественная организация
Обе эти организации зарегистрированы в Минюсте в конце 2020 года. Они связаны с бывшим гражданином Беларуси Сергеем Коротких , который за участие в добровольческом батальоне «Азов» получил украинское гражданство. Несмотря на такие названия, они не имеют отношения к первым трем организациям.Согласно документам, учредитель и руководитель общественной организации «Белорусский дом в Украине» - Виталий Шышов . Другой учредитель, Радио Батулина, создал еще одну общественную организацию - «Белорусская альтернатива». Подробностей об их деятельности нет.
По сообщениям украинских https://www.radiosvoboda.org/a/30088704.html СМИ , Радио Батулин - гражданин Латвии, профессиональный боец ​​смешанных единоборств и один из соратников Короткого .
В ноябре, по инициативе Сергея Коротких у посольства Беларуси в Украине,https://www.svaboda.org/a/30970463.html металлический крест в память о репрессированных в Беларуси во время мирных митингов. Некоторые белорусы, вынужденные переехать в Украину, не поддержали акцию. Посольство Беларуси выразило протест против установки этого креста официальному Киеву."

https://www.svaboda.org/a/31045230.html В Украине появилось 10 организаций помощи белорусским беженцам. Что о них известно?
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03.08.2021 21:03 Ответить
Акція пам'яті голови "Білоруського дому в Україні" Шишова відбувається в Києві біля посольства Білорусі - Цензор.НЕТ 3505
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03.08.2021 21:05 Ответить
Акція пам'яті голови "Білоруського дому в Україні" Шишова відбувається в Києві біля посольства Білорусі - Цензор.НЕТ 8542
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03.08.2021 21:08 Ответить
Юрик , осуществляешь информационное прикрытие преступлений лукадрыща ?
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03.08.2021 22:33 Ответить
З яким з фактів ти не згоден ?
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03.08.2021 22:35 Ответить
Гражданская жена убитого Шишова Божена Жолудь сказала, то, что многие думали, но не решались сказать на митингах ни в Киеве, ни в Варшаве, ни в Вильнюсе, ни в других городах мира: "Мирным протестом мы ничего не решим. Нужно начинать немирный протест, взять в руки вилы. Мирным ничего не получится, только если мы объединимся и возьмем оружие в руки".
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03.08.2021 21:25 Ответить
Вопрос где взять оружие ? Воевать придеться против спецназа и росгвардии .
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03.08.2021 22:35 Ответить
Вопрос: Кого МВД назначит виновным в убийстве Шишова? Спорим опять найдут каких то АТОшников или врачей?
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03.08.2021 21:38 Ответить
СВОБОДА - ЖИЗНЬ, РАБСТВО - СМЕРТЬ
СВОБОДУ МОЖНО ЗАПУГАТЬ, НО УБИТЬ - НИКОГДА !
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03.08.2021 21:42 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/08/03/yevropejska-solidarnist-vymagaye-vid-vlady-yaknajshvydshogo-rozsliduvannya-zagybeli-bilorusa-vitaliya-shyshova/ Нашим спецслужбам замість бігати за Чаусом треба ловити ворожих диверсантів - заява партії Європейська Солідарність та одноіменої фракції у Верховній Раді

«Європейська Солідарність» шокована трагедією, що сталася з главою Білоруського дому Віталієм Шишовим, якого знайдено повішеним в Києві. Ми вимагаємо від українських правоохоронців детального, швидкого, професійного і неупередженого розслідування цієї трагедії.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Віталій Шишов допомагав білоруським опозиціонерам та боровся з режимом Лукашенка. Не можна виключати, що він міг бути об'єктом полювання білоруського КДБ.
Ми вимагаємо від української влади, яка здала білоруським спецслужбам вагнерівців, яка причетна до викрадення Чауса на території дружньої Молдови, розслідування, в першу чергу на предмет того, чи не могли бути причетні до цієї трагедії спецслужби іншої країни. Замість того, щоб дбати про безпеку держави, безпеку громадян, влада використовує спецслужби для викрадення людей та боротьби з опозицією.
Пресслужба «Європейської Солідарності»
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03.08.2021 21:51 Ответить
лукашеску внатуре берега спутал пора кончать деда с заклинившем в кукушке качаном
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03.08.2021 22:02 Ответить
Придурки, вы не плакатики должны носить, а бегать по полям в тактических группах и учить матчасть. Идиоты белокрасные.
Вас всех как курят передушат скоро, так вам и надо
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04.08.2021 14:36 Ответить
квіточки і шарики забули, без них діла не буде.
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04.08.2021 15:37 Ответить
 
 