Первую репетицию парада ко Дню Независимости провели на взлетной полосе ГП "Антонов" в Киеве. ФОТОрепортаж

"Тысячи военнослужащих и сотрудников силовых структур" начали подготовку к параду по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Первая репетиция прошла 3 августа на взлетной полосе ГП "Антонов".

Пешую колонну сводных парадных расчетов Национальной гвардии будут представлять сразу 4 коробки: военнослужащие специального учебно-тренировочного батальона "Почетный караул", кинологическое подразделение со служебными собаками, курсанты Национальной академии и сводный оркестр Национальной гвардии Украины.

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Предполагается, что в этом году парадные расчеты пройдут по Крещатику новым строевым шагом. Основным отличием стало то, что теперь ногу во время движения нужно поднимать на 10-15 см.









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