Флот Великобритании попрощался с кораблями, которые передадут Украине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На военно-морской базе Клайд в Великобритании прошла "церемония прощания" британского флота с двумя противоминными кораблями класса Sandown, которые продолжат службу в Военно-морских силах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Королевского ВМФ Великобритании.

Корабли Ramsey и Blyth уже два десятка лет поддерживали операции на Ближнем Востоке, вокруг Великобритании, в водах Северной Европы и Средиземного моря.

Во время церемонии с кораблей спустили флаги Королевского флота Великобритании.

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Корабли типа Sandown вооружены 30-мм боевым модулем и тремя пулеметами калибром 12,7 мм. Из специального оборудования на тральщике - автоматизированная система управления противоминными действиями Atlas Elektronik IMCMS.