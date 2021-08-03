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Пожары в Турции, Греции и Италии влияют на погоду в Украине, - Гидрометцентр. КАРТА

Небольшие грозовые очаги появились 3 августа над Житомирщиной и перемещаются сейчас через Киевскую и Черниговскую области на восток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Гидрометеоцентра.

Угрозы они не представляют - пройдут небольшие кратковременные грозы, которые не спрогнозировала ни одна метеорологическая модель.

"Так как они образовались на особой "линии сходимости" - полосе в атмосфере, где на высоте встречаются ветры противоположных направлений, эти очаги не видит ни одна расчетная модель, которая есть в наших гаджетах. За такими процессами метеорологи следят преимущественно с помощью спутниковых снимков", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в восточной и юго-восточной частях Украины хорошо видно мощную облачную систему на том же фронте, который предопределял непогоду в Украине накануне.

"Здесь и грозы, и ливни. В Донецкой области даже локальный ливень достиг интенсивности 34мм за час. Но процесс уже отступает, двигаясь на северо-восток. Стоит добавить, что катастрофические пожары в Турции, Греции и Италии также влияют на погоду, она становится более неустойчивой и сложной в прогнозировании", - отметили метеорологи.

Пожары в Турции, Греции и Италии влияют на погоду в Украине, - Гидрометцентр 01
Пожары в Турции, Греции и Италии влияют на погоду в Украине, - Гидрометцентр 02

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Автор: 

Гидрометцентр (665) Греция (723) Италия (1645) пожар (5944) Турция (3379)


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Топ комментарии
+5
тепеь арахамия засудит и турцию с греками...
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03.08.2021 21:06
+3
Ну так, вот у русни пол-Якутии горит - вот это повлияет на климат.
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03.08.2021 21:29
+1
назначит в их ворота пенальти
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03.08.2021 21:11
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тепеь арахамия засудит и турцию с греками...
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03.08.2021 21:06 Ответить
назначит в их ворота пенальти
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03.08.2021 21:11 Ответить
зашантажирует нах до краю..
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03.08.2021 21:13 Ответить
пойдет в поход на Константинополь
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03.08.2021 22:08 Ответить
у него нет атомной бімби
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03.08.2021 22:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=IsohKoUt1Bg Деньги давай.
https://www.youtube.com/watch?v=IsohKoUt1Bg
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04.08.2021 09:10 Ответить
Меня больше заинтересовали фотки с пожара на самой крупной мировой свалке автопокрышек, в Эмиратах. Не слабо там горит! Если не потушат- это реальная катастрофа. Там же миллионы тонн!!!
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03.08.2021 21:19 Ответить
Кувейт
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06.08.2021 21:14 Ответить
Да ну, не такие там и сильные пожары чтоб оказывать влияние на климат.
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03.08.2021 21:26 Ответить
Ну так, вот у русни пол-Якутии горит - вот это повлияет на климат.
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03.08.2021 21:29 Ответить
Абсолютное непонимание как делаются грозы. Как они формируются под линзой, как под линзой делается очаг пожара, и потом затягивается в кольцо. Пожар можно сделать таким, что в нем гореть будет все, даже вода...и потом от него остаётся только ....Ришат ( глаз пустыни).
Ребята читайте хоть что нибудь, учите матчасть, смотрите хотя-бы просто картинки.....
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04.08.2021 06:40 Ответить
А ну, як там вода горить, більш детально. А то я в школі щось пропустив.
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04.08.2021 11:20 Ответить
греческий огонь
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04.08.2021 15:03 Ответить
 
 