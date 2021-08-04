Полиция ведет переговоры с мужчиной, угрожающим взорвать гранату в Кабмине: в Киеве введена спецоперация. ФОТО
Сегодня, около 10 часов утра в здание КМУ зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожает его взорвать.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
"В Киеве введена специальная полицейская операция. В настоящее время с мужчиной проводятся переговоры. В случае отказа добровольно прекратить правонарушение, к мужчине будут применены полицейские меры, предусмотренные законом", - говорится в сообщении.
Ранее неизвестный мужчина зашел в здание Кабмина иугрожает взорвать в помещении гранату.
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Прогрес..
він їх обрав, а вони не оправдали його надій
А льготы предусмотренные законом, а пенсия , предусмотренная законом когда будут применены? А ?
Вот тут.
За такую зарплату пропустят даже в кабинет бубочки кого угодно.
За охрану помещений отвечает служба парфенюка?
Вдруг стук в окно. Опускает стекло и спрашивает:
- Чего надо?
- Понимаете, террористы Кабмин в заложники и требуют 10 миллионов
долларов выкуп, иначе они обольют его бензином и подожгут. Мы решили
пройти по машинам - кто сколько даст, насколько популярен премьер у
народа.
- Извините, больше 5 литров бензина дать не могу.