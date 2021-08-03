Акция памяти главы "Белорусского дома в Украине" Шишова проходит в Киеве возле посольства Беларуси. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Под зданием посольства Беларуси в Киеве проходит акция памяти главы общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В акции принимают участие представители белорусской диаспоры в Украине, украинских патриотических движений, журналисты и простые граждане. Участники принесли с собой бело-красно-белые флаги Беларуси, фотографии Шишова и цветы.
На акции выступила гражданская жена Шишова Божена Жолудь.
Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.
3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.
Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.
В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.
По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.
Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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"4-5. Белорусский дом в Украине и Белорусская альтернатива, общественная организация
Обе эти организации зарегистрированы в Минюсте в конце 2020 года. Они связаны с бывшим гражданином Беларуси Сергеем Коротких , который за участие в добровольческом батальоне «Азов» получил украинское гражданство. Несмотря на такие названия, они не имеют отношения к первым трем организациям.Согласно документам, учредитель и руководитель общественной организации «Белорусский дом в Украине» - Виталий Шышов . Другой учредитель, Радио Батулина, создал еще одну общественную организацию - «Белорусская альтернатива». Подробностей об их деятельности нет.
По сообщениям украинских https://www.radiosvoboda.org/a/30088704.html СМИ , Радио Батулин - гражданин Латвии, профессиональный боец смешанных единоборств и один из соратников Короткого .
В ноябре, по инициативе Сергея Коротких у посольства Беларуси в Украине,https://www.svaboda.org/a/30970463.html металлический крест в память о репрессированных в Беларуси во время мирных митингов. Некоторые белорусы, вынужденные переехать в Украину, не поддержали акцию. Посольство Беларуси выразило протест против установки этого креста официальному Киеву."
https://www.svaboda.org/a/31045230.html В Украине появилось 10 организаций помощи белорусским беженцам. Что о них известно?
СВОБОДУ МОЖНО ЗАПУГАТЬ, НО УБИТЬ - НИКОГДА !
«Європейська Солідарність» шокована трагедією, що сталася з главою Білоруського дому Віталієм Шишовим, якого знайдено повішеним в Києві. Ми вимагаємо від українських правоохоронців детального, швидкого, професійного і неупередженого розслідування цієї трагедії.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Віталій Шишов допомагав білоруським опозиціонерам та боровся з режимом Лукашенка. Не можна виключати, що він міг бути об'єктом полювання білоруського КДБ.
Ми вимагаємо від української влади, яка здала білоруським спецслужбам вагнерівців, яка причетна до викрадення Чауса на території дружньої Молдови, розслідування, в першу чергу на предмет того, чи не могли бути причетні до цієї трагедії спецслужби іншої країни. Замість того, щоб дбати про безпеку держави, безпеку громадян, влада використовує спецслужби для викрадення людей та боротьби з опозицією.
Пресслужба «Європейської Солідарності»
Вас всех как курят передушат скоро, так вам и надо