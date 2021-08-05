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Ко Дню Независимости на Хортице откроют безбарьерный доступ к Кургану Единства. ФОТОрепортаж

В рамках инициативы Первой Леди Украины Елены Зеленской "Без барьеров" ко Дню независимости на острове Хортица будет открыт свободный доступ на 16-метровый Курган Единства.

Об этом в Facebook сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

Новые дорожки, ведущие на вершину кургана, спроектированы таким образом, чтобы маршрут смогли преодолеть все желающие, вне зависимости от их физического состояния.

Свою инициативу супруга президента начала реализовывать еще в прошлом году, и с тех пор к развитию инклюзивного пространства присоединились уже многие города и области.

Отмечается, что Хортица станет первым в Украине безбарьерным туристическим объектом. Дорожки, ведущие на Курган Единства, устроены под углом 5%, а через каждые 800 метров оборудованы удобные площадки для отдыха. Сегодня, 5 августа, Елена Зеленская проверила ход подготовки к открытию Кургана и убедилась, что все нормы инклюзивности соблюдены.

Елена Зеленская проверила ход подготовки к открытию Кургана.

Инклюзивными на Хортице будут все туристические объекты. В частности, безбарьерный доступ будет обеспечен в Музей истории казачества, который восстанавливают в рамках президентской программы "Большая реставрация". Инклюзивным станет и общественное пространство Казачий круг, где планируется проведение концертов, фестивалей и форумов.

"Уже скоро Хортица станет одним из самых мощных туристических магнитов Украины. С уникальной историей, природой, культурой - и сверхсовременной инфраструктурой", - отметил замглавы ОП Тимошенко.

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Ко Дню Независимости на Хортице откроют безбарьерный доступ к Кургану Единства 01
Ко Дню Независимости на Хортице откроют безбарьерный доступ к Кургану Единства 02
Ко Дню Независимости на Хортице откроют безбарьерный доступ к Кургану Единства 03

Автор: 

ОСГВ Хортица (360) Елена Зеленская (222) Тимошенко Кирилл (432) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+9
А ледя знає що доступ був і без неї завжди?
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05.08.2021 17:57
+4
Не розумію що за курган єдності? З ким? Придумали якусь фігню. Ще при совку там планувалось встановити козачий дозор. Трьох вершників які вдивлялись в далечінь вверх по Дніпру. Та камуняки вирішили що це буде націоналізьма і на цьому все заглохло.
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05.08.2021 18:19
+2
"Лєку попердоліло")))) знову
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05.08.2021 19:01
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А ледя знає що доступ був і без неї завжди?
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05.08.2021 17:57 Ответить
прямь ломанулись все, не до того люду нищему
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05.08.2021 18:01 Ответить
Не розумію що за курган єдності? З ким? Придумали якусь фігню. Ще при совку там планувалось встановити козачий дозор. Трьох вершників які вдивлялись в далечінь вверх по Дніпру. Та камуняки вирішили що це буде націоналізьма і на цьому все заглохло.
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05.08.2021 18:19 Ответить
"Отмечается, что Хортица станет первым в Украине безбарьерным туристическим объектом."
***
Велика брехня. Чортовому інваліду туалету не збудували 100%.
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05.08.2021 18:24 Ответить
"Лєку попердоліло")))) знову
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05.08.2021 19:01 Ответить
До Дня Незалежності на Хортиці відкриють безбар'єрний доступ до Кургану Єдності - Цензор.НЕТ 5345
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05.08.2021 19:20 Ответить
"курган единства"... - посмердивает от этой назвы неприятным душком...
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05.08.2021 19:38 Ответить
"Курган Единства" - это что за киздец такой?
Типа "Могила Процветания"?
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05.08.2021 23:08 Ответить
Паразитируют на истории, подменяя понятия и факты!
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06.08.2021 08:54 Ответить
sin( 5 ) × 800 = 69,73м
З кутом підйому в 5 градусів за 800 метрів висота складе 70 метрів.
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06.08.2021 09:56 Ответить
 
 