РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8069 посетителей онлайн
Новости Фото Фотошопы политиков
12 365 19

Арифметика от Шкарлета, политическая "олимпиада", головоломка для Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Арифметика от Шкарлета, политическая олимпиада, головоломка для Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

На новые земли!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский - жителям ОРДЛО, считающим себя россиянами: Езжайте и ищите себе место в РФ. ВИДЕО

Арифметика от Шкарлета, политическая олимпиада, головоломка для Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

... и все

Арифметика от Шкарлета, политическая олимпиада, головоломка для Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Что не понятно?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не отстает в зарплатах учителей. Есть страны, где получают вдвое меньше, - Шкарлет

Арифметика от Шкарлета, политическая олимпиада, головоломка для Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Сложный вопрос

Арифметика от Шкарлета, политическая олимпиада, головоломка для Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Выступление украинской сборной по синхронному плаванию

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинки выиграли все "золото" Мировой серии по синхронному плаванию в Торонто. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Арифметика от Шкарлета, политическая олимпиада, головоломка для Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Политическая "олимпиада"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд не определил, кто именно будет охранять Чауса: охрана, возможно, будет осуществляться совместно НАБУ и СБУ, - Бутусов

Арифметика от Шкарлета, политическая олимпиада, головоломка для Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Отакої...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Чауса главой облгосадминистрации. ФОТО

Арифметика от Шкарлета, политическая олимпиада, головоломка для Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Не тот...

Арифметика от Шкарлета, политическая олимпиада, головоломка для Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Головоломка для Путина

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) Порошенко Петр (19600) путин владимир (31267) фотожаба (14383) Чаус Николай (330) Ермак Андрей (1262) Шкарлет Сергей (297)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+32
Вань, там параолимпиада скоро, давай Бабусю Юлю отправим
Арифметика від Шкарлета, політична "олімпіада", головоломка для Путіна. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1899
показать весь комментарий
06.08.2021 11:05
+31
Арифметика від Шкарлета, політична "олімпіада", головоломка для Путіна. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 447

...
показать весь комментарий
06.08.2021 11:05
+16
Про арифметику немножко почитать:

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3654482.html Фейковые руководители

Украинское государство в наши дни всё больше напоминает психбольницу из одного рассказа Эдгара По.
По сюжету, тамошние пациенты взбунтовались, заперли персонал клиники в подвале, понадевали белые халаты и принялись усердно выдавать себя за докторов и прочих медсестёр.
То есть, при ближайшем рассмотрении было понятно, что и медики какие-то неправильные, и халаты на них не очень чистые - да только мало кто догадывался присмотреться. Так и нынешнее украинское руководство - на первый взгляд, делает примерно то же, что и их предшественники, но на деле выходит, в лучшем случае, имитация бурной деятельности.
Особенно если припомнить, как это было по-настоящему - каких-то три года назад.
5 августа 2018 года Украина стала на 14 пунктов ближе к цивилизации.
В этот день, Всемирный Банк опубликовал рейтинг стран по логистике - Logistics Performance Index 2018.
В нелёгком деле грузо-пассажирских перевозок наша страна заняла в тот год 66-е место - поднявшись в рейтинге на 14 ступеней.
Между прочим, РФ с её бесчисленными аэропортами и трубопроводами - оказалась на 75-м.
И в этом не было ничего удивительного.
Ведь в одном только 2018 году в стране проложили и отремонтировали более 3,8 тысяч километров одних лишь автодорог.
Укрзализныця, во все времена чахоточно-убыточная, начала приносить бюджету неиллюзорную прибыль: от 100 с лишним миллионов в 2017-м, до почти 3 миллиардов к 2019-му.
Бурно развивался и морской транспорт: так, в том же 2018-м президент Порошенко открыл новый зерновой терминал в порту Южном. Его построили в частно-государственном партнёрстве и назвали крупнейшим инвестпроектом в Украине за два года.
А ещё, примерно в это же время, начали строить ряд новых и расширять ряд старых аэропортов - в Днепре, Николаеве, и не только.
Украине, которая как раз выходила на европейский рынок сельскохозяйственной продукции, были жизненно нужны новые дороги, рельсы, порты морские и воздушные.
И Украина их получала.
...До тех пор, пока не наступил судьбоносный апрель 2019-го, и пациенты психушки не заперли врачей в подвале.
Теперь бал правит Велике Краді…простите, Будівництво.
Приметой времени стали развешанные чуть не на каждом столбе щиты с рекламой «преЗЕдентской программы». Смотрите, мол, граждане, кто ради вас ночей не спит и себя не щадит, помните, кто в будку свет провёл!

