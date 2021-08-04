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МВД о задержании Прохнича, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине: Благодаря грамотности руководства удалось избежать худшего. ФОТОрепортаж

В ходе задержания "айдаровца" Прохнича, угрожавшего взорвать гранату в здании Кабмина, помог опыт Нацполиции - сначала говорить и только в случае неудачи идти на силовые действия.

Об этом в Facebook сообщил Директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Это по всем внешним признакам боевая ручная граната РГН. Недовольный своей жизнью преступник угрожал ее применить в фойе 6 подъезда КМУ. Он был без сопротивления задержан спецподразделением Департамент "Корпус оперативно-внезапной действия" Национальной полиции Украины благодаря разговору с его другом, которого вовремя нашла и привлекла к переговорам Полиция Киева.

Опыт Национальной полиции Украины в решении таких проблем - сначала говорить и только в случае неудачи идти на силовые действия. Благодаря грамотности и выдержке руководства удалось избежать худшего", - говорится в сообщении.

Ранее неизвестный мужчина зашел в здание Кабмина и угрожает взорвать в помещении гранату. Позже стало известно, что его задержали. Как оказалось, угрожавшим взорвать гранату в Кабмине оказался экс-воин "Айдара" Прохнич.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, у Прохнича в руках была боевая граната. Вместе с тем, он не выдвигал никаких требований. По данному факту, будет открыто уголовное производство по четырем статьям, одна из них – самая тяжкая, 147 – захват заложников, до 15 лет. Однако Клименко уточнил, что предварительно двух сотрудников Управления госохраны и одного сотрудника Кабмина, которые пытались вести переговоры с Прохничем, заложниками пока называть нельзя.

Также читайте: Угрожавшему взорвать гранату в Кабмине Прохничу будет назначена психиатрическая экспертиза, но никто не имеет права нарушать Закон, даже ветеран, - Монастырский

МВД о задержании Прохнича, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине: Благодаря грамотности руководства удалось избежать худшего 01
МВД о задержании Прохнича, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине: Благодаря грамотности руководства удалось избежать худшего 02
МВД о задержании Прохнича, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине: Благодаря грамотности руководства удалось избежать худшего 03
МВД о задержании Прохнича, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине: Благодаря грамотности руководства удалось избежать худшего 04
МВД о задержании Прохнича, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине: Благодаря грамотности руководства удалось избежать худшего 05
МВД о задержании Прохнича, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине: Благодаря грамотности руководства удалось избежать худшего 06
МВД о задержании Прохнича, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине: Благодаря грамотности руководства удалось избежать худшего 07
МВД о задержании Прохнича, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине: Благодаря грамотности руководства удалось избежать худшего 08
МВД о задержании Прохнича, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине: Благодаря грамотности руководства удалось избежать худшего 09

Автор: 

ветераны (1107) граната (998) захват (787) МВД (9318) Нацполиция (16459) Шевченко Артем (261) Айдар (167)


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Топ комментарии
+20
Грамотности руководства - клоуны паршивые и тут пытаются пиарится.
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04.08.2021 13:09
+14
Ще по премії собі видайте,позорники.Знайшли чим пишатись.Людину,доведену до відчаю,затримали(якщо не сам здався,що більше схоже на правду)
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04.08.2021 13:12
+13
ОН не преступник! Преступники сидят в кабинетах здания КМУ, которые довели человека,защитника до отчаяния.
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04.08.2021 13:12
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МВД о задержании Прохнича, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине: Благодаря грамотности руководства удалось избежать худшего - Цензор.НЕТ 5343
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04.08.2021 13:09 Ответить
🍬🍰🐷💩
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04.08.2021 19:45 Ответить
Грамотности руководства - клоуны паршивые и тут пытаются пиарится.
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04.08.2021 13:09 Ответить
Ну Фейсбукич теж був "грамотним" антітерористом !!!)))
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04.08.2021 13:11 Ответить
Песиків треба добре погодувати бо у людей вже вривається терпець і можуть за вили взятися. Хто ж тоді бидлоеліту захистить від чергової Коліївщини як не мусора?
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04.08.2021 13:11 Ответить
"Недовольный своей жизнью преступник".

