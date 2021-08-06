Крокодила на Арабатской Стрелке вытащили из воды сетками: он оказался уже мертвым, - полиция. ФОТО

Крокодила на Арабатской Стрелке вытащили из воды, он оказался мертвым.

Об этом сообщил заместитель начальника отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Виталий Байдаров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вытащила из воды Геническа аварийно-спасательная служба сетками. Действия полиции были в том, что она обеспечивала общественный порядок", - говорит Байдаров.

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По его словам, когда крокодила вытащили, оказалось, что животное мертвое, причину его гибели будут определять ветеринары.

Как сообщалось, на Арабатской Стрелке в одном из водоемов, образовавшегося на месте, где в свое время добывали песок, обнаружили крокодила.