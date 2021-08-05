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Террорист "ДНР" приговорен к 10 годам тюрьмы за обстрел позиций украинских воинов на Донбассе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Террорист

Участник НВФ "ДНР" приговорен к 10 годам лишения свободы за обстрел позиций украинских воинов на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, суд назначил участнику незаконных вооруженных формирований "ДНР" наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Террорист оказывал вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и обстреливал позиции украинских военных подразделений.

Злоумышленник признан виновным по:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),
ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, что сотрудники контрразведки СБУ задержали наемника РФ в мае этого года на линии разграничения. Злоумышленник собирал разведданные о подразделениях Вооруженных Сил Украины.

Также читайте: СБУ запретила въезд в Украину соратнику Шишова Батулину. ДОКУМЕНТ

Террорист ДНР приговорен к 10 годам тюрьмы за обстрел позиций украинских воинов на Донбассе, - СБУ 01
Террорист ДНР приговорен к 10 годам тюрьмы за обстрел позиций украинских воинов на Донбассе, - СБУ 02
Террорист ДНР приговорен к 10 годам тюрьмы за обстрел позиций украинских воинов на Донбассе, - СБУ 03
Террорист ДНР приговорен к 10 годам тюрьмы за обстрел позиций украинских воинов на Донбассе, - СБУ 04

Автор: 

СБУ (19893) тюрьма (823) юстиция (758) Донбасс (26956) наемники рф (2080)


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Топ комментарии
+12
Когда нибудь и ****** Пореченкова так вести будут.За такое же преступление.
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05.08.2021 11:01
+8
Того дня під Мар'їнкою знищили 80 бойовиків, понад 100 було поранено. Окрім того, знищено 10 одиниць бронетехніки загарбника. Не обійшлось без втрат і в наших лавах - внаслідок боїв загинуло 5 українських бійців, близько 40 воїнів були поранені.

Влітку 2014 року українська армія очистила від агресора значну територію Донецької та Луганської областей, відновивши повноцінну життєдіяльність деокупованих міст та містечок.

P.S.
Що звільнили за 2 роки при найвеличнішому?
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05.08.2021 11:10
+5
Его будут волочить привязанным за ноги к танку. Стальным тросом.
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05.08.2021 11:05
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Правила форума Совет форумчан
Мало.
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05.08.2021 10:59 Ответить
Когда нибудь и ****** Пореченкова так вести будут.За такое же преступление.
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05.08.2021 11:01 Ответить
Его будут волочить привязанным за ноги к танку. Стальным тросом.
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05.08.2021 11:05 Ответить
Больше.
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05.08.2021 11:02 Ответить
А чего рожу закрасили?
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05.08.2021 11:04 Ответить
10? Десять?! Ему должно быть 15 или пожизненное.
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05.08.2021 11:06 Ответить
Таких лучше не арестовывать а ликвидировать при задержании. Зачем их еще потом кормить за наши налоги?
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05.08.2021 11:21 Ответить
7 РОКІВ ТОМУ УКРАЇНСЬКА АРМІЯ ЗВІЛЬНИЛА МАР'ЇНКУ ВІД ОКУПАНТІВ.

У березні-квітні 2014 року російсько-терористичні війська окупували більш як сім відсотків нашої території. А вже влітку 2014 року українське військо, що складалось із регулярної армії та добровольчих загонів, зупинило просування окупації та звільнило від бойовиків частину захоплених територій Донеччини та Луганщини.

За стратегічно важливе містечко Мар'їнка, що на підступах до Донецька точилися серйозні бої, в результаті яких 5 серпня місто було звільнене ЗСУ. Блискавична спецоперація зі звільнення Мар'їнки стала однією з найуспішніших для підрозділів сил АТО за часи війни. Через рік російські найманці спробували повернути місто під свій контроль, однак українські військові відбили атаку.
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05.08.2021 11:08 Ответить
Того дня під Мар'їнкою знищили 80 бойовиків, понад 100 було поранено. Окрім того, знищено 10 одиниць бронетехніки загарбника. Не обійшлось без втрат і в наших лавах - внаслідок боїв загинуло 5 українських бійців, близько 40 воїнів були поранені.

Влітку 2014 року українська армія очистила від агресора значну територію Донецької та Луганської областей, відновивши повноцінну життєдіяльність деокупованих міст та містечок.

P.S.
Що звільнили за 2 роки при найвеличнішому?
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05.08.2021 11:10 Ответить
Народ от денежной массы. Очень успешно причем.
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05.08.2021 11:22 Ответить
"ветеран новоросии"... ,тварь,по сути - убийца рецедивист.И всего 10 лет, за тысячи погубленных жизней.Наказание должно соответствовать преступлению! К стенке гада и обстрелять ,пусть бы получил ответку,чтобы мокрого места не осталось.
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05.08.2021 11:17 Ответить
Условно,как обычно?
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05.08.2021 11:17 Ответить
Ну наконец то нашли, кто обстреливал, больше, надеемся, обстрелов не будет
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05.08.2021 11:22 Ответить
Чехи этим тварям по 20 лет дают,а мы 10?Что за гонево?
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05.08.2021 12:10 Ответить
Эта тварь на последнем годке отсидки должна повеситься в своей камере... из-за неразделенной любви.
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05.08.2021 12:22 Ответить
Как бы эту тварюку"зелень"не выменяла на какую-нибуть торгашиху,али таксиста с"той стороны"...?
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05.08.2021 14:18 Ответить
как вам подпись должностного лица... председатель и все )))))))))))))))))))
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05.08.2021 13:12 Ответить
Мало...
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05.08.2021 17:00 Ответить
 
 