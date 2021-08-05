На месте гибели белорусского активиста Шишова возник стихийный мемориал. ФОТО
Друзья и близкие принесли в парк, в котором был найден повешенным Виталий Шишов, флаги, цветы и лампадки.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "24 канал"и "Буквы".
Мемориал друзья и близкие Шишова обустроили через трое суток после того, как тело активиста обнаружили в парке.
Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.
3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.
Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала. Вместе с тем, в Нацполиции заявили, что Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки.
В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.
По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.
Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.
Bellingcat заявил о проведении своего расследования смерти Шишова.
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Иначе было бы тоже самое что сейчас в бсср.
На той момент, народ хотів Євроасоціації, і мета Майдану - рух в Європу - на велику частину виконано при Порошенко. Зараз є невеликий та тимчасовий відкат назад.
Лише косметичні реформи та декларації, які не змінюють системи.
Так.
На той час, найкоротшим шляхом до цього вважався шлях через Євроассоціацію.
І зараз, мені здається, він такий свмий найкоротший і є.
А ахметови в європейському вигляді, які роблять бізнес за законом та платять податки - в такому разі, годяться?
Наразі - маєио і преференції, і монополії, і крадівництво з бюджету.