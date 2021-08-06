Схему финансирования террористов "ЛДНР" блокировала СБУ в Кропивницком: Среднемесячный оборот составлял десятки млн долларов. ФОТОрепортаж
Под прикрытием фиктивной инвестиционной компании в Кропивницком злоумышленники финансировали террористов "ЛДНР". Среднемесячный оборот теневых денег составлял десятки миллионов долларов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По предварительным данным следствия, несколько жителей областного центра вместе со своими сообщниками из ОРДЛО наладили механизм получения денег через псевдоброкерские услуги. Для этого они создали специализированные интернет-платформы и обустроили в Кропивницком подпольный колл-центр.
Операторы звонили гражданам и предлагали инвестировать деньги в акции известных компаний под "гарантии" быстрых сверхприбылей. Для участия в "биржевых торгах" клиенты переводили средства на счета, которые организаторы схемы оформили на подставных лиц.
После получения "инвестиций" злоумышленники выводили их в тень через запрещенные в Украине российские платежные системы или легализовали, используя скрытые криптовалютные операции.
Среднемесячный оборот теневых денег составлял десятки миллионов долларов.
Во время обысков по месту расположения подпольного офиса и адресам проживания организаторов схемы в Кировоградской области правоохранители обнаружили