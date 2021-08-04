Мужчина притворялся женщиной и поджег свой дом, чтобы его не задержали за кражи на Сумщине, - Нацполиция. ФОТО
23-летний житель Конотопа, который подозревается в серии грабежей и краж на Сумщине, поджег свой дом и притворялся девушкой, чтобы избежать ответственности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В полицию обратился 27-летний мужчина, который сообщил, что у него украли велосипед.
По его словам, грабитель взамен оставил свой старый велосипед.
Мужчина бросился догонять вора, однако тот оставил украденный велосипед и убежал. Полиция начала поиски нарушителя.
Злоумышленником оказался 23-летний житель Конотопа. Правоохранители доказали его причастность к похищению велосипеда, ряду краж из продуктовых магазинов, супермаркетов и из благотворительных ящиков.
"Поняв, что правоохранители заинтересовались им, злоумышленник начал прибегать к методам конспирации. В частности он умышленно поджег свой дом. Затем через своих знакомых распустил слухи о том, что поехал на заработки и постоянное проживание в другой регион из-за потери жилья. Тем самым мужчина рассчитывал избежать ответственности за совершенные правонарушения. Он по нескольку раз в день начал менять свою одежду, обувь, головные уборы и надевать медицинские маски. В некоторых случаях даже переодевался в женскую одежду. Но остаться незамеченным ему все же не удалось, злоумышленника задержали оперативники сектора криминальной полиции Конотопского районного отдела полиции", - говорится в сообщении.
Открыты уголовные производства по признакам ст. 186 "Грабеж" и ст. 185 "Кража" Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
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Сильно и неожидано
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Тепер європейські правозахисні організації просто зобов'язані взяти на контроль цей кричущий факт гендерної дискримінації. Він демонструє справжній стан з правами сексуальних меншин при зєльоному режимі. У людини жіночий гендер, а його (її), - до буцегарні за це? Ганьба!
Цей випадок негайно розглянуть у Раді Європи, Європейській комісії і Європейському суді з прав людини з тим, щоб надати рекомендації, які зміни потрібно імплементувати в українське законодавство, з метою неповторення таких ситуацій надалі.