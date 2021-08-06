Монастырский наградил полицейских, которые спасли женщину, пытавшуюся выпрыгнуть из окна. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

6 августа, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский наградил ведомственными наградами работников системы МВД.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций МВД.

"Часы и благодарности получили сотрудники Управления патрульной полиции в городе Киеве, которые, рискуя собственной жизнью, спасли человека 16 июля во Дарницком районе столицы.

Полицейские в последний момент успели схватить женщину, которая хотела покончить жизнь самоубийством и выпрыгнуть из окна. Правоохранители держали потерпевшую пока на помощь не приехали спасатели", - отмечается в сообщении.

Глава МВД поблагодарил патрульных за профессиональные действия и подчеркнул, что поступком полицейских должны гордиться коллеги и граждане Украины.

"Говорить о сохранении жизни - это говорить о возможности, которую полиция может воплотить более всего. Возможность спасти и сохранить жизнь человеку выпадает не каждому милиционеру. Для меня, как для гражданина, спасение человека ценится больше всего. Вы подтвердили ваш девиз: "Служить и защищать". Это ежедневная, сложная работа. Но это те моменты, которые должны знать и ими гордиться сотрудники МВД и граждане Украины. Имею честь работать с такими людьми, как вы. Спасибо!", - сказал Денис Монастырский.







Также грамоты и благодарности получили работники Киевского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД, которые в максимально сжатые сроки провели исследования особо опасного наркотического средства - героина.

Таким образом полицейским Департамента борьбы с наркопреступностью удалось быстро раскрыть и задержать наркоторговцев, которые планировали переправить особо крупную партию героина в страны Европы.

"У любой победы всегда очень много участников. Но сегодня мы решили отметить тех людей, кто действительно приблизил финал в серьезном деле - перекрыть канал поставки наркотиков в Европу. Вы провели образцовую работу, которая без преувеличения может войти в учебники по данной специальности. Уверен, дальше результаты будут еще лучше", - подчеркнул Денис Монастырский.

В Киеве, 22 июля, Нацполиция задержала членов транснациональной наркогруппировки и изъяли более 368 кг героина. Два гражданина Турции организовали приобретение героина в Иране и транзит наркотика через Украину в страны Европейского Союза. Общая стоимость изъятой партии запрещенного вещества по ценам "черного" рынка составляет более миллиарда гривен.





