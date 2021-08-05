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Новости Фото День Независимости
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Первую репетицию парада ко Дню Независимости провели на взлетной полосе ГП "Антонов" в Киеве. ФОТОрепортаж

"Тысячи военнослужащих и сотрудников силовых структур" начали подготовку к параду по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Первая репетиция прошла 3 августа на взлетной полосе ГП "Антонов".

Пешую колонну сводных парадных расчетов Национальной гвардии будут представлять сразу 4 коробки: военнослужащие специального учебно-тренировочного батальона "Почетный караул", кинологическое подразделение со служебными собаками, курсанты Национальной академии и сводный оркестр Национальной гвардии Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По случаю Дня Независимости состоится более 150 событий, их готовят уже год, - замглавы ОП Тимошенко

Предполагается, что в этом году парадные расчеты пройдут по Крещатику новым строевым шагом. Основным отличием стало то, что теперь ногу во время движения нужно поднимать на 10-15 см.

Первую репетицию парада ко Дню Независимости провели на взлетной полосе ГП Антонов в Киеве 01
Первую репетицию парада ко Дню Независимости провели на взлетной полосе ГП Антонов в Киеве 02
Первую репетицию парада ко Дню Независимости провели на взлетной полосе ГП Антонов в Киеве 03
Первую репетицию парада ко Дню Независимости провели на взлетной полосе ГП Антонов в Киеве 04

Также читайте: Стал известен состав участников праздничного концерта к 30-летию независимости Украины

Первую репетицию парада ко Дню Независимости провели на взлетной полосе ГП Антонов в Киеве 05
Первую репетицию парада ко Дню Независимости провели на взлетной полосе ГП Антонов в Киеве 06
Первую репетицию парада ко Дню Независимости провели на взлетной полосе ГП Антонов в Киеве 07
Первую репетицию парада ко Дню Независимости провели на взлетной полосе ГП Антонов в Киеве 08

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Первую репетицию парада ко Дню Независимости провели на взлетной полосе ГП Антонов в Киеве 09
Первую репетицию парада ко Дню Независимости провели на взлетной полосе ГП Антонов в Киеве 10

Автор: 

День Независимости (1196) парад (634) Национальная гвардия (2117)


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Топ комментарии
+11
Собачок намучать.

Мені жаль військових, що мусять віддавати честь тій україноненависницькій і неукраїнській мерзоті.
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05.08.2021 03:11
+7
При нагородженні кажуть "Служу українському народу"
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05.08.2021 03:37
+6
Да ничего мы не знали. Просто у рабсиян были зашкварные зарплаты плюс выплаты при службе заграницей и жилье бешенными темпами строили. Вот и все население, особенно в Севастополе считало рабсию могучей и богатой, а Украину нищей и военных нищебродами. Вот и метнулись многие после захвата вербоваться в на службу в рабсию, даже те кто с материка и все родственники в Украине жили.
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05.08.2021 07:22
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Четырежды уклонист проведет парад достойно и наденет бронежилет фирмы "Кучма и компания".....
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05.08.2021 01:37 Ответить
Собачок намучать.

Мені жаль військових, що мусять віддавати честь тій україноненависницькій і неукраїнській мерзоті.
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05.08.2021 03:11 Ответить
Так они его и выбирали в 2019. Теперь песть на лабутенах перед ним ходят !
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05.08.2021 07:19 Ответить
Хлопці красунчики! Не те що мокшанські окупанти!❤️
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05.08.2021 03:16 Ответить
Присягу принимают государству Украина,а не президентам и премьерам,это разные юридические тонкости и понятия,это типа Государтво и Империя,это разные вещи,...Империи не бывают государством и никогда ими не были...
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05.08.2021 03:17 Ответить
). Тобто Британія стала державою десь в кінці 70х років 20 століття? А до того ким була?
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05.08.2021 03:36 Ответить
При нагородженні кажуть "Служу українському народу"
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05.08.2021 03:37 Ответить
А можете про годинники відповісти, будь ласка ?
Я дивлюся, більшість без них. То - довільно, чи є якісь правила ? На парад, наприклад.
Дякую.
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05.08.2021 06:32 Ответить
Как говорит один потерпевший вiслюк:

Первую репетицию парада ко Дню Независимости провели на взлетной полосе ГП "Антонов" в Киеве - Цензор.НЕТ 2505
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05.08.2021 07:33 Ответить
Как это ни печально,но при президенте Индюковиче крымский гарнизон почти весь предал Украину и сдался Мавзолейным Мудакам Путлера во главе с адмиралом Березовским,который сейчас служит РАБссии...служу народу Украины говоришь?Ну ну...
По поводу Британской Империи от Австралии и Новой Зеландии и до Ла-Манша,скажу Коротко,захват чужих территорий есть Акт агрессии и Анекссии,следовательно Британия была колонизатором и не государством,типа независимая Шотландия,незавимый Уэльс или Северная Ирландия и сама Ирландия....а тем более независая Англия...
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05.08.2021 03:50 Ответить
Первую репетицию парада ко Дню Независимости провели на взлетной полосе ГП "Антонов" в Киеве - Цензор.НЕТ 752
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05.08.2021 04:03 Ответить
Скорее всего крымский гарнизон знал о письме Индюковича Путлеру задолго до 1 марта 2014 года...
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05.08.2021 04:04 Ответить
Да ничего мы не знали. Просто у рабсиян были зашкварные зарплаты плюс выплаты при службе заграницей и жилье бешенными темпами строили. Вот и все население, особенно в Севастополе считало рабсию могучей и богатой, а Украину нищей и военных нищебродами. Вот и метнулись многие после захвата вербоваться в на службу в рабсию, даже те кто с материка и все родственники в Украине жили.
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05.08.2021 07:22 Ответить
а щас цены на продукты как в мацкве, и на вкус такое же. да?
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05.08.2021 07:47 Ответить
Цены да, хотя в сезон в Крыму все дорогое, на вкус наверное как и на всей рабсее. Цены в Крыму всегда в сезон высокие были. Люди целый год копят на отпуск чтобы ни в чем себе не отказывать, вот метут все в пятьдорога.
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05.08.2021 07:50 Ответить
На рахунок чужих територій взагалі то цікаво. Канада, США та Австралія повністю є захопленими територіями - це теж не держави?
Навіть в України є захоплені території. Але кордони в Європі закріплені Гельсінгською угодою 1975 , і зараз всі європейські країни притримуються цієї угоди. Навіть Косово не приєднали до Албанії.
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05.08.2021 16:20 Ответить
Анекдот в тему...Британия 20 столетий прожила без Конституции Британии... Парадокс,но это так...
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05.08.2021 03:58 Ответить


Як яблуко не називай, воно все рівно останеться яблуком. В Британії до сих пір є чинним Хартія вільностей від 1215 !
Також на рівні конституції дісні Білль про права (кінець 17 ст.) та Акт про престолонаслідування 1701 року. Ось ці три документа і заміняють конституцію.
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05.08.2021 16:10 Ответить
а кто знает, нафига их нумеруют?
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05.08.2021 07:45 Ответить
чтобы знать кто зеленскому с его веркой пердючкой, на которой он вместо лошади на парад прискачет, фак покажет
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05.08.2021 09:41 Ответить
тем временем зеленский обучается скакать на верке пердючке держась за
звизду на её голове
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05.08.2021 09:42 Ответить
эээ, а штыки только на тренировке ? на параде отберут ?
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05.08.2021 09:44 Ответить
А де Могилевська без бікіні?
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05.08.2021 10:54 Ответить
А военных дам на каблуках уже не будет?
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05.08.2021 11:53 Ответить
 
 