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Беспилотники Bayraktar, поставленные в ВСУ, испытали в условиях воздействия средств РЭБ. ФОТОрепортаж

В Украине прошли испытания работы оперативно-тактического средневысотного беспилотника Bayraktar ТВ2 в условиях воздействия современных средств радиоэлектронной борьбы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники.

Беспилотники Bayraktar, поставленные в ВСУ, испытали в условиях воздействия средств РЭБ 01

В ходе испытаний экипажи Воздушных Сил ВСУ успешно выполнили полеты в условиях постановки помех разнотипных средств РЭБ.

Беспилотники Bayraktar, поставленные в ВСУ, испытали в условиях воздействия средств РЭБ 02
Беспилотники Bayraktar, поставленные в ВСУ, испытали в условиях воздействия средств РЭБ 03

"Результатом испытаний стало подтверждение способности полного использования боевых возможностей БпАК Bayraktar TB2 в условиях современной войны, при применении современных средств радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

Беспилотники Bayraktar, поставленные в ВСУ, испытали в условиях воздействия средств РЭБ 04

В ГНИИ предлагают проводить подобные испытания БпАК на регулярной основе, используя усовершенствованные отечественные или приобретенные иностранные средства РЭБ.

Автор: 

беспилотник (3589) испытания (379) оборона (5205) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+26


Беспилотники Bayraktar, поставленные в ВСУ, испытали в условиях воздействия средств РЭБ - Цензор.НЕТ 4231
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03.08.2021 21:58
+21
З таким бараном в президентах, нам і міжгалактична армія не поможе.
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03.08.2021 21:49
+14
испытали ? ну и ладненько...теперь их на боевое дежурство определяйте...
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03.08.2021 21:56
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З таким бараном в президентах, нам і міжгалактична армія не поможе.
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03.08.2021 21:49 Ответить
Це не баран,а більше схоже що спільник.
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03.08.2021 21:59 Ответить
Беспилотники Bayraktar, поставленные в ВСУ, испытали в условиях воздействия средств РЭБ - Цензор.НЕТ 6428
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03.08.2021 22:27 Ответить
горько осознавать , что наша земля кормит кацапских тварей и предателей Украины в Крыму и на части Луганской и Донецкой областей уже семь лет и никто не ведёт серьёзной подготовки к её освобождению , только бэ-бэ-бэ
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03.08.2021 21:53 Ответить
А на сколько нам на данный момент нужны эта убогая пустыня?Если даже нам отдадут эти територии сегодня то Украину в виду разоренности територий откинут как минимум до начала 90-х да еще из десятками тысяч вредителей и саботажников.Сперва вооружимся и если повезет то станем хотя-бы асоциацией НАТО и обзаведемся проукраинским правительством а уж затем будем освобождать Украину по саою р.Дон.Согласно истории.
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03.08.2021 22:12 Ответить
P.S.А для этого нужно как минимум 10 лет.Первый этап это избрание тех кто прошел ,,Добробаты,, АТО и ООС а второй кто реально защищал територию Украины из привлечением людей итенно знающих толк в развитии экономики,науки и политики а не футболисты и артисты которые в этих делах проходили через диваны продюсеров.
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03.08.2021 22:30 Ответить
испытали ? ну и ладненько...теперь их на боевое дежурство определяйте...
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03.08.2021 21:56 Ответить
Напрасно эту новость звиздят, молча надо тайну хранить.
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04.08.2021 07:22 Ответить
согласен... всегда поражаюсь непонятному хвастовству во время войны (хоть и не объявленной или гибридной...или х/з как ее назвать...но раша-украинской - точно!)
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04.08.2021 13:05 Ответить
Именно так, женечка. Раз Вы не видите этих самых радиоэлектронных помех, значит их не существует.
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03.08.2021 22:16 Ответить
А коли такі ,,пташки,,почнуть патрюлювати лінію розграничення та знищувати ,,Орланів,,та всяку нечисть?Чи вже можливо в Мінських домовленностях обговорено заборону на оборону неба нашої території такими БЛА?
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03.08.2021 21:57 Ответить


Беспилотники Bayraktar, поставленные в ВСУ, испытали в условиях воздействия средств РЭБ - Цензор.НЕТ 4231
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03.08.2021 21:58 Ответить
він був важчий повітря
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03.08.2021 22:01 Ответить
Пора отвєтку посилати оркам
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03.08.2021 21:59 Ответить
в сообщении сообщается что нам собственно сообщать никто ничего не собирается..... оно на
верно праильно но зачем такие "сообщения"?
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03.08.2021 22:07 Ответить
Двоякие чувства от этой новости:за турецких производителей можно порадоваться,можно также порадоваться за то,что эти бпла есть у нас на вооружении.А вот уровень наших средств РЭБ закономерно вызывает вопросы...
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03.08.2021 22:29 Ответить
Ильхам Алиев в Карабахе все проверил...горело быдло мавзооейнее сильнее пожара в Якутии...
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03.08.2021 22:45 Ответить
В Украину поствлены РЭБы из Канады и США Если бы Порошенко с 2014 по 2019 год допустил бы хотя бы одну ошибку,быдло Мавзолейное давно было бы в Киеве и Львове...Болваны блин...когда думать научитесь?
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03.08.2021 22:47 Ответить
За сегодняшний весь день услышал только одну позитивную новость.Это требование нового министра обороны о запрете шастать чиновников с мандатами разных уровней по позициям ООС.Было бы очень приятно если бы министр обороны создал бы отдельную страницу в интернете а лучше на цензоре напрямую из своего ведомства чтоб мы услышали ООС и ВСУ и чтобы они услышали мнения народа на прямую а не через ,,испорченный телефон,,рупора политиков и правительства.
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03.08.2021 23:30 Ответить
"Гугл" пишет что у нас 6 шт уже на вооружение. ВАШУ МАТЬ 6 СИСТЕМ ЭТО КАК МИНИМУМ 36 дронов!!! Войны, убейте их там всех ублюдков, на каждый выстрел насыпьте им на голову по ракете!!!
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04.08.2021 11:37 Ответить
Може ти навчишся читати?!! Чи розуміти прочитане?!!!

Під час візиту Президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петра Порошенка 3 - 4 листопада 2018 р. до Туреччини було підписано угоду про постачання 6 безпілотних літальних апаратів, 2 станцій управління і 200 керованих ракет. Також угодою передбачено постачання комплекту запасних частин, сервісний супровід, навчання персоналу. Вартість контракту - $69 мільйонівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-mil.in.ua-5 [5] .
Станом на 20 березня 2019 р. - на озброєнні 6 одиницьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-prez.2019-03-20-21 [21] .
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04.08.2021 17:17 Ответить
Крім того у липні 2021 року, для потреб ВМФ України, поставлено один комплекс (наземна станція та пять дронів).
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04.08.2021 17:21 Ответить
Бог поможет Украине,а Россию накажет
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01.11.2021 06:34 Ответить
 
 