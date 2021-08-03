Пожары в Турции, Греции и Италии влияют на погоду в Украине, - Гидрометцентр. КАРТА

Небольшие грозовые очаги появились 3 августа над Житомирщиной и перемещаются сейчас через Киевскую и Черниговскую области на восток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Гидрометеоцентра.

Угрозы они не представляют - пройдут небольшие кратковременные грозы, которые не спрогнозировала ни одна метеорологическая модель.

"Так как они образовались на особой "линии сходимости" - полосе в атмосфере, где на высоте встречаются ветры противоположных направлений, эти очаги не видит ни одна расчетная модель, которая есть в наших гаджетах. За такими процессами метеорологи следят преимущественно с помощью спутниковых снимков", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в восточной и юго-восточной частях Украины хорошо видно мощную облачную систему на том же фронте, который предопределял непогоду в Украине накануне.

"Здесь и грозы, и ливни. В Донецкой области даже локальный ливень достиг интенсивности 34мм за час. Но процесс уже отступает, двигаясь на северо-восток. Стоит добавить, что катастрофические пожары в Турции, Греции и Италии также влияют на погоду, она становится более неустойчивой и сложной в прогнозировании", - отметили метеорологи.





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