Преступники в Кабмине сидят. А куда, кстати, запал дели?
МВД о задержании Прохнича, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине: Благодаря грамотности руководства удалось избежать худшего - Цензор.НЕТ 4946
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04.08.2021 13:11 Ответить
Это у этих зебилов "вещдок" такой:
МВД о задержании Прохнича, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине: Благодаря грамотности руководства удалось избежать худшего - Цензор.НЕТ 1935
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04.08.2021 13:12 Ответить
похоже на милитари киндер сюрприз
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04.08.2021 13:19 Ответить
Настоящая, и без запала очень удобно её кидать. А с ним- не очень.
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04.08.2021 13:22 Ответить
Детонатор выкручен, как же он ее взорвать хотел?
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04.08.2021 13:29 Ответить
А я об что???
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04.08.2021 13:30 Ответить
анулингус властных жоп - это приоритет для тех , кто кормится от этих жоп
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04.08.2021 13:12 Ответить
Интересный заголовок ,,благодаря грамотности руководства,,да только на фото из руководства никого не вижу а только солдатиков.Так кто из руководства задерживал нещастного?
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04.08.2021 13:12 Ответить
Ще по премії собі видайте,позорники.Знайшли чим пишатись.Людину,доведену до відчаю,затримали(якщо не сам здався,що більше схоже на правду)
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04.08.2021 13:12 Ответить
ОН не преступник! Преступники сидят в кабинетах здания КМУ, которые довели человека,защитника до отчаяния.
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04.08.2021 13:12 Ответить
Правильно.Он подозреваемый! А суд должен определить вину. Но ЗЕследователи процедур не знают
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04.08.2021 13:15 Ответить
...та вони ж тупорилі, як і їх поганяло.
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04.08.2021 13:24 Ответить
Перемовини допомагав проводити Василь Олексюк, друг затриманого і волонтер. Саме завдяки йому чоловіка і знешкодили. https://www.bbc.com/ukrainian/news-58084426
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04.08.2021 13:13 Ответить
постановка от 95 кв , чтобы меньше смотрели на пьяных сбу шников избивающих погранцов
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04.08.2021 13:14 Ответить
Сильно похоже на автобус с "террористами" в Луцке
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04.08.2021 13:20 Ответить
...потрібно найняти нового сценариста, лише не з 95 кварталу.
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04.08.2021 13:25 Ответить
Он сам сдался какая грамотность?
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04.08.2021 13:15 Ответить
надо было взорвать к ***** мени-наказание эти щуры влепят одинаково а так их не напугал а ************. а взорвал бы один другой эту шоблу тогда былбы другой разговор само знаете гопники будут давить вас хохлов а получил б ******** было б то
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04.08.2021 13:17 Ответить
Благодаря гнилому руководству ворья и бездарей, украинцы доведенны до безисходности., худшее что могло произойти в Украине это ваш кабмин
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04.08.2021 13:18 Ответить
Режиссёр-постановщик этого ивента не справился - не захватывет и не радует.
Садись, двойка.
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04.08.2021 13:19 Ответить
типа, алан бадоев
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04.08.2021 13:28 Ответить
На пару часиков отвлек внимание, а к вечеру уже забудут все о нем
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04.08.2021 14:47 Ответить
" Недовольный своей жизнью преступник угрожал..."
***
Чому зразу "преступник"? Може влада мерзотників довела людину до стресового стану, що і викликало його здійснити такий поступок.
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04.08.2021 13:20 Ответить
Что-то многовато сегодня об этом случае. Понимаю, случай не ординарный, однако- многовато. Муссируется каждая деталь. А что там с Чаусом, ему всё еще костюмчик подобрать не могут, для появления в суде? Тишина на УКРНЕТе, полнейшая!
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04.08.2021 13:21 Ответить
не хвилюйтесь, Чаусу накинуть на голе тіл мантію і він прийме "правильне" рішення.
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04.08.2021 13:31 Ответить
