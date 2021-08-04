РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10919 посетителей онлайн
Новости Фото
10 040 58

Полиция ведет переговоры с мужчиной, угрожающим взорвать гранату в Кабмине: в Киеве введена спецоперация. ФОТО

Сегодня, около 10 часов утра в здание КМУ зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожает его взорвать.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"В Киеве введена специальная полицейская операция. В настоящее время с мужчиной проводятся переговоры. В случае отказа добровольно прекратить правонарушение, к мужчине будут применены полицейские меры, предусмотренные законом", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Это захват здания. Вы за#бали все": неизвестный мужчина угрожает взорвать гранату в помещении Кабмина. ВИДЕО

Полиция ведет переговоры с мужчиной, угрожающим взорвать гранату в Кабмине: в Киеве введена спецоперация 01

Ранее неизвестный мужчина зашел в здание Кабмина иугрожает взорвать в помещении гранату.

Автор: 

граната (998) захват (787) Кабмин (14027) Нацполиция (16459)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
Когда у клоунов во власти падают рейтинги они устраивают в стране цирк
показать весь комментарий
04.08.2021 11:15
+11
уроды, довели людей уже до ручки...
показать весь комментарий
04.08.2021 11:16
+11
Хто обирає у владу кловунів, той житиме в цирку. Таки да.
показать весь комментарий
04.08.2021 11:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Когда у клоунов во власти падают рейтинги они устраивают в стране цирк
показать весь комментарий
04.08.2021 11:15 Ответить
Хто обирає у владу кловунів, той житиме в цирку. Таки да.
показать весь комментарий
04.08.2021 11:20 Ответить
Поліція веде переговори з чоловіком, який погрожує підірвати гранату в Кабміні: у Києві введено спецоперацію - Цензор.НЕТ 5830
показать весь комментарий
04.08.2021 11:22 Ответить
это рейтингу не поможет. Скорее наоборот. Хреново только то, что это в очередной раз негативно повлияет на имидж Украины, на радость кремлевским уродам
показать весь комментарий
04.08.2021 11:29 Ответить
о-оо, а поліцайкі вже з МП-5.
Прогрес..
показать весь комментарий
04.08.2021 11:15 Ответить
то їм просто жарко, і плани на день були інші
показать весь комментарий
04.08.2021 11:24 Ответить
коронавірус так впливає...навіть на кабмін
він їх обрав, а вони не оправдали його надій
показать весь комментарий
04.08.2021 11:25 Ответить
уроды, довели людей уже до ручки...
показать весь комментарий
04.08.2021 11:16 Ответить
Мендель про Зеленского: "Полюбила я пилота, а он взял и улетел. Свесил яйца с самолета, забомбить меня хотел"
показать весь комментарий
04.08.2021 11:16 Ответить
Грьобаний цирк.
показать весь комментарий
04.08.2021 11:17 Ответить
Чи блище 24 серпня, тим більше всіх "бомбить"
показать весь комментарий
04.08.2021 11:18 Ответить
В случае отказа добровольно прекратить правонарушение, к мужчине будут применены полицейские меры, предусмотренные законом", - говорится в сообщении Источник: https://censor.net/ru/p3280756

