Террорист "ДНР" приговорен к 10 годам тюрьмы за обстрел позиций украинских воинов на Донбассе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Участник НВФ "ДНР" приговорен к 10 годам лишения свободы за обстрел позиций украинских воинов на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, суд назначил участнику незаконных вооруженных формирований "ДНР" наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Террорист оказывал вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и обстреливал позиции украинских военных подразделений.

Злоумышленник признан виновным по:



ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, что сотрудники контрразведки СБУ задержали наемника РФ в мае этого года на линии разграничения. Злоумышленник собирал разведданные о подразделениях Вооруженных Сил Украины.

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