Наркоплантация, на которой выращивалось конопли на 130 млн грн, выявлена в Кривом Роге, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Кривом Роге сотрудники полиции выявили теплицы, в которых выращивалось более 10 тыс. кустов конопли.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Выращивание наркорастений происходило в промышленных масштабах. Для этого на территории одного из домовладений построили теплицу на 6 секций общей площадью 2700 квадратных метров со специальной системой полива.

По имеющейся у оперативников информации, вырощенный и подготовленный к сбыту товар распространялся оптовыми и розничными партиями как на территории Днепропетровской области, так и по всей Украине.

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2 августа был проведен неотложный обыск по месту нахождения теплиц. Изъяли более 10 тыс. кустов конопли и готовая к сбыту продукции. Стоимость изъятого по ценам "черного рынка" оценивается в 130 млн грн.

В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержали одного человека, который присматривал за теплицами.

Открыто производство по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины. За незаконный посев и выращивание конопли предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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