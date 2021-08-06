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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Зарабатывали на лечении военнослужащих РФ в оккупированном Крыму: СБУ в Киеве разоблачила злоумышленников. ФОТОрепортаж

Злоумышленники предоставляли курортные услуги террористам из ОРДЛО и военнослужащим РФ, а взамен получали за это миллионные прибыли ежемесячно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что схему организовало руководство одного из санаториев, расположенного в Саках (территория оккупированной АР Крым). После оккупации полуострова оздоровительное учреждение перерегистрировали в органах оккупационной администрации и подписали соглашение с Министерством обороны РФ.

Когда все руководство санатория переехало в Киев, то на временно оккупированной территории остался только генеральный директор санатория. Он является депутатом Сакского городского совета от одной из ключевых партий РФ, членство в которой декларирует с 1 июля 2014 года. При этом в Консульство Украины оносительно изменения гражданства он не обращался.

Чтобы "киевское" руководство санатория получало деньги, злоумышленники придумали схему. В Украине они зарегистрировали "зеркальное" юридическое лицо, руководителями и сотрудниками которого являются граждане Украины. На его счета переводили средства для перевода их в наличность.

Легализовали деньги через операции по купле-продаже ценных бумаг.

В ходе обысков, проведенных по месту жительства участников схемы, изъяты:

- печати, штампы, оттиски;
- документация, электронная переписка с сообщниками с ВОТ АР Крым и другие предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Сейчас одному из организаторов "схемы" и его сообщнице сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ст. 220-2 (фальсификация финансовых документов и отчетности финансовой организации, сокрытие неплатежеспособности финансового учреждения или оснований для отзыва (аннулирования) лицензии финансового учреждения) Уголовного кодекса Украины.

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Зарабатывали на лечении военнослужащих РФ в оккупированном Крыму: СБУ в Киеве разоблачила злоумышленников 01
Зарабатывали на лечении военнослужащих РФ в оккупированном Крыму: СБУ в Киеве разоблачила злоумышленников 02
Зарабатывали на лечении военнослужащих РФ в оккупированном Крыму: СБУ в Киеве разоблачила злоумышленников 03

Автор: 

армия РФ (19224) Крым (26384) СБУ (19898) Минобороны рф (929)


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Топ комментарии
+15
У мешканців Євпаторії є таке прислів'я - "Через Саки на Майнаки"... 😞Сумую за Кримом, але ні ногою туди, поки там окупанти.
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06.08.2021 09:35
+12
Я не розумію - яку шкоду вони завдали Україні? Цей заклад, на даний момент, фактично, втрачений. А, за їхньою схемою, гроші, від його діяльності, та ще й з бюджету РФ, та ще й МО, йшли в економіку України. Таке треба заохочувати, а не переслідувати.
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06.08.2021 09:42
+8
Хм. Викачували гроші з оборонки кацапні. Яка проблема?
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06.08.2021 09:46
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У мешканців Євпаторії є таке прислів'я - "Через Саки на Майнаки"... 😞Сумую за Кримом, але ні ногою туди, поки там окупанти.
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06.08.2021 09:35 Ответить
І я гидую. Бо почне мені там хтось втирати політику, а я не втримаюсь, і мене там посадять.
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06.08.2021 10:12 Ответить
Наверное подобные выражения есть во многих городах) У нас, в Днепре, когда кто-то долго ходит за хлебом (на пример) спрашивают - через Новомосковск ходил? (соседний город в 30 км км))
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07.08.2021 07:05 Ответить
Я не розумію - яку шкоду вони завдали Україні? Цей заклад, на даний момент, фактично, втрачений. А, за їхньою схемою, гроші, від його діяльності, та ще й з бюджету РФ, та ще й МО, йшли в економіку України. Таке треба заохочувати, а не переслідувати.
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06.08.2021 09:42 Ответить
Хм. Викачували гроші з оборонки кацапні. Яка проблема?
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06.08.2021 09:46 Ответить
Как это какая проблема? Они не отчисляли долю баканову, вот где проблема
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06.08.2021 10:09 Ответить
Так а що було зле для України від їх діяльності?
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06.08.2021 09:52 Ответить
тобто власники заробляли на орках і переправляли гроші в Україну,
при цьому ще покупали ОВДП, тобто позичали гроші державі..

в голові у бакланова щось не те
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06.08.2021 10:01 Ответить
Яке завдання отримав від ФСБ, те й виконує! Що тут не зрозуміло?
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06.08.2021 10:47 Ответить
"ЕКСПЕРТ СБУ" маладєц, за допомогою викрутки (отвьортки) напряму підключився до компа шахраїв. На то він і експерт, нах всякі паролі і ключі доступу !
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06.08.2021 10:04 Ответить
А теперь вы его конфискуете ? Или его конфискует РФ?
И деньги пойдут не в Украину с МО РФ а в бюджет РФ !
Это похоже на раскрытие преступления по контрабанде вооружения из Рф в Украину!
Браво! Спецы! Лучше бы своего человека внедрили через эту структуру!
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06.08.2021 10:16 Ответить
Какой бред! Приходиться садить вместо награждать ! Вот это
Проблема ! Нахрена нелегальные каналы поставки вооружения валить ? Вот это проблема!
Наверно лучше остаться без вооружения но соблюсти закон,ты это хотел сказать?
Ты не в Германии живешь случайно ?
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06.08.2021 11:26 Ответить
Яке подозрєніє?! Растрєл на мєстє і баста! Ми з кацапами в стані війни, а будь-яке співробітництво з окупантами зрада.
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06.08.2021 10:48 Ответить
Ще раз уважно прочитай. Вони не співпрацювали, а кидали каців на гроші.
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06.08.2021 13:55 Ответить
Якщо чесно то не читав ))) Ну, якщо так, то молодці. Нехай і далі працюють... Навіщо було викривати?...
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06.08.2021 16:11 Ответить
мрази...
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06.08.2021 11:57 Ответить
На фото санаторий Полтава.
Получается СБУ показало русне, что санаторий не оприходован ими после анексии и бабло шло прежним хозяивам.
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06.08.2021 16:27 Ответить
 
 