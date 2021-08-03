Беспилотники Bayraktar, поставленные в ВСУ, испытали в условиях воздействия средств РЭБ. ФОТОрепортаж
В Украине прошли испытания работы оперативно-тактического средневысотного беспилотника Bayraktar ТВ2 в условиях воздействия современных средств радиоэлектронной борьбы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники.
В ходе испытаний экипажи Воздушных Сил ВСУ успешно выполнили полеты в условиях постановки помех разнотипных средств РЭБ.
"Результатом испытаний стало подтверждение способности полного использования боевых возможностей БпАК Bayraktar TB2 в условиях современной войны, при применении современных средств радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
В ГНИИ предлагают проводить подобные испытания БпАК на регулярной основе, используя усовершенствованные отечественные или приобретенные иностранные средства РЭБ.
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верно праильно но зачем такие "сообщения"?
Під час візиту Президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петра Порошенка 3 - 4 листопада 2018 р. до Туреччини було підписано угоду про постачання 6 безпілотних літальних апаратів, 2 станцій управління і 200 керованих ракет. Також угодою передбачено постачання комплекту запасних частин, сервісний супровід, навчання персоналу. Вартість контракту - $69 мільйонівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-mil.in.ua-5 [5] .
Станом на 20 березня 2019 р. - на озброєнні 6 одиницьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-prez.2019-03-20-21 [21] .