Свет в будке, правда, оказался дороговат: цена ремонта километра дороги в рамках «Великого Будівництва» вышла почти в 3 раза большей, чем в 2018-м, когда трассы чинили без особенной помпы и рекламы.

Арифметика від Шкарлета, політична "олімпіада", головоломка для Путіна. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9719

Обидные казусы, когда отремонтированную осенью дорогу по весне размывает дождями, или дорожники по запаре прокладывают абсолютно плоскую круговую развязку, опасную и бессмысленную - в наличии.

А вишенкой на торте, с привкусом коррупции, стали источники финансирования «президентской программы».
То фонд по борьбе с коронавирусом, который (фонд, не вирус) ради этого выгребли подчистую, то безумные 100 миллиардов из бюджета, которые пустили на дорожное строительство в обход тендеров и системы «ProZorro».

Видимо, вскоре новых дорог в стране станет немного меньше, а олигархов - немного больше.
И как только прежняя власть умудрялась строить почти столько же дорог и при этом не залезать внаглую в карман гражданам?
Волшебство, не иначе.
А що там у ПП - А що там у ЄС
показать весь комментарий
06.08.2021 11:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скучные фотожабы этот раз, хотя зашкваров у зебилоидов на этой неделе было предостаточно...
показать весь комментарий
06.08.2021 10:49 Ответить
https://informator.press/porokhobot-navredyly-samomu-poroshenko-svoey-ahressyvnoy-rytorykoy-byriukov/ "Порохоботы" навредили самому Порошенко своей агрессивной риторикой, - Бирюков

Ну то таке.
показать весь комментарий
06.08.2021 14:21 Ответить
Пєцю прокатили... Мабуть щось в лісі здохло
показать весь комментарий
06.08.2021 10:59 Ответить
не прокатили...а нежно так коснулись ))))
показать весь комментарий
06.08.2021 11:03 Ответить
Вань, там параолимпиада скоро, давай Бабусю Юлю отправим
Арифметика від Шкарлета, політична "олімпіада", головоломка для Путіна. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1899
показать весь комментарий
06.08.2021 11:05 Ответить
Порегочеш. Коли сам у візочок скочеш. Карма - вона така...
показать весь комментарий
06.08.2021 11:56 Ответить
Дожился, Ваня, тебя уже спамят как вонючего кацапа.
показать весь комментарий
06.08.2021 12:27 Ответить
Мене мародерські тролі весь час спамлять, я звик
показать весь комментарий
06.08.2021 12:50 Ответить
карма к тимошенко не имеет никакого отношения
кто ходит на таких каблуках с больной спиной,и с КОЛЯСКОЙ ?!
спрашиваю как медик,из профессионального интереса
показать весь комментарий
06.08.2021 12:48 Ответить
Чого пан мене питає? Нехай пан у німців з Шаріте запитує. Вони, мабуть, не бельмеса у медицині, пишуть в анамнезі різну маячню
показать весь комментарий
06.08.2021 12:59 Ответить
Стівен стрибай іі стрибай поки кудись не вскочеш !!! Та посидиш у візку і ""покайфуєш "" як ЮВТ !!! Це ж на скільки треба бути паскудою щоб так заздрити і ненавидіти жінку- політика !! мабуть дострибався до ручки і з жінками не складається !!!
показать весь комментарий
06.08.2021 15:18 Ответить
Арифметика від Шкарлета, політична "олімпіада", головоломка для Путіна. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 447

...
показать весь комментарий
06.08.2021 11:05 Ответить
Арифметика від Шкарлета, політична "олімпіада", головоломка для Путіна. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3198
показать весь комментарий
06.08.2021 11:41 Ответить
Это не конопля... Это кокс. Рожа с Добкиным из-за колонны один в один.
показать весь комментарий
06.08.2021 12:29 Ответить
Арифметика від Шкарлета, політична "олімпіада", головоломка для Путіна. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3975

