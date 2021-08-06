Крокодила на Арабатской Стрелке вытащили из воды сетками: он оказался уже мертвым, - полиция. ФОТО
Крокодила на Арабатской Стрелке вытащили из воды, он оказался мертвым.
Об этом сообщил заместитель начальника отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Виталий Байдаров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вытащила из воды Геническа аварийно-спасательная служба сетками. Действия полиции были в том, что она обеспечивала общественный порядок", - говорит Байдаров.
По его словам, когда крокодила вытащили, оказалось, что животное мертвое, причину его гибели будут определять ветеринары.
Как сообщалось, на Арабатской Стрелке в одном из водоемов, образовавшегося на месте, где в свое время добывали песок, обнаружили крокодила.
Топ комментарии
+37 violator
показать весь комментарий06.08.2021 14:31
+31 Крэйда Гібсон
показать весь комментарий06.08.2021 14:31
+29 Анна Красненко #465048
показать весь комментарий06.08.2021 14:41
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А вообще, жалко Гену...
Пока ГринПис отвернулся, полиция крокодил лопатой по кумполу - что бы не возиться с ним.
Попробуй такого жявьем взять
теперь по аналогии со штатами . ожидаются протесты со стороны крокодилового меньшинства . погромы . сожженные зоопарки . и по окончании полиция стоя на коленях будет каяться и просить у крокодилов прощения
Совпадение? Не думаю. Вот такая у нас полиция.
Т. е., откуда он там взялся ваще разбираться не надо?
Нормально, чо!
Источник: https://censor.net/ru/p3281256
Требо тупо заборонити тримати в домашніх умовах таких небеспечних тварин й сажати за грати порушників . А "відпуск на волю" вже кваліфікувати як спробу вбивства людей .