Так хотелось бы понаблюдать процесс! Ну, или узнать- какого цвета мантия.
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04.08.2021 13:37 Ответить
Вы читать не умеете? С начала суток на цензоре уже раза три о чаусе отметились а вам все мало?
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04.08.2021 13:40 Ответить
То, что с утра написаны какие-то измышления адвоката- это не новость, а болтовня. Про начало суток- я просто не говорю. Сегодня таки процесс!!! А о нём- 0(ноль).
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04.08.2021 13:55 Ответить
Уже начался процесс? Или просто у вас желание побежать впереди паровоза?
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04.08.2021 13:58 Ответить
У меня желание узнать последние передвижение юркого как ртуть- клиента. Ну и понятия не имею о начале процесса, который был должен в 10.00 стартовать.
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04.08.2021 14:32 Ответить
Ну просто кошмар! Вы так не нервничайте из за чауса берегите здоровье? Размер его обуви вас интересует?
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04.08.2021 15:15 Ответить
Ну пошли новости по вашему желанию, а где вы в комментариях если чаусом комментировали новости не имеющие к нему отношение. А то что вас так интересовало и волновало не комментируете?
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04.08.2021 15:55 Ответить
Це один пішов протестувати, тепер можете собі уявити,як люди не витримають і підуть із вилами на ту владу? Тепер кара буде показовою,щоб у інших не виникало бажання погрожувати зешоблі.
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04.08.2021 13:21 Ответить
з вилами, то ляшкові
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04.08.2021 13:28 Ответить
В Україні немає дозволу на носіння зброї,а вили в кожного знайдуться.
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04.08.2021 13:29 Ответить
Злочинці - це кабмін а також мусори шевченко та клименко, які називають затриманого злочинцем без рішення суду. Для цих тварин всі добробатівці - злочинці.
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04.08.2021 13:24 Ответить
"Опыт сотрудников" при задержании без сопротивления.
Какой ***** опыт для этого нужен...
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04.08.2021 13:28 Ответить
Заручників не було - сапер кричав охороні: "Виведіть людей, в мене граната!"
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04.08.2021 13:39 Ответить
Обьясните кто нибудь дебилу по имени Артем Шевченко, что слово преступник можно употреблять только после обвинительного приговора суда! До тех пор, он или задержанный или подозреваемый или обвиняемый... Вот сколько слов то, а этот уже все решил... А ну как суд оправдает или экспертиза признает невменяемым?
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04.08.2021 14:13 Ответить
скорее всего - избежали лучшего.... взорвал бы пару гандонов остальные может думать начали...
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04.08.2021 14:17 Ответить
Денис где ты?
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04.08.2021 14:24 Ответить
"Благодаря грамотности руководства"... Как то по клоунски звучит
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04.08.2021 15:28 Ответить
При чому там керівництво?
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04.08.2021 15:57 Ответить
В нашій країні злочинцем людину може визнати тільки суд. Про це по роду своєї діяльності міг би і знати цей дєятель...
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04.08.2021 16:08 Ответить
он не преступник.. преступник - это Козырь-Ермак, Беня, Зеля, Портной, Татаров, Венидиктова...
.. а у кого из нормальных людей, патриотов Украины, нет желания взорвать гранату среди Ылиты на Печерских пагорбах?...
этот ветеран, вытянувший с побратимами самое страшное, просто оказался самым безбашенным (по-нормальному, если зелёные чмошники по другому не понимают) из нас, украинцев..
Зеля Препздун, думай те
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04.08.2021 16:55 Ответить
Події під КМУ сьогодні обурили захисників, показали, що ВЛАДА ЗМУСИЛА мужнього, сильного духом воїна-захисника, взяти гранату, щоб його почули. Вона примушує захисників виходити на вулицю проти УРЯДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЗРАДИ (вже визнали патріоти 17 областей). Уряд грубо порушує їх права, а ЗЕ мовчить, не захищає військо, який же він Верх. ГК. Вони вимушені захищати свої права та висловити недовіру владі. Тривати залишилось не довго, куди будуть бігти СН???
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04.08.2021 19:18 Ответить
 
 