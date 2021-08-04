Полиция ведет переговоры с мужчиной, угрожающим взорвать гранату в Кабмине: в Киеве введена спецоперация. ФОТО

Сегодня, около 10 часов утра в здание КМУ зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожает его взорвать.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"В Киеве введена специальная полицейская операция. В настоящее время с мужчиной проводятся переговоры. В случае отказа добровольно прекратить правонарушение, к мужчине будут применены полицейские меры, предусмотренные законом", - говорится в сообщении.

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