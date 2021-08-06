Зарабатывали на лечении военнослужащих РФ в оккупированном Крыму: СБУ в Киеве разоблачила злоумышленников. ФОТОрепортаж
Злоумышленники предоставляли курортные услуги террористам из ОРДЛО и военнослужащим РФ, а взамен получали за это миллионные прибыли ежемесячно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Установлено, что схему организовало руководство одного из санаториев, расположенного в Саках (территория оккупированной АР Крым). После оккупации полуострова оздоровительное учреждение перерегистрировали в органах оккупационной администрации и подписали соглашение с Министерством обороны РФ.
Когда все руководство санатория переехало в Киев, то на временно оккупированной территории остался только генеральный директор санатория. Он является депутатом Сакского городского совета от одной из ключевых партий РФ, членство в которой декларирует с 1 июля 2014 года. При этом в Консульство Украины оносительно изменения гражданства он не обращался.
Чтобы "киевское" руководство санатория получало деньги, злоумышленники придумали схему. В Украине они зарегистрировали "зеркальное" юридическое лицо, руководителями и сотрудниками которого являются граждане Украины. На его счета переводили средства для перевода их в наличность.
Легализовали деньги через операции по купле-продаже ценных бумаг.
В ходе обысков, проведенных по месту жительства участников схемы, изъяты:
- печати, штампы, оттиски;
- документация, электронная переписка с сообщниками с ВОТ АР Крым и другие предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности.
Сейчас одному из организаторов "схемы" и его сообщнице сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ст. 220-2 (фальсификация финансовых документов и отчетности финансовой организации, сокрытие неплатежеспособности финансового учреждения или оснований для отзыва (аннулирования) лицензии финансового учреждения) Уголовного кодекса Украины.
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при цьому ще покупали ОВДП, тобто позичали гроші державі..
в голові у бакланова щось не те
И деньги пойдут не в Украину с МО РФ а в бюджет РФ !
Это похоже на раскрытие преступления по контрабанде вооружения из Рф в Украину!
Браво! Спецы! Лучше бы своего человека внедрили через эту структуру!
Проблема ! Нахрена нелегальные каналы поставки вооружения валить ? Вот это проблема!
Наверно лучше остаться без вооружения но соблюсти закон,ты это хотел сказать?
Ты не в Германии живешь случайно ?
Получается СБУ показало русне, что санаторий не оприходован ими после анексии и бабло шло прежним хозяивам.