...
показать весь комментарий
06.08.2021 13:01 Ответить
Про арифметику немножко почитать:

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3654482.html Фейковые руководители

Украинское государство в наши дни всё больше напоминает психбольницу из одного рассказа Эдгара По.
По сюжету, тамошние пациенты взбунтовались, заперли персонал клиники в подвале, понадевали белые халаты и принялись усердно выдавать себя за докторов и прочих медсестёр.
То есть, при ближайшем рассмотрении было понятно, что и медики какие-то неправильные, и халаты на них не очень чистые - да только мало кто догадывался присмотреться. Так и нынешнее украинское руководство - на первый взгляд, делает примерно то же, что и их предшественники, но на деле выходит, в лучшем случае, имитация бурной деятельности.
Особенно если припомнить, как это было по-настоящему - каких-то три года назад.
5 августа 2018 года Украина стала на 14 пунктов ближе к цивилизации.
В этот день, Всемирный Банк опубликовал рейтинг стран по логистике - Logistics Performance Index 2018.
В нелёгком деле грузо-пассажирских перевозок наша страна заняла в тот год 66-е место - поднявшись в рейтинге на 14 ступеней.
Между прочим, РФ с её бесчисленными аэропортами и трубопроводами - оказалась на 75-м.
И в этом не было ничего удивительного.
Ведь в одном только 2018 году в стране проложили и отремонтировали более 3,8 тысяч километров одних лишь автодорог.
Укрзализныця, во все времена чахоточно-убыточная, начала приносить бюджету неиллюзорную прибыль: от 100 с лишним миллионов в 2017-м, до почти 3 миллиардов к 2019-му.
Бурно развивался и морской транспорт: так, в том же 2018-м президент Порошенко открыл новый зерновой терминал в порту Южном. Его построили в частно-государственном партнёрстве и назвали крупнейшим инвестпроектом в Украине за два года.
А ещё, примерно в это же время, начали строить ряд новых и расширять ряд старых аэропортов - в Днепре, Николаеве, и не только.
Украине, которая как раз выходила на европейский рынок сельскохозяйственной продукции, были жизненно нужны новые дороги, рельсы, порты морские и воздушные.
И Украина их получала.
...До тех пор, пока не наступил судьбоносный апрель 2019-го, и пациенты психушки не заперли врачей в подвале.
Теперь бал правит Велике Краді…простите, Будівництво.
Приметой времени стали развешанные чуть не на каждом столбе щиты с рекламой «преЗЕдентской программы». Смотрите, мол, граждане, кто ради вас ночей не спит и себя не щадит, помните, кто в будку свет провёл!

Свет в будке, правда, оказался дороговат: цена ремонта километра дороги в рамках «Великого Будівництва» вышла почти в 3 раза большей, чем в 2018-м, когда трассы чинили без особенной помпы и рекламы.

Арифметика від Шкарлета, політична "олімпіада", головоломка для Путіна. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9719

Обидные казусы, когда отремонтированную осенью дорогу по весне размывает дождями, или дорожники по запаре прокладывают абсолютно плоскую круговую развязку, опасную и бессмысленную - в наличии.

А вишенкой на торте, с привкусом коррупции, стали источники финансирования «президентской программы».
То фонд по борьбе с коронавирусом, который (фонд, не вирус) ради этого выгребли подчистую, то безумные 100 миллиардов из бюджета, которые пустили на дорожное строительство в обход тендеров и системы «ProZorro».

Видимо, вскоре новых дорог в стране станет немного меньше, а олигархов - немного больше.
И как только прежняя власть умудрялась строить почти столько же дорог и при этом не залезать внаглую в карман гражданам?
Волшебство, не иначе.
А що там у ПП - А що там у ЄС
показать весь комментарий
06.08.2021 11:47 Ответить
Арифметика від Шкарлета, політична "олімпіада", головоломка для Путіна. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8939

...
показать весь комментарий
06.08.2021 20:12 Ответить
Мощный старик.

Вот только бубенцы свои об коленку Мендель расквасил.
показать весь комментарий
09.08.2021 03:54 Ответить
І ви ж подивіться,обнімашкі у наших спортсменів,виключно з русньою😀
.Не з поляками чи болгарами,а з русньою.Тому ідіть *****😀😀
показать весь комментарий
09.08.2021 13:55 Ответить
 
 