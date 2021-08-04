РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10919 посетителей онлайн
Новости Фото
11 584 23

В ходе ремонта трассы Н-14 на Николаевщине укладка бетона проходит по ночам, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

На Николаевщине проводят ремонт трассы национального значения Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев.

Об этом в Facebook сообщает Служба автомобильных дорог в Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в ходе президентской программы "Большая стройка" укладка бетона проводится в вечернее и ночное время суток, чтобы избежать его растрескивания под действием высоких дневных температур.

В настоящее время подрядчик ведет укладку 26-сантиметрового слоя тяжелого бетона, который производится на заводе, расположенном в селе Воссиятское. Качество бетонной смеси проверяется дважды – на самом заводе и непосредственно перед укладкой.

Для покрытия данного участка был выбран иименно бетон, поскольку он может выдерживать большие нагрузки, по сравнению с асфальтобетоном.

В качестве покрытия данного участка был выбран именно бетон, так как он может выдерживать большие нагрузки, по сравнению с асфальтобетоном, что немаловажно для дорог Николаевской области, по которым следует большое количество большегрузных автомобилей в направлении морских портов.

Общая протяженность трассы Н-14 составляет 241 км. Она проходит по территории Кировоградской и Николаевской областей. Участок, на котором сейчас проходят работы, планируют восстановить до конца года.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году будет построено и восстановлено в общей сложности 6500 км дорог государственного и местного значения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дорогу до границы с Молдовой ремонтируют на Одесчине. ФОТОрепортаж

В ходе ремонта трассы Н-14 на Николаевщине укладка бетона проходит по ночам, - Укравтодор 01
В ходе ремонта трассы Н-14 на Николаевщине укладка бетона проходит по ночам, - Укравтодор 02
В ходе ремонта трассы Н-14 на Николаевщине укладка бетона проходит по ночам, - Укравтодор 03
В ходе ремонта трассы Н-14 на Николаевщине укладка бетона проходит по ночам, - Укравтодор 04
В ходе ремонта трассы Н-14 на Николаевщине укладка бетона проходит по ночам, - Укравтодор 05

Автор: 

дороги (2512) Николаевская область (2123) Укравтодор (663) Большая стройка (728)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
После полета американцев на Луну, Брежнев вызывает к себе советских космонавтов и приказывает им слетать на Солнце. На приказ Генсека космонавты говорят:-сгорим Леонид Ильич невозможно. А Брежнев категорично: - Вы что думаете, что в Политбюро
дураки сидят, ночью полетите...
показать весь комментарий
04.08.2021 12:25
+6
про Рим это Вы зря, ихними дорогами до сих пор пользуются,

но то, что на Вэлыком крадивництве "святят бешеные бабки" по ночам на Николаевщине -
полностью согласен
показать весь комментарий
04.08.2021 12:38
+3
Шо, прямо вот так руками разглаживают?!
Я пользовался этой дорогой лет 15 назад. Убил машину, нервы и время. Больше я там не был ни разу.
показать весь комментарий
04.08.2021 12:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
После полета американцев на Луну, Брежнев вызывает к себе советских космонавтов и приказывает им слетать на Солнце. На приказ Генсека космонавты говорят:-сгорим Леонид Ильич невозможно. А Брежнев категорично: - Вы что думаете, что в Политбюро
дураки сидят, ночью полетите...
показать весь комментарий
04.08.2021 12:25 Ответить
воруют...а воруют - ночью
показать весь комментарий
04.08.2021 12:29 Ответить
Воруют в любое время. Еще в Римской империи говорили - "хотите украсть - стройте дороги".
показать весь комментарий
04.08.2021 12:32 Ответить
про Рим это Вы зря, ихними дорогами до сих пор пользуются,