А льготы предусмотренные законом, а пенсия , предусмотренная законом когда будут применены? А ?
показать весь комментарий
04.08.2021 11:18 Ответить
Да ладно. Вы видели какие офшоры в липецке у проклятого барыги?
показать весь комментарий
04.08.2021 12:27 Ответить
Опаньки! Стрим идет, прибыли снайперы... на мирно выглядящем "Амароке"...
показать весь комментарий
04.08.2021 11:18 Ответить
де стрім?
показать весь комментарий
04.08.2021 11:20 Ответить
https://www.rbc.ua/rus/news/zdanii-kabmina-muzhchina-ugrozhaet-vzorvat-1628063842.html
Вот тут.
показать весь комментарий
04.08.2021 11:21 Ответить
дякую
показать весь комментарий
04.08.2021 11:27 Ответить
А це часом не Порошенко?
показать весь комментарий
04.08.2021 11:18 Ответить
Шось я уже стал забывать про вагнеровцев...
показать весь комментарий
04.08.2021 11:19 Ответить
зеленые столько новых шоу устроили шо и про них и про фильм-расследование уже все забыли . вот что значит правильный перевод стрелок
показать весь комментарий
04.08.2021 11:27 Ответить
Странно, там нет металлодетекторов на входе ? 95 зелёный сценарий 😁😁😁
показать весь комментарий
04.08.2021 11:19 Ответить
БоНбу можна спокійно зробити без металу. Ну, що там у цього-то інша справа.
показать весь комментарий
04.08.2021 11:39 Ответить
Згода . Але це шоу дуже смердить постановкою .
показать весь комментарий
04.08.2021 11:47 Ответить
Первый сметун.
показать весь комментарий
04.08.2021 11:20 Ответить
Действительно зае-ли
показать весь комментарий
04.08.2021 11:20 Ответить
Поліція веде переговори з чоловіком, який погрожує підірвати гранату в Кабміні: у Києві введено спецоперацію - Цензор.НЕТ 2856
показать весь комментарий
04.08.2021 11:21 Ответить
А толпа на улице скандирует - "Взрыыывааай-Взрыыывааай!"
показать весь комментарий
04.08.2021 11:21 Ответить
оцей другий справа - то не сам Зе?
показать весь комментарий
04.08.2021 11:24 Ответить
Насраить на это. КТО СЛИЛ ОПЕРАЦИЮ С "ВАГНЕРОВЦАМИ"?
показать весь комментарий
04.08.2021 11:25 Ответить
Вроде как всё... взяли чудика.
показать весь комментарий
04.08.2021 11:25 Ответить
Поліція веде переговори з чоловіком, який погрожує підірвати гранату в Кабміні: у Києві введено спецоперацію - Цензор.НЕТ 786
показать весь комментарий
04.08.2021 11:26 Ответить
Взяли без выстрелов и остальных шумовых эффектов. Так стример сказал.
показать весь комментарий
04.08.2021 11:27 Ответить
эх . кто же так Кабмины взрывает
показать весь комментарий
04.08.2021 11:29 Ответить
Чего хотел
показать весь комментарий
04.08.2021 11:29 Ответить
Когда пришел оформлять субсидию, то тоже возникла мысль взорвать всех этих бюрократов.
показать весь комментарий
04.08.2021 11:27 Ответить
Слушай, ну начни уже - может народ подтянется. Рыги уже лет 10 как должны были висеть, а не сидеть...
показать весь комментарий
04.08.2021 12:29 Ответить
Каждый день какой трэш,новая серия,теперь мы все в 95 квартале онлайн 24/7
показать весь комментарий
04.08.2021 11:27 Ответить
Надо ментам зарплаты повысить и увеличить численность тысяч на 150.
За такую зарплату пропустят даже в кабинет бубочки кого угодно.
показать весь комментарий
04.08.2021 11:28 Ответить
Та навпаки, чисельність мусорви вже більше ніж чисельність армії, іх половину треба пересаджати, є за що, п ще проловину від лишившихся, добряче переатестувати, бажано, іноземними комісіями, а не нашим монею стирським...
показать весь комментарий
04.08.2021 11:30 Ответить
Совсем ты без чувства юмора оказался.
За охрану помещений отвечает служба парфенюка?
показать весь комментарий
04.08.2021 11:49 Ответить
Вважаю мусораційна постановка, тіпа от які ми прхвессіАнальні... П так не бачу сенсу з одною гранотою в той кабАнЄт йти, туди й камаза тротілу малувато буде...
показать весь комментарий
04.08.2021 11:28 Ответить
За*бали реформы?
показать весь комментарий
04.08.2021 11:29 Ответить
Хоч хтось прийшов туди з гранатою, свята людина.
показать весь комментарий
04.08.2021 11:31 Ответить
Да какие переговоры? Скжите мужику, что сейчас лето, весь Кабмин на островах. Осенью приходи. Одной всегда мало.
показать весь комментарий
04.08.2021 11:32 Ответить
всем смотреть фильм Земляне
показать весь комментарий
04.08.2021 11:40 Ответить
мусора мрази
показать весь комментарий
04.08.2021 11:41 Ответить
Может он это из-за цен на комуналку и подсолнечное масло такой перформанс устроил?
показать весь комментарий
04.08.2021 11:50 Ответить
Напевно переплутав адресу - хотів особисто вручити презент ЗЕ, а потрапив до шмигаля.
показать весь комментарий
04.08.2021 12:00 Ответить
Стоит мужик в пробке.
Вдруг стук в окно. Опускает стекло и спрашивает:
- Чего надо?
- Понимаете, террористы Кабмин в заложники и требуют 10 миллионов

долларов выкуп, иначе они обольют его бензином и подожгут. Мы решили
пройти по машинам - кто сколько даст, насколько популярен премьер у
народа.
- Извините, больше 5 литров бензина дать не могу.
показать весь комментарий
04.08.2021 12:09 Ответить
 
 