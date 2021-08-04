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Флот Великобритании попрощался с кораблями, которые передадут Украине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На военно-морской базе Клайд в Великобритании прошла "церемония прощания" британского флота с двумя противоминными кораблями класса Sandown, которые продолжат службу в Военно-морских силах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Королевского ВМФ Великобритании.

Корабли Ramsey и Blyth уже два десятка лет поддерживали операции на Ближнем Востоке, вокруг Великобритании, в водах Северной Европы и Средиземного моря.

Во время церемонии с кораблей спустили флаги Королевского флота Великобритании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания оснастит катера, которые строит для Украины, ракетным оружием собственного производства, - атташе посольства Вудс

Флот Великобритании попрощался с кораблями, которые передадут Украине 01
Флот Великобритании попрощался с кораблями, которые передадут Украине 02
Флот Великобритании попрощался с кораблями, которые передадут Украине 03
Флот Великобритании попрощался с кораблями, которые передадут Украине 04

Также читайте: Корабли ВМС Великобритании продолжат заходить в территориальные воды Украины, - глава МИД Рааб

Корабли типа Sandown вооружены 30-мм боевым модулем и тремя пулеметами калибром 12,7 мм. Из специального оборудования на тральщике - автоматизированная система управления противоминными действиями Atlas Elektronik IMCMS.

Автор: 

Великобритания (4954) корабль (2041)


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Топ комментарии
+68
Дякуємо !
Сподіваюсь зелені не дотягнуться до тих кораблів.
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04.08.2021 21:00
+53
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=HMS_Ramsey_(M110)&action=edit&redlink=1 Ramsey 2000 года
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=HMS_Blyth_(M111)&action=edit&redlink=1 Blyth 2001 года

свежие кораблики, корпус - армированное стекловолокно, + их модернизируют, и ВМС Украины получит корабли фактически превосходящие по ТТХ россяинские тральщики типа "Александрит"..
вангую, вой будет стоять за поребриком конкретный..
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04.08.2021 21:06
+34
Китайцы уже топают ногами на русню за лесные пожары в Якутии. Таки ж это их лес горит, не московитский.
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04.08.2021 21:17
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номерной андруша, ты идиЁт?
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04.08.2021 22:01 Ответить
Металлолом утопил плавдок в Мурманске. А перед тем два самолёта возле Сирии.
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04.08.2021 22:07 Ответить
А ещё даренному коню в зубы не заглядывают, не хорошая черта заглядывать и выражать недовольство за халяву
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05.08.2021 00:55 Ответить
Дякую народу Великобританії за допомогу Україні.
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04.08.2021 22:22 Ответить
Великобритании не придется тратиться на их утилизацию. Двойная выгода.
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05.08.2021 05:48 Ответить
Щодо кораблів, Юзік в курсі?
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04.08.2021 23:53 Ответить
Гарно.
Традиції в армії - дуже важливі.
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05.08.2021 00:44 Ответить
Британия вышла из состава ЕС и может продавать любую свою технику любой стране Мира,тем более что союз Украина-Британия заключен между правительствами совсем недавно в Одессе,так что 1,5 миллмарда фунтов стерлингов первая инвестиция премьера Бориса Джонсона в экономику Украины...
На Мавзолее Путлера траур...паника и кипиш... Британия милитаризует Украину и построит 2 базы НАТО в Очакове и Бердянске...,РАБссиянцы обосранцы,Британский народ братья Украины,типа один Народ? Стадо идиотов...хрюкайте чего нибудь...,хотя бы ,Путлер не Капут...
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05.08.2021 03:10 Ответить
Чомусь Британія електронні системи наведення для наших ракет продавати не хоче
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05.08.2021 09:25 Ответить
Погано просять!
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05.08.2021 12:22 Ответить
Простите великодушно, пожалуйста, поделитесь ссылкой, где я могу прочитать про "союз Британии и Украины"?
Я понимаю Вашу мысль, но никакого союза нет. Не надо вводить людей в заблуждение.
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05.08.2021 17:13 Ответить
Замість того щоб будувати свої кораблі влада губить суднобудівні заводи, а потім бере в " подарунок" старий брухт, що має йти на списання, але буде " модернізоване" за наші гроші, та обслуговуватися англійцями знову ж таки за наші гроші
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05.08.2021 09:23 Ответить
годный човин, даже с гарматой...
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05.08.2021 09:32 Ответить
6 ошибок в одном предложении
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05.08.2021 11:41 Ответить
годнИй човЕн, навiть З гарматоЮ


чому так погано з мовою? мабуть, з кацапським койне така ж сама бiда...?
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05.08.2021 13:58 Ответить
Українська мова дуже важка для мордви,
За всі роки наприклад Попова і Скабєєв вивчили тільки одне слово і то з помилками.
Вони його промовляють так - нЄзалЄжнаЯ.
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05.08.2021 14:18 Ответить
кацапо-орда з вЯлiкай рюзьге Iтiль-рякi...) що з прищуреної матрьохи-карли вiзьмеш? ))


Флот Великої Британії попрощався з кораблями, які передадуть Україні - Цензор.НЕТ 67








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05.08.2021 14:28 Ответить
Скулптура з натури, чудово передає внутрішній світ персонажу!
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05.08.2021 17:50 Ответить
Что значит "попрощались"?
Пожелали счастливого пути?
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05.08.2021 09:44 Ответить
Они что-то подозревают.
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05.08.2021 17:02 Ответить
Вот и ладненько...
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05.08.2021 10:21 Ответить
Спасибо британцам. С мира по кораблику - Украине флот.
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05.08.2021 11:07 Ответить
Звучить як "отправили в останній шлях"
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05.08.2021 11:38 Ответить
Это ж сколько растаможка будет стоить?
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05.08.2021 16:19 Ответить
Металлолом конечно, но дарёному коню, как говорится, в зубы не смотрят.
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05.08.2021 16:58 Ответить
Ти, звичайно, дегенерат, але з огляду на те, шо з пяних очей роблений...
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05.08.2021 17:36 Ответить
Ще б паровий пароплав подарували з гарматою Хочкінса з умовою модернізувати та утримувати англійськими підрядниками за наші гроші. Корабель 20 річного віку за ******** умов театру військових дій на морі- це стара лохань, зверніть увагу на ******* вимоги до військових кораблів НАТО ,в умовах протистояння з вірогідним противником- Росією.
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05.08.2021 21:22 Ответить
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