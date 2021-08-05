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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Войска РФ обстреляли многоэтажку в Красногоровке, ранение получил местный житель, - ОГА. ФОТОрепортаж

Российско-оккупационные войска обстреляли Красногоровку. В результате попадания снаряда в квартиру получил ранение местный житель.

Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Около часа назад враг осуществил обстрел Красногоровки, в результате которого прямым попаданием была повреждена квартира в многоэтажке на улице Восточной и ранен человек - местный житель 1965 года рождения.

На месте работают правоохранители, устанавливая все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

Также читайте: Один украинский воин ранен. За сутки враг 8 раз срывал "тишину", применяя 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, - штаб ООС

Войска РФ обстреляли многоэтажку в Красногоровке, ранение получил местный житель, - ОГА 01
Войска РФ обстреляли многоэтажку в Красногоровке, ранение получил местный житель, - ОГА 02
Войска РФ обстреляли многоэтажку в Красногоровке, ранение получил местный житель, - ОГА 03
Войска РФ обстреляли многоэтажку в Красногоровке, ранение получил местный житель, - ОГА 04

Автор: 

обстрел (27129) Ясногоровка (102) наемники рф (2080) Кириленко Павел (638)


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Топ комментарии
+12
...а в ответ - тишина...только ЗЕ не вернулся с Омана.....
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05.08.2021 09:48
+11
режим тишины по зеленски
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05.08.2021 09:52
+6
Гниди кацап ські
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05.08.2021 09:55
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...а в ответ - тишина...только ЗЕ не вернулся с Омана.....
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05.08.2021 09:48 Ответить
Пострілюють.(С)
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05.08.2021 09:50 Ответить
режим тишины по зеленски
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05.08.2021 09:52 Ответить
Случайно прилетело.
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05.08.2021 09:54 Ответить
да какая разница прилетело или нет
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05.08.2021 12:47 Ответить
Говорят, там ермака пустили в США, так что тут никого не осталось, кто мог бы приказать ответить врагу...
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05.08.2021 09:52 Ответить
сепарам плевать на здоровье и жизнь мирных жителей
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05.08.2021 09:54 Ответить
Гниди кацап ські
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05.08.2021 09:55 Ответить
А что говорит по этому поводу наш Президент!
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05.08.2021 09:55 Ответить
Как всегда: "Беру под личный контроль". P.S. ключевое слово "БЕРУ"
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05.08.2021 10:24 Ответить
не пора ли нам провести ходовые испытания парочке Жавелинов? или так и будем сидеть на них как курица на яйсах?
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05.08.2021 09:59 Ответить
От сссуки
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05.08.2021 11:03 Ответить
Не понял. Они что, о "режиме тишины" от Величайшего не слышали? Странно....
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05.08.2021 11:16 Ответить
а терпилы - молчат......
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05.08.2021 13:08 Ответить
Москалі захистили рускогаварящєго мирного мешканця і підготували його квартиру до зими . Це рюзьке мір . Нічого дивного .
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05.08.2021 14:19 Ответить
 
 