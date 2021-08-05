Войска РФ обстреляли многоэтажку в Красногоровке, ранение получил местный житель, - ОГА. ФОТОрепортаж

Российско-оккупационные войска обстреляли Красногоровку. В результате попадания снаряда в квартиру получил ранение местный житель.

Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Около часа назад враг осуществил обстрел Красногоровки, в результате которого прямым попаданием была повреждена квартира в многоэтажке на улице Восточной и ранен человек - местный житель 1965 года рождения.



На месте работают правоохранители, устанавливая все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

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