Схему финансирования террористов "ЛДНР" блокировала СБУ в Кропивницком: Среднемесячный оборот составлял десятки млн долларов. ФОТОрепортаж

Под прикрытием фиктивной инвестиционной компании в Кропивницком злоумышленники финансировали террористов "ЛДНР". Среднемесячный оборот теневых денег составлял десятки миллионов долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, несколько жителей областного центра вместе со своими сообщниками из ОРДЛО наладили механизм получения денег через псевдоброкерские услуги. Для этого они создали специализированные интернет-платформы и обустроили в Кропивницком подпольный колл-центр.

Операторы звонили гражданам и предлагали инвестировать деньги в акции известных компаний под "гарантии" быстрых сверхприбылей. Для участия в "биржевых торгах" клиенты переводили средства на счета, которые организаторы схемы оформили на подставных лиц.

После получения "инвестиций" злоумышленники выводили их в тень через запрещенные в Украине российские платежные системы или легализовали, используя скрытые криптовалютные операции.

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Среднемесячный оборот теневых денег составлял десятки миллионов долларов.

Во время обысков по месту расположения подпольного офиса и адресам проживания организаторов схемы в Кировоградской области правоохранители обнаружили:



- компьютерную технику,

- образцы программного обеспечения,

- средства связи,

- другие предметы и материалы с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к схеме.

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