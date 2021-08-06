РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5205 посетителей онлайн
Новости Фото
2 878 17

Монастырский наградил полицейских, которые спасли женщину, пытавшуюся выпрыгнуть из окна. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

6 августа, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский наградил ведомственными наградами работников системы МВД.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций МВД.

"Часы и благодарности получили сотрудники Управления патрульной полиции в городе Киеве, которые, рискуя собственной жизнью, спасли человека 16 июля во Дарницком районе столицы.

Полицейские в последний момент успели схватить женщину, которая хотела покончить жизнь самоубийством и выпрыгнуть из окна. Правоохранители держали потерпевшую пока на помощь не приехали спасатели", - отмечается в сообщении.

Глава МВД поблагодарил патрульных за профессиональные действия и подчеркнул, что поступком полицейских должны гордиться коллеги и граждане Украины.

"Говорить о сохранении жизни - это говорить о возможности, которую полиция может воплотить более всего. Возможность спасти и сохранить жизнь человеку выпадает не каждому милиционеру. Для меня, как для гражданина, спасение человека ценится больше всего. Вы подтвердили ваш девиз: "Служить и защищать". Это ежедневная, сложная работа. Но это те моменты, которые должны знать и ими гордиться сотрудники МВД и граждане Украины. Имею честь работать с такими людьми, как вы. Спасибо!", - сказал Денис Монастырский.

Монастырский наградил полицейских, которые спасли женщину, пытавшуюся выпрыгнуть из окна 01
Монастырский наградил полицейских, которые спасли женщину, пытавшуюся выпрыгнуть из окна 02
Монастырский наградил полицейских, которые спасли женщину, пытавшуюся выпрыгнуть из окна 03

Также грамоты и благодарности получили работники Киевского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД, которые в максимально сжатые сроки провели исследования особо опасного наркотического средства - героина.

Таким образом полицейским Департамента борьбы с наркопреступностью удалось быстро раскрыть и задержать наркоторговцев, которые планировали переправить особо крупную партию героина в страны Европы.

"У любой победы всегда очень много участников. Но сегодня мы решили отметить тех людей, кто действительно приблизил финал в серьезном деле - перекрыть канал поставки наркотиков в Европу. Вы провели образцовую работу, которая без преувеличения может войти в учебники по данной специальности. Уверен, дальше результаты будут еще лучше", - подчеркнул Денис Монастырский.

В Киеве, 22 июля, Нацполиция задержала членов транснациональной наркогруппировки и изъяли более 368 кг героина. Два гражданина Турции организовали приобретение героина в Иране и транзит наркотика через Украину в страны Европейского Союза. Общая стоимость изъятой партии запрещенного вещества по ценам "черного" рынка составляет более миллиарда гривен.

Монастырский наградил полицейских, которые спасли женщину, пытавшуюся выпрыгнуть из окна 04
Монастырский наградил полицейских, которые спасли женщину, пытавшуюся выпрыгнуть из окна 05
Монастырский наградил полицейских, которые спасли женщину, пытавшуюся выпрыгнуть из окна 06

МВД (9318) награда (1798) Монастырский Денис (335)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Это был подвиг..??? А когда за котов снятых с деревьев начнут медали выдавать??
показать весь комментарий
06.08.2021 14:46
+4
А когда наградят тех, кто отловил наркоманов-депутатов за рулём ???
показать весь комментарий
06.08.2021 16:08
+1
Новоявленному министру не помешало бы привести себя в деловой вид с галстуком и без растёгнутых пуговиц, он же не в Раде и не у себя дома. А то иногда не поймёшь, кто перед тобой стоит, бизнесмен или наш доморощенный "правоохранитель", который из штанов выскакивает - строит из себя деловую колбасу
показать весь комментарий
06.08.2021 14:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодцы.
показать весь комментарий
06.08.2021 14:45 Ответить
Согласен, молодцы. Но зачем таких спасать? Кто реально захочет прыгнуть, а не на публику, т ого не спасешь!
показать весь комментарий
06.08.2021 15:16 Ответить
Это был подвиг..??? А когда за котов снятых с деревьев начнут медали выдавать??
показать весь комментарий
06.08.2021 14:46 Ответить
В этой новости прекрасно всьо:

Также грамоты и благодарности получили работники Киевского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД, которые в максимально сжатые сроки провели исследования особо опасного наркотического средства - героина.



То-то Андрей Елдак держит зелю на кокаине, понимает, что может угробить гаранта, если присадит на герыч
показать весь комментарий
06.08.2021 14:47 Ответить
Получается, что военных тоже не нужно награждать за боевые действия - это ж их работа.
показать весь комментарий
06.08.2021 14:57 Ответить
Так у нас куча военных награждена, а Крым что-то нихрена не под контролем
показать весь комментарий
06.08.2021 19:55 Ответить
Новоявленному министру не помешало бы привести себя в деловой вид с галстуком и без растёгнутых пуговиц, он же не в Раде и не у себя дома. А то иногда не поймёшь, кто перед тобой стоит, бизнесмен или наш доморощенный "правоохранитель", который из штанов выскакивает - строит из себя деловую колбасу
показать весь комментарий
06.08.2021 14:49 Ответить
Рабочие на оплате. Выполняют свою работу. Разве это как то по другому выглядит ? То,что спасли,это хорошо. Но насколько пропорционально это делается в отношении других успешных дел ? И если это пропорционально,то это увеличение оплаты труда системой поощрений.
показать весь комментарий
06.08.2021 14:53 Ответить
А по мне - спасенная человеческая жизнь достойна высшей награды.
показать весь комментарий
06.08.2021 14:57 Ответить
пиар дело тонкое!!тут невооруженным глазом видно что всё ,.заточено"под ,,новейшего и найвеличнишого"главу МВД (паралельно бывшого тихонечко в тень выводить чтоб в обозримом будущем в новой ипостаси без прошлых помарок в новую отведённую роль вводить) как то так.
показать весь комментарий
06.08.2021 15:04 Ответить
Самоубийца это не человек! Про христианские нормы морали пока промолчим!
показать весь комментарий
06.08.2021 15:17 Ответить
А когда наградят тех, кто отловил наркоманов-депутатов за рулём ???
показать весь комментарий
06.08.2021 16:08 Ответить
А ПОЖАРНЫЕ пролетают.
показать весь комментарий
07.08.2021 09:16 Ответить
и что теперь делать с этой женшиной
показать весь комментарий
08.08.2021 22:26 Ответить
 
 