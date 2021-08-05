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На месте гибели белорусского активиста Шишова возник стихийный мемориал. ФОТО

Друзья и близкие принесли в парк, в котором был найден повешенным Виталий Шишов, флаги, цветы и лампадки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "24 канал"и "Буквы".

Мемориал друзья и близкие Шишова обустроили через трое суток после того, как тело активиста обнаружили в парке.

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На месте гибели белорусского активиста Шишова возник стихийный мемориал 01
На месте гибели белорусского активиста Шишова возник стихийный мемориал 02
На месте гибели белорусского активиста Шишова возник стихийный мемориал 03
На месте гибели белорусского активиста Шишова возник стихийный мемориал 04

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала. Вместе с тем, в Нацполиции заявили, что Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.

Bellingcat заявил о проведении своего расследования смерти Шишова.

Автор: 

Киев (25518) мемориал (158) Шишов Виталий (41)


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Топ комментарии
+22
Не хотели быть как "биндеровцы", носили цветочки зверям. Теперь будут носить венки на могилы и передачи в лагеря.
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05.08.2021 21:32
+16
Майдан победил только тогда, и только потому, что начали убивать силовиков и они разбежались.
Иначе было бы тоже самое что сейчас в бсср.
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05.08.2021 21:41
+13
За Украину надо не умирать,за Украину надо убивать! Степан Андреевич Бандера понимал суть гнустных восточных "братовьев"! У них,у кацапов, из Нижнего Тагила,"братовья","сестровья"...
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05.08.2021 21:49
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Не хотели быть как "биндеровцы", носили цветочки зверям. Теперь будут носить венки на могилы и передачи в лагеря.
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05.08.2021 21:32 Ответить
Майдан победил только тогда, и только потому, что начали убивать силовиков и они разбежались.
Иначе было бы тоже самое что сейчас в бсср.
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05.08.2021 21:41 Ответить
на жаль у підсумку Майдан програв. І доказ тому щасливі та ситі харі ахмета, бєні, новинського та інших упирів.
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05.08.2021 21:46 Ответить
Майдан, хочу Вам нагадати, жодним чином не був направлений проти олігархів. За весь час Майдану, я ні з сцени, ні від людей поруч, не чув, що треба боротися проти олігархів.
На той момент, народ хотів Євроасоціації, і мета Майдану - рух в Європу - на велику частину виконано при Порошенко. Зараз є невеликий та тимчасовий відкат назад.
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06.08.2021 00:17 Ответить
Шлях на захід апріорі передбачає певні умови. І різним ахметам у цій системі місця немає. Саме вони тягнуть у болото неофеодалізму. І особливих кроків та справжніх реформ, що були б спрямовані на сталий рух до Європи, ні при попередньому ні при сьогоднішньому гаранті фактично немає.
Лише косметичні реформи та декларації, які не змінюють системи.
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06.08.2021 01:33 Ответить
Та не потрібна була Євроассоціація нікому на майдані , крім тих хто був на сцені! Відповім вам словами Георгія Арутюняна ( шукайте у вікіпедії) у відповідь на питання навіщо мі вийшли на майдан . Даю у оригіналі - "Мы вышли на Майдан для того,что бы наши дети и внуки жили в нормальной стране, с нормальными ментами , нормальными судьями и прокурорами , с нормальной властью для людей!" А після невеличкої паузи він додав - ''А еще мі хотим видеть Януковича болтающимся на фонаре тут на Майдане! " Ось цілі Майдану! І Порошенко не наблизив нас до цих цілей аж ніяк! А усі ці Євроасоціації сприймались скоріше як спонукання до змін у країні , а не як самоціль!
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06.08.2021 02:31 Ответить
"Мы вышли на Майдан для того,что бы наши дети и внуки жили в нормальной стране, с нормальными ментами , нормальными судьями и прокурорами , с нормальной властью для людей!"

Так.
На той час, найкоротшим шляхом до цього вважався шлях через Євроассоціацію.
І зараз, мені здається, він такий свмий найкоротший і є.
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06.08.2021 12:48 Ответить
Правильно пишете. Ахметови в нинішньому вигляді - препона на шляху до цивілізованного суспільства та держави в Україні..
А ахметови в європейському вигляді, які роблять бізнес за законом та платять податки - в такому разі, годяться?
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06.08.2021 12:50 Ответить
Можливо і годяться, але без преференцій та монополій.
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06.08.2021 12:55 Ответить
Звісно ж! Підтримую.
Наразі - маєио і преференції, і монополії, і крадівництво з бюджету.
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06.08.2021 14:59 Ответить
За Украину надо не умирать,за Украину надо убивать! Степан Андреевич Бандера понимал суть гнустных восточных "братовьев"! У них,у кацапов, из Нижнего Тагила,"братовья","сестровья"...
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05.08.2021 21:49 Ответить
На місці загибелі білоруського активіста Шишова виник стихійний меморіал - Цензор.НЕТ 2848
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05.08.2021 21:55 Ответить
"Стихийный мемориал" там будет, если на том дереве каждый день будет висеть новый засланный агент КГБ Бульбостана
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05.08.2021 22:16 Ответить
Сбу подозревает убивцем героя АТО. Какой анфорс.
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05.08.2021 23:37 Ответить
Засланного нациста Боцмана, которого Аваков всунул из нацгвардии в мвд?
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06.08.2021 00:17 Ответить
штаты раскроют.. но хто им даст...
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06.08.2021 02:33 Ответить
Грустно А что это за парк ?
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06.08.2021 11:14 Ответить
 
 