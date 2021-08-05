Террорист "ДНР" приговорен к 10 годам тюрьмы за обстрел позиций украинских воинов на Донбассе, - СБУ. ФОТОрепортаж
Участник НВФ "ДНР" приговорен к 10 годам лишения свободы за обстрел позиций украинских воинов на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Так, суд назначил участнику незаконных вооруженных формирований "ДНР" наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Террорист оказывал вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и обстреливал позиции украинских военных подразделений.
Злоумышленник признан виновным по:
ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),
ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Приговор вступил в законную силу.
Напомним, что сотрудники контрразведки СБУ задержали наемника РФ в мае этого года на линии разграничения. Злоумышленник собирал разведданные о подразделениях Вооруженных Сил Украины.
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У березні-квітні 2014 року російсько-терористичні війська окупували більш як сім відсотків нашої території. А вже влітку 2014 року українське військо, що складалось із регулярної армії та добровольчих загонів, зупинило просування окупації та звільнило від бойовиків частину захоплених територій Донеччини та Луганщини.
За стратегічно важливе містечко Мар'їнка, що на підступах до Донецька точилися серйозні бої, в результаті яких 5 серпня місто було звільнене ЗСУ. Блискавична спецоперація зі звільнення Мар'їнки стала однією з найуспішніших для підрозділів сил АТО за часи війни. Через рік російські найманці спробували повернути місто під свій контроль, однак українські військові відбили атаку.
Влітку 2014 року українська армія очистила від агресора значну територію Донецької та Луганської областей, відновивши повноцінну життєдіяльність деокупованих міст та містечок.
P.S.
Що звільнили за 2 роки при найвеличнішому?