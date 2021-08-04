В ходе ремонта трассы Н-14 на Николаевщине укладка бетона проходит по ночам, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж
На Николаевщине проводят ремонт трассы национального значения Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев.
Об этом в Facebook сообщает Служба автомобильных дорог в Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.
Так, в ходе президентской программы "Большая стройка" укладка бетона проводится в вечернее и ночное время суток, чтобы избежать его растрескивания под действием высоких дневных температур.
В настоящее время подрядчик ведет укладку 26-сантиметрового слоя тяжелого бетона, который производится на заводе, расположенном в селе Воссиятское. Качество бетонной смеси проверяется дважды – на самом заводе и непосредственно перед укладкой.
Для покрытия данного участка был выбран иименно бетон, поскольку он может выдерживать большие нагрузки, по сравнению с асфальтобетоном.
В качестве покрытия данного участка был выбран именно бетон, так как он может выдерживать большие нагрузки, по сравнению с асфальтобетоном, что немаловажно для дорог Николаевской области, по которым следует большое количество большегрузных автомобилей в направлении морских портов.
Общая протяженность трассы Н-14 составляет 241 км. Она проходит по территории Кировоградской и Николаевской областей. Участок, на котором сейчас проходят работы, планируют восстановить до конца года.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году будет построено и восстановлено в общей сложности 6500 км дорог государственного и местного значения.
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дураки сидят, ночью полетите...
но то, что на Вэлыком крадивництве "святят бешеные бабки" по ночам на Николаевщине -
полностью согласен
кто говорил, кому говорил, в римской империи ли? - останется тайной
( недословная цитата из Мастера и Маргариты )
Я пользовался этой дорогой лет 15 назад. Убил машину, нервы и время. Больше я там не был ни разу.
я запомнил...
Украдено -- тоже освоено.
Или все же деньги на это идут из бюджета Украины, то есть, из кармана каждого из нас?
Так, это я к чему? К тому, что , когда в стране руководство раздает дерективы о том, кому чем заниматься, важно помнить, что эти дерективы должны в себе содержать стратегию развития государства Украины во благо, для нынешних и будущих поколений.
Поэтому , когда в стране начинает ползти коронавирусная статистика, необходимо помнить о предыдущем опыте и внемлить тем проблемам, которые ясно и четко обрисовывают, что коронавирусная пандемия в мире закончена , а дегенераты, которые желают на ней нагреваться,оглядываясь в строну дареных средств МВФ , по-прежнему на своих местах мерствуют, прикрывая свой дегенератизм , корыстолюбие и абсолютный хаос в системе хозяйствования маневром, который называется "жираф большой, ему видней", подкидывая дровишек к тому, о чем забыть уже давно пора ( ..т.е короновирус...)
Эй, Радуцкий, ты для кого в дудочку свистишь?!
Наверное, есть уже прецедент, когда снимать надо не только за то,что у него шахтеры на забастовку регулярно выходят, школьники первыми на дистанционное обучение бегут, транспорт перестает курсировать, садики закрываются, а и за то, что коронавирусная статистика, на фоне того, что в стране достоточное количество вакцин ввверх ползет.
А может даже и сажать пора, таких @едиков, которые считают, что все вокруг эдики, а оно на "...эйфелевой башне в Париже каникулы себе организовало...".
Понимэ, мою речь, мал.чик?! А эти нишевые рекламные потоки с 5-тым каналом,которые ты загрузил, пусть тебе напоминанием будет о том,для чего тебя министром МВД поставили, пока вся наша команда университета онейронавтики для тебя эту дорожку от барановирусного барахла барановирусных дегенератов расчищала.
Такие убитые дороги, как в Украине, видел только на России.