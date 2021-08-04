МВД о задержании Прохнича, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине: Благодаря грамотности руководства удалось избежать худшего. ФОТОрепортаж

В ходе задержания "айдаровца" Прохнича, угрожавшего взорвать гранату в здании Кабмина, помог опыт Нацполиции - сначала говорить и только в случае неудачи идти на силовые действия.

Об этом в Facebook сообщил Директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Это по всем внешним признакам боевая ручная граната РГН. Недовольный своей жизнью преступник угрожал ее применить в фойе 6 подъезда КМУ. Он был без сопротивления задержан спецподразделением Департамент "Корпус оперативно-внезапной действия" Национальной полиции Украины благодаря разговору с его другом, которого вовремя нашла и привлекла к переговорам Полиция Киева.



Опыт Национальной полиции Украины в решении таких проблем - сначала говорить и только в случае неудачи идти на силовые действия. Благодаря грамотности и выдержке руководства удалось избежать худшего", - говорится в сообщении.

Ранее неизвестный мужчина зашел в здание Кабмина и угрожает взорвать в помещении гранату. Позже стало известно, что его задержали. Как оказалось, угрожавшим взорвать гранату в Кабмине оказался экс-воин "Айдара" Прохнич.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, у Прохнича в руках была боевая граната. Вместе с тем, он не выдвигал никаких требований. По данному факту, будет открыто уголовное производство по четырем статьям, одна из них – самая тяжкая, 147 – захват заложников, до 15 лет. Однако Клименко уточнил, что предварительно двух сотрудников Управления госохраны и одного сотрудника Кабмина, которые пытались вести переговоры с Прохничем, заложниками пока называть нельзя.

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