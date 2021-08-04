Флот Великобритании попрощался с кораблями, которые передадут Украине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На военно-морской базе Клайд в Великобритании прошла "церемония прощания" британского флота с двумя противоминными кораблями класса Sandown, которые продолжат службу в Военно-морских силах Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Королевского ВМФ Великобритании.
Корабли Ramsey и Blyth уже два десятка лет поддерживали операции на Ближнем Востоке, вокруг Великобритании, в водах Северной Европы и Средиземного моря.
Во время церемонии с кораблей спустили флаги Королевского флота Великобритании.
Корабли типа Sandown вооружены 30-мм боевым модулем и тремя пулеметами калибром 12,7 мм. Из специального оборудования на тральщике - автоматизированная система управления противоминными действиями Atlas Elektronik IMCMS.
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Традиції в армії - дуже важливі.
На Мавзолее Путлера траур...паника и кипиш... Британия милитаризует Украину и построит 2 базы НАТО в Очакове и Бердянске...,РАБссиянцы обосранцы,Британский народ братья Украины,типа один Народ? Стадо идиотов...хрюкайте чего нибудь...,хотя бы ,Путлер не Капут...
Я понимаю Вашу мысль, но никакого союза нет. Не надо вводить людей в заблуждение.
чому так погано з мовою? мабуть, з кацапським койне така ж сама бiда...?
За всі роки наприклад Попова і Скабєєв вивчили тільки одне слово і то з помилками.
Вони його промовляють так - нЄзалЄжнаЯ.
Пожелали счастливого пути?