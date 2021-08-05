Первую репетицию парада ко Дню Независимости провели на взлетной полосе ГП "Антонов" в Киеве. ФОТОрепортаж
"Тысячи военнослужащих и сотрудников силовых структур" начали подготовку к параду по случаю 30-й годовщины независимости Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.
Первая репетиция прошла 3 августа на взлетной полосе ГП "Антонов".
Пешую колонну сводных парадных расчетов Национальной гвардии будут представлять сразу 4 коробки: военнослужащие специального учебно-тренировочного батальона "Почетный караул", кинологическое подразделение со служебными собаками, курсанты Национальной академии и сводный оркестр Национальной гвардии Украины.
Предполагается, что в этом году парадные расчеты пройдут по Крещатику новым строевым шагом. Основным отличием стало то, что теперь ногу во время движения нужно поднимать на 10-15 см.
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Мені жаль військових, що мусять віддавати честь тій україноненависницькій і неукраїнській мерзоті.
Я дивлюся, більшість без них. То - довільно, чи є якісь правила ? На парад, наприклад.
Дякую.
По поводу Британской Империи от Австралии и Новой Зеландии и до Ла-Манша,скажу Коротко,захват чужих территорий есть Акт агрессии и Анекссии,следовательно Британия была колонизатором и не государством,типа независимая Шотландия,незавимый Уэльс или Северная Ирландия и сама Ирландия....а тем более независая Англия...
Навіть в України є захоплені території. Але кордони в Європі закріплені Гельсінгською угодою 1975 , і зараз всі європейські країни притримуються цієї угоди. Навіть Косово не приєднали до Албанії.
Як яблуко не називай, воно все рівно останеться яблуком. В Британії до сих пір є чинним Хартія вільностей від 1215 !
Також на рівні конституції дісні Білль про права (кінець 17 ст.) та Акт про престолонаслідування 1701 року. Ось ці три документа і заміняють конституцію.
звизду на её голове