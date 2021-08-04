МВД о задержании Прохнича, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине: Благодаря грамотности руководства удалось избежать худшего. ФОТОрепортаж
В ходе задержания "айдаровца" Прохнича, угрожавшего взорвать гранату в здании Кабмина, помог опыт Нацполиции - сначала говорить и только в случае неудачи идти на силовые действия.
Об этом в Facebook сообщил Директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Это по всем внешним признакам боевая ручная граната РГН. Недовольный своей жизнью преступник угрожал ее применить в фойе 6 подъезда КМУ. Он был без сопротивления задержан спецподразделением Департамент "Корпус оперативно-внезапной действия" Национальной полиции Украины благодаря разговору с его другом, которого вовремя нашла и привлекла к переговорам Полиция Киева.
Опыт Национальной полиции Украины в решении таких проблем - сначала говорить и только в случае неудачи идти на силовые действия. Благодаря грамотности и выдержке руководства удалось избежать худшего", - говорится в сообщении.
Ранее неизвестный мужчина зашел в здание Кабмина и угрожает взорвать в помещении гранату. Позже стало известно, что его задержали. Как оказалось, угрожавшим взорвать гранату в Кабмине оказался экс-воин "Айдара" Прохнич.
По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, у Прохнича в руках была боевая граната. Вместе с тем, он не выдвигал никаких требований. По данному факту, будет открыто уголовное производство по четырем статьям, одна из них – самая тяжкая, 147 – захват заложников, до 15 лет. Однако Клименко уточнил, что предварительно двух сотрудников Управления госохраны и одного сотрудника Кабмина, которые пытались вести переговоры с Прохничем, заложниками пока называть нельзя.
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Преступники в Кабмине сидят. А куда, кстати, запал дели?
Садись, двойка.
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Чому зразу "преступник"? Може влада мерзотників довела людину до стресового стану, що і викликало його здійснити такий поступок.
Какой ***** опыт для этого нужен...
.. а у кого из нормальных людей, патриотов Украины, нет желания взорвать гранату среди Ылиты на Печерских пагорбах?...
этот ветеран, вытянувший с побратимами самое страшное, просто оказался самым безбашенным (по-нормальному, если зелёные чмошники по другому не понимают) из нас, украинцев..
Зеля Препздун, думай те