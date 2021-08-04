Мужчина притворялся женщиной и поджег свой дом, чтобы его не задержали за кражи на Сумщине, - Нацполиция. ФОТО

23-летний житель Конотопа, который подозревается в серии грабежей и краж на Сумщине, поджег свой дом и притворялся девушкой, чтобы избежать ответственности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В полицию обратился 27-летний мужчина, который сообщил, что у него украли велосипед.

По его словам, грабитель взамен оставил свой старый велосипед.

Мужчина бросился догонять вора, однако тот оставил украденный велосипед и убежал. Полиция начала поиски нарушителя.

Злоумышленником оказался 23-летний житель Конотопа. Правоохранители доказали его причастность к похищению велосипеда, ряду краж из продуктовых магазинов, супермаркетов и из благотворительных ящиков.

"Поняв, что правоохранители заинтересовались им, злоумышленник начал прибегать к методам конспирации. В частности он умышленно поджег свой дом. Затем через своих знакомых распустил слухи о том, что поехал на заработки и постоянное проживание в другой регион из-за потери жилья. Тем самым мужчина рассчитывал избежать ответственности за совершенные правонарушения. Он по нескольку раз в день начал менять свою одежду, обувь, головные уборы и надевать медицинские маски. В некоторых случаях даже переодевался в женскую одежду. Но остаться незамеченным ему все же не удалось, злоумышленника задержали оперативники сектора криминальной полиции Конотопского районного отдела полиции", - говорится в сообщении.

Открыты уголовные производства по признакам ст. 186 "Грабеж" и ст. 185 "Кража" Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

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