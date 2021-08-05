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Украинские водолазы принимают участие в активной фазе противоминных учений "Дайв-2021" в Черном море, - ВМС ВСУ. ФОТОрепортаж

В акватории Черного моря началась активная фаза многонациональных противоминных учений "Дайв–2021", которые проводятся с участием Военно-морских сил Украины, Грузии, Болгарии, Азербайджана, США и Румынии.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Отработка элементов проходит в составе тактических подразделений с использованием новейшего водолазного снаряжения стран-участниц, специального оборудования поисково-спасательного судна украинских ВМС "Александр Охрименко" и гидрографического комплекса судна ВМС Румынии "Александру Катанеану", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в соответствии с планом проведения учений, военные отрабатывают парные водолазные спуски на глубину более 30 метров в составе интернациональных групп с выходом по предварительно согласованному режиму декомпрессии.

"Дополнительно отрабатываются элементы оказания медицинской помощи с привлечением барокамеры, в случае обнаружения кислородной болезни. Одновременно, на румынском судне иностранные коллеги ознакомили участников с работой современного океанографического, метеорологического, топографического и гидрографического оборудования", - подчеркивают в ВМС Украины.

Там уточняют, что основные усилия в ходе учений будут сосредоточены на синхронизацию действий водолазов общей многонациональной тактической группы и ознакомления со спецификой водолазного дела разных стран с последующим внедрением ее в ходе выполнения совместных задач.

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"В дальнейшем задачи будут усложняться. Впереди участников ждет отработки операций по подводному разминированию, подводным подрывным и техническим работам, противоминным действиям и т.д.", - заявил по этому поводу начальник поисково-спасательной службы Военно-морских сил ВС Украины, руководитель украинской составляющей обучения капитан 1 ранга Алексей Нестеров.

Украинские водолазы принимают участие в активной фазе противоминных учений Дайв-2021 в Черном море, - ВМС ВСУ 01
Украинские водолазы принимают участие в активной фазе противоминных учений Дайв-2021 в Черном море, - ВМС ВСУ 02
Украинские водолазы принимают участие в активной фазе противоминных учений Дайв-2021 в Черном море, - ВМС ВСУ 03
Украинские водолазы принимают участие в активной фазе противоминных учений Дайв-2021 в Черном море, - ВМС ВСУ 04
Украинские водолазы принимают участие в активной фазе противоминных учений Дайв-2021 в Черном море, - ВМС ВСУ 05
Украинские водолазы принимают участие в активной фазе противоминных учений Дайв-2021 в Черном море, - ВМС ВСУ 06
Украинские водолазы принимают участие в активной фазе противоминных учений Дайв-2021 в Черном море, - ВМС ВСУ 07
Украинские водолазы принимают участие в активной фазе противоминных учений Дайв-2021 в Черном море, - ВМС ВСУ 08
Украинские водолазы принимают участие в активной фазе противоминных учений Дайв-2021 в Черном море, - ВМС ВСУ 09
Украинские водолазы принимают участие в активной фазе противоминных учений Дайв-2021 в Черном море, - ВМС ВСУ 10

Автор: 

ВМС (1466) оборона (5205) Румыния (1089) военные учения (3457)


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Нужно учиться не разминировать, а минировать. Особенно мост через керченский пролив!!!
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05.08.2021 15:02 Ответить
Глупость.
Нам его потом заново строить, когда Кубань вернём?
Да и драпать оккупантам, по мосту надо. Так что пусть стоит.

P.S. А вам никогда не говорили, что палка о дух концах? Керченский мост взорвать конечно можно, вот только у нас при Грицаке взлетело в воздух пять арсеналов (за противодиверсионную борьбу отвечает СБУ), а Баканов ничем не лучше. Так ПОДУМАЙТЕ, сколько мостов и плотин, противник потом взорвёт у нас! "Не буди Лихо, пока оно спит".

А вот учиться разминировать - это очень правильно!!!
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05.08.2021 15:42 Ответить
учитесь хорошо... и про минирование не забывайте...
а то пока там новопостроенный мост новопредставиться....))))
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05.08.2021 15:12 Ответить
 
 