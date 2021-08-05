Войска РФ обстреляли многоэтажку в Красногоровке, ранение получил местный житель, - ОГА. ФОТОрепортаж
Российско-оккупационные войска обстреляли Красногоровку. В результате попадания снаряда в квартиру получил ранение местный житель.
Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"Около часа назад враг осуществил обстрел Красногоровки, в результате которого прямым попаданием была повреждена квартира в многоэтажке на улице Восточной и ранен человек - местный житель 1965 года рождения.
На месте работают правоохранители, устанавливая все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.
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