но то, что на Вэлыком крадивництве "святят бешеные бабки" по ночам на Николаевщине -
полностью согласен
показать весь комментарий
04.08.2021 12:38 Ответить
в остальное время много пар глаз не спят...
кто говорил, кому говорил, в римской империи ли? - останется тайной
показать весь комментарий
04.08.2021 12:38 Ответить
На дорогах воруют не на дорогах, а в бухгалтерии А кто кому что говорил в Римской империи - так есть огромное количество римских фраз, которые и сейчас актуальны, но авторство их осталось в веках.
показать весь комментарий
04.08.2021 12:41 Ответить
....надо быть скромнее с своими желаниями, они имеют свойство сбываться...
( недословная цитата из Мастера и Маргариты )
показать весь комментарий
04.08.2021 14:51 Ответить
Шо, прямо вот так руками разглаживают?!
Я пользовался этой дорогой лет 15 назад. Убил машину, нервы и время. Больше я там не был ни разу.
показать весь комментарий
04.08.2021 12:29 Ответить
ладошками полируют
показать весь комментарий
04.08.2021 12:39 Ответить
Я догадываюсь, что они там по ночам ладошками полируют.
показать весь комментарий
04.08.2021 12:46 Ответить
Під час ремонту траси Н-14 на Миколаївщині бетон укладають по ночах, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 1192
показать весь комментарий
04.08.2021 12:49 Ответить
А укладка откатов в чемайданы тоже и днём и ночью?
показать весь комментарий
04.08.2021 12:32 Ответить
им бешенные бабки подсвечивают
показать весь комментарий
04.08.2021 12:39 Ответить
вилкуленыш, будучи вице-премьером при овоще, клялся в мае месяце " к сентябрю на дорогах будет освоено 42 млрд. грн!"
я запомнил...
показать весь комментарий
04.08.2021 13:40 Ответить
Освоено -- не значит построено.
Украдено -- тоже освоено.
показать весь комментарий
04.08.2021 14:20 Ответить
Пока Зеленский подмахивает указы и законы о всякой всячине, группа К. Тимошенко сошлась в схватке с группой Ермака по вопросу откатов по закону 3508-д . К.Тимошенко отстаивает 2%, Ермак требует "раскуркулить этих остолопов" на 4,7%. Фактически это экзамен для К. Тимошенко на способноcть пробить интересы "хороших" олигархов и следовательно четкий ориентир, кто в ОП главный. 🙄🙄🙄
показать весь комментарий
04.08.2021 12:45 Ответить
А есть вероятность, что эти двое загрызут друг друга?
показать весь комментарий
04.08.2021 12:48 Ответить
Тут срабатывает закон природы . Сильная обезьяна - слабую обезьяну нагибаеть ,,, гундосому же- призовая дорожка и видосик.
показать весь комментарий
04.08.2021 12:54 Ответить
Интересно, означает ли этот шильдик в правом верхнем углу фоток, что эта "програма президента Украины" финансируется тоже им?!
Или все же деньги на это идут из бюджета Украины, то есть, из кармана каждого из нас?
показать весь комментарий
04.08.2021 12:48 Ответить
то подсолну хи типа
показать весь комментарий
04.08.2021 13:45 Ответить
Факты сегодня вещали о том, что во Львове шахтеры бастуют. Спокойно так,размеренно сообщали о том, что они часто так выходят бастовать, мол им зарплаты не дают , денег задолжали немеримо , вообщем кому интересно, пусть посмотрит.
Так, это я к чему? К тому, что , когда в стране руководство раздает дерективы о том, кому чем заниматься, важно помнить, что эти дерективы должны в себе содержать стратегию развития государства Украины во благо, для нынешних и будущих поколений.
Поэтому , когда в стране начинает ползти коронавирусная статистика, необходимо помнить о предыдущем опыте и внемлить тем проблемам, которые ясно и четко обрисовывают, что коронавирусная пандемия в мире закончена , а дегенераты, которые желают на ней нагреваться,оглядываясь в строну дареных средств МВФ , по-прежнему на своих местах мерствуют, прикрывая свой дегенератизм , корыстолюбие и абсолютный хаос в системе хозяйствования маневром, который называется "жираф большой, ему видней", подкидывая дровишек к тому, о чем забыть уже давно пора ( ..т.е короновирус...)
Эй, Радуцкий, ты для кого в дудочку свистишь?!
Наверное, есть уже прецедент, когда снимать надо не только за то,что у него шахтеры на забастовку регулярно выходят, школьники первыми на дистанционное обучение бегут, транспорт перестает курсировать, садики закрываются, а и за то, что коронавирусная статистика, на фоне того, что в стране достоточное количество вакцин ввверх ползет.
А может даже и сажать пора, таких @едиков, которые считают, что все вокруг эдики, а оно на "...эйфелевой башне в Париже каникулы себе организовало...".
Понимэ, мою речь, мал.чик?! А эти нишевые рекламные потоки с 5-тым каналом,которые ты загрузил, пусть тебе напоминанием будет о том,для чего тебя министром МВД поставили, пока вся наша команда университета онейронавтики для тебя эту дорожку от барановирусного барахла барановирусных дегенератов расчищала.
показать весь комментарий
04.08.2021 14:45 Ответить
Молодцы!
Такие убитые дороги, как в Украине, видел только на России.
показать весь комментарий
04.08.2021 18:02 Ответить
 
 