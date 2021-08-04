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Мужчина притворялся женщиной и поджег свой дом, чтобы его не задержали за кражи на Сумщине, - Нацполиция. ФОТО

23-летний житель Конотопа, который подозревается в серии грабежей и краж на Сумщине, поджег свой дом и притворялся девушкой, чтобы избежать ответственности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В полицию обратился 27-летний мужчина, который сообщил, что у него украли велосипед. 

По его словам, грабитель взамен оставил свой старый велосипед.

Мужчина бросился догонять вора, однако тот оставил украденный велосипед и убежал. Полиция начала поиски нарушителя.

Злоумышленником оказался 23-летний житель Конотопа. Правоохранители доказали его причастность к похищению велосипеда, ряду краж из продуктовых магазинов, супермаркетов и из благотворительных ящиков.

"Поняв, что правоохранители заинтересовались им, злоумышленник начал прибегать к методам конспирации. В частности он умышленно поджег свой дом. Затем через своих знакомых распустил слухи о том, что поехал на заработки и постоянное проживание в другой регион из-за потери жилья. Тем самым мужчина рассчитывал избежать ответственности за совершенные правонарушения. Он по нескольку раз в день начал менять свою одежду, обувь, головные уборы и надевать медицинские маски. В некоторых случаях даже переодевался в женскую одежду. Но остаться незамеченным ему все же не удалось, злоумышленника задержали оперативники сектора криминальной полиции Конотопского районного отдела полиции", - говорится в сообщении.

Открыты уголовные производства по признакам ст. 186 "Грабеж" и ст. 185 "Кража" Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

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Мужчина притворялся женщиной и поджег свой дом, чтобы его не задержали за кражи на Сумщине, - Нацполиция 01
Мужчина притворялся женщиной и поджег свой дом, чтобы его не задержали за кражи на Сумщине, - Нацполиция 02

Автор: 

ограбление (1369) поджог (1071) Нацполиция (16459) Сумская область (3125)


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Топ комментарии
+16
Этот?
Мужчина притворялся женщиной и поджег свой дом, чтобы его не задержали за кражи на Сумщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1069
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04.08.2021 09:40
+13
Не,этот
Чоловік вдавав із себе жінку і підпалив свій будинок, щоб його не затримали за крадіжки на Сумщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4590
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04.08.2021 09:52
+12
Мужчина притворялся женщиной и поджег свой дом, чтобы его не задержали за кражи на Сумщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7641
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04.08.2021 09:49
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Этот?
Мужчина притворялся женщиной и поджег свой дом, чтобы его не задержали за кражи на Сумщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1069
показать весь комментарий
04.08.2021 09:40 Ответить
Не,этот
Чоловік вдавав із себе жінку і підпалив свій будинок, щоб його не затримали за крадіжки на Сумщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4590
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04.08.2021 09:52 Ответить
А может этот?
Чоловік вдавав із себе жінку і підпалив свій будинок, щоб його не затримали за крадіжки на Сумщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5370
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04.08.2021 09:56 Ответить
"По его словам, грабител взамен оставил свой старый велосипед."

Сильно и неожидано
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04.08.2021 09:41 Ответить
готовый кандидат для работы в ОП или кабмине
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04.08.2021 11:01 Ответить
Невероятный успех правоохранительных органов!Для поимки особо опасного преступника,упавшего белье со шнурков,были задействована вся полиция,СБУ,Набу и ****,армия на танках и истребителях...
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04.08.2021 09:44 Ответить
В мене колись у Польщі вкрали автівку але жодного старого корча курва не залишили
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04.08.2021 09:45 Ответить
Мужчина притворялся женщиной и поджег свой дом, чтобы его не задержали за кражи на Сумщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7641
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04.08.2021 09:49 Ответить
А может у дяди просто крыша съехала?
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04.08.2021 09:52 Ответить
У только кадык выдал в нем мужчину
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04.08.2021 10:03 Ответить
Так вот ты какая Тетушка Чарли из Бразилии, где много, много диких обезьян......
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04.08.2021 10:05 Ответить
А а тюрме ему понравится )))
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04.08.2021 10:07 Ответить
Ну да,он же свой дом сжёг и велосипед продрушлял,теперь будем его содержать
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04.08.2021 10:15 Ответить
Різонуло,що крав " из благотворительных ящиков". Яке ж воно кончене. Якщо поліціянти посписують на нього всі подібні нерозкриті злочини,то буде вірно.
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04.08.2021 10:14 Ответить
Мужчина притворялся женщиной... Но остаться незамеченным ему все же не удалось
***********
Тепер європейські правозахисні організації просто зобов'язані взяти на контроль цей кричущий факт гендерної дискримінації. Він демонструє справжній стан з правами сексуальних меншин при зєльоному режимі. У людини жіночий гендер, а його (її), - до буцегарні за це? Ганьба!

Цей випадок негайно розглянуть у Раді Європи, Європейській комісії і Європейському суді з прав людини з тим, щоб надати рекомендації, які зміни потрібно імплементувати в українське законодавство, з метою неповторення таких ситуацій надалі.

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04.08.2021 10:33 Ответить
мусора не прохмелились ?
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04.08.2021 11:23 Ответить
Жестокая действительность криминального Конотопа. Кровь стынет в жилах. Циничное похищение нового велосипеда в обмен на старый, серия дерзких краж колбасной нарезки, головоломный побег с места преступления, хитроумные методы конспирации с поджогом собственной кухни и переодеванием в костюм Керенского. Но сыщики новой полиции поставили точку этой Бондиане. При Монастырском не забалуешь, это вам не Аваков!
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04.08.2021 11:45 Ответить
 
 