Ко Дню Независимости на Хортице откроют безбарьерный доступ к Кургану Единства. ФОТОрепортаж

В рамках инициативы Первой Леди Украины Елены Зеленской "Без барьеров" ко Дню независимости на острове Хортица будет открыт свободный доступ на 16-метровый Курган Единства.

Об этом в Facebook сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

Новые дорожки, ведущие на вершину кургана, спроектированы таким образом, чтобы маршрут смогли преодолеть все желающие, вне зависимости от их физического состояния.

Свою инициативу супруга президента начала реализовывать еще в прошлом году, и с тех пор к развитию инклюзивного пространства присоединились уже многие города и области.

Отмечается, что Хортица станет первым в Украине безбарьерным туристическим объектом. Дорожки, ведущие на Курган Единства, устроены под углом 5%, а через каждые 800 метров оборудованы удобные площадки для отдыха. Сегодня, 5 августа, Елена Зеленская проверила ход подготовки к открытию Кургана и убедилась, что все нормы инклюзивности соблюдены.

Елена Зеленская проверила ход подготовки к открытию Кургана.

Инклюзивными на Хортице будут все туристические объекты. В частности, безбарьерный доступ будет обеспечен в Музей истории казачества, который восстанавливают в рамках президентской программы "Большая реставрация". Инклюзивным станет и общественное пространство Казачий круг, где планируется проведение концертов, фестивалей и форумов.

"Уже скоро Хортица станет одним из самых мощных туристических магнитов Украины. С уникальной историей, природой, культурой - и сверхсовременной инфраструктурой", - отметил замглавы ОП Тимошенко.

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