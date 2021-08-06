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Крокодила на Арабатской Стрелке вытащили из воды сетками: он оказался уже мертвым, - полиция. ФОТО

Крокодила на Арабатской Стрелке вытащили из воды, он оказался мертвым.

Об этом сообщил заместитель начальника отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Виталий Байдаров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вытащила из воды Геническа аварийно-спасательная служба сетками. Действия полиции были в том, что она обеспечивала общественный порядок", - говорит Байдаров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Арабатской стрелке обнаружили полутораметрового крокодила - ел утку: полиция решает, как его поймать

По его словам, когда крокодила вытащили, оказалось, что животное мертвое, причину его гибели будут определять ветеринары.

Крокодила на Арабатской Стрелке вытащили из воды сетками: он оказался уже мертвым, - полиция 01

Крокодила на Арабатской Стрелке вытащили из воды сетками: он оказался уже мертвым, - полиция 02

Как сообщалось, на Арабатской Стрелке в одном из водоемов, образовавшегося на месте, где в свое время добывали песок, обнаружили крокодила.

Автор: 

крокодил (22) Нацполиция (16463) Херсонская область (4764)


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Топ комментарии
+37
качкой отравился
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06.08.2021 14:31
+31
Ждите, скоро узеленского появятся туфли из крокодиловой кожи

А вообще, жалко Гену...
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06.08.2021 14:31
+29
До обеспечения охраны полицией, был жив и ел утку, после, вдруг, оказался уже мертвым???
Совпадение? Не думаю. Вот такая у нас полиция.
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06.08.2021 14:41
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качкой отравился
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06.08.2021 14:31 Ответить
Жертва Ковида.
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06.08.2021 15:01 Ответить
Резиновой, к тому же китайской.
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06.08.2021 15:06 Ответить
а органы хотели ту качку из горла достать, шоб не подавился , в этом им равным нема
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06.08.2021 15:32 Ответить
Ну что вы крокодил не такой идиот что б пнуть что попало куда попало. Что то жалко его, хотя и личной встречи с ним не хотелось бы.
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06.08.2021 15:43 Ответить
не там ЗЕЛЕНОГО ГАДА ловите, хлопці
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06.08.2021 16:09 Ответить
То була курка від "нашої ряби".
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06.08.2021 23:34 Ответить
Ждите, скоро узеленского появятся туфли из крокодиловой кожи

А вообще, жалко Гену...
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06.08.2021 14:31 Ответить
с него самого можно делать туфли, он тоже ЗЕ-льоний
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06.08.2021 16:10 Ответить
ещё как
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06.08.2021 17:46 Ответить
З крокодила вичинити шкіру вкрай проблемно, і до того ж для України це вкрай нетипово, (хоча, якщо обійти всі будочки з ремонту взуття біля М.Політех, поряд з київським зоопарком, то може хтось і візьме, ..). Туфлі з крокодила не зручні, і ця шкіра, здається, промокає, казали щось таке в Таіланді, тайці просять за такі туфлі від 1500дол, і я не бачив ні разу, щоб хтось їх купив чи носив.
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06.08.2021 23:45 Ответить
Закінчится тим, що обібють двері якогось офіса тим крокодилом..
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06.08.2021 23:46 Ответить
там и чебурашка должен где то быть рядом
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07.08.2021 10:37 Ответить
На что люди только не идут....Совсем обезумели..
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06.08.2021 14:32 Ответить
Все как в анекдоте?
Пока ГринПис отвернулся, полиция крокодил лопатой по кумполу - что бы не возиться с ним.
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06.08.2021 14:32 Ответить
ватніка не свіжого з"їв бідненький.
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06.08.2021 14:35 Ответить
Не мелкий
Попробуй такого жявьем взять
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06.08.2021 14:35 Ответить
полицаи так ловили шо убили

теперь по аналогии со штатами . ожидаются протесты со стороны крокодилового меньшинства . погромы . сожженные зоопарки . и по окончании полиция стоя на коленях будет каяться и просить у крокодилов прощения
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06.08.2021 14:36 Ответить
Генаааа....Генааааа.... Вы пошто животинку затиранили?
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06.08.2021 14:41 Ответить
До обеспечения охраны полицией, был жив и ел утку, после, вдруг, оказался уже мертвым???
Совпадение? Не думаю. Вот такая у нас полиция.
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06.08.2021 14:41 Ответить
Крокодил оказался ранее неоднократно судимым, безработным наркоманом... Утка была несовершеннолетней из дома для утят без родителей. В процессе задержания, крокодил находился в сильном наркотическом и алкогольном опьянении, убегая от полицейских, нанес травмы двум жабам и захлебнулся..... Полиция не виновата...
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06.08.2021 14:50 Ответить
Кароч, піліція з нарідом.
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06.08.2021 15:29 Ответить
С крокодилами.
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06.08.2021 15:32 Ответить
к тому же еще ,как говорят злые языки , подмигивал ,этому как его ...аксенову , в зоопарке
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06.08.2021 15:30 Ответить
В діях працівників поліції правопорушень не виявлено.
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06.08.2021 15:31 Ответить
"ну понятнэ дэло " (с)
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06.08.2021 15:38 Ответить
да. По документам буде утонувшим
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06.08.2021 17:12 Ответить
Зачем животинку убили ? Жалко Гену .
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06.08.2021 14:41 Ответить
1:0 в пользу мента Джамала.
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06.08.2021 14:47 Ответить
Ну, всадили несколько рожков, и он "оказался мёртвым" ...
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06.08.2021 14:49 Ответить
Крокодил умер после вакцинации.
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06.08.2021 14:50 Ответить
пришел из ниоткуда и ушел в никуда..., так и не будет в Украине своих крокодилов, жаль...
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06.08.2021 14:54 Ответить
а если рядом с твоими детьми будет плавать крокодил, тебе не будет жаль?
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06.08.2021 15:00 Ответить
осподи, один крокодил на всю страну - и прям рядом с детьми, не надо преувеличивать..., надо же ров чем-то наполнять...
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06.08.2021 15:13 Ответить
А ты не корми крокодилов своими детьми!
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06.08.2021 16:27 Ответить
Крокодил тварюка прісноводна. У солоній воді він не живе...
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06.08.2021 14:56 Ответить
в солонiй водi живе алiгатор
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06.08.2021 15:01 Ответить
взагалi-то, деякi живуть. але не цей.
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06.08.2021 15:17 Ответить
загубили гену
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06.08.2021 14:59 Ответить
Весной в Кирилловке нашли мертвого крокодила, теперь на Арабатской Стрелке. Может база какая-то из блатных держала, да недоглядела или выбросила, или фотографы с экзотикой. Возьмут на черном рынке, потом крокодил подрастает, и не знают что с ним делать.
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06.08.2021 15:00 Ответить
та ото - навесні фотограф війшов до моря з ящуркою на плечі а вона підросла трохи... як будете розтин робити - фотоапарат дивіться, повинен бути десь там
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06.08.2021 15:08 Ответить
начальнику райотдела хорошие сапоги получатся а бабе евойной еще и сумка ))
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06.08.2021 15:12 Ответить
это Шуфрич, министром будучи, его по камышам ловил, ноги промочил, но не поймал..)))
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06.08.2021 15:23 Ответить
Прикре самогубство....
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06.08.2021 15:24 Ответить
копы показания выбивали, не захотел на себя утку брать
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06.08.2021 16:05 Ответить
Это уже второй случай...первый раз при Шуфриче крокодила передали ментам, и он сдох в райотделе в бочке... А этого даже до райотдела не довезли
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06.08.2021 16:15 Ответить
теряют квалификацию!..
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07.08.2021 20:48 Ответить
Утка была не свежая.
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06.08.2021 17:06 Ответить
Теперь ждите,суки Чебурашку "в гости".
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06.08.2021 17:27 Ответить
Жаль - чергова спроба вивести морозостійких крокодилів виявилась невдалою.
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06.08.2021 17:53 Ответить
Лучше бы зеленое чмо вытащили из петли в ванной
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06.08.2021 17:57 Ответить
как всегда. сам умер, при задержании.
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06.08.2021 18:10 Ответить
Наверно медведевская уточка была...
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06.08.2021 18:25 Ответить
100% бідна тварина москалем отруїлась!
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06.08.2021 18:26 Ответить
мент протухший попался?
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06.08.2021 23:25 Ответить
причину его гибели будут определять ветеринары.

Т. е., откуда он там взялся ваще разбираться не надо?
Нормально, чо!
Источник: https://censor.net/ru/p3281256
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07.08.2021 09:24 Ответить
Жил же дома у кого-то, ******, ну хочешь избавиться, будь мать твою, человеком, позвони в зоопарк какой-то, нет пинка под зад и вали себе на вольные хлеба, лови уток, в мире всего один вид крокодилов живущих в морской воде,гребнистые крокодилы, живут в Австралии,индийском океане для всех остальных видов море это смертный приговор......
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07.08.2021 10:22 Ответить
Так тут справа вже не житті та здоровві рептілії . Яких би розмірів не був крокодил але він небеспечний для людей . Бо є діти .

Требо тупо заборонити тримати в домашніх умовах таких небеспечних тварин й сажати за грати порушників . А "відпуск на волю" вже кваліфікувати як спробу вбивства людей .
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07.08.2021 16:33 Ответить
Хотели сапоги с крокодила. Убили, достали из воды, но и этот без сапог оказался.
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07.08.2021 23:47 Ответить
це що, спроба виростити морозостійкого крокодила?
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08.08.2021 18:55 Ответить
 
 