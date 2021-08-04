В ходе ремонта трассы Н-14 на Николаевщине укладка бетона проходит по ночам, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

На Николаевщине проводят ремонт трассы национального значения Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев.

Об этом в Facebook сообщает Служба автомобильных дорог в Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в ходе президентской программы "Большая стройка" укладка бетона проводится в вечернее и ночное время суток, чтобы избежать его растрескивания под действием высоких дневных температур.

В настоящее время подрядчик ведет укладку 26-сантиметрового слоя тяжелого бетона, который производится на заводе, расположенном в селе Воссиятское. Качество бетонной смеси проверяется дважды – на самом заводе и непосредственно перед укладкой.

Для покрытия данного участка был выбран иименно бетон, поскольку он может выдерживать большие нагрузки, по сравнению с асфальтобетоном.

В качестве покрытия данного участка был выбран именно бетон, так как он может выдерживать большие нагрузки, по сравнению с асфальтобетоном, что немаловажно для дорог Николаевской области, по которым следует большое количество большегрузных автомобилей в направлении морских портов.

Общая протяженность трассы Н-14 составляет 241 км. Она проходит по территории Кировоградской и Николаевской областей. Участок, на котором сейчас проходят работы, планируют восстановить до конца года.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году будет построено и восстановлено в общей сложности 6500 км дорог государственного и местного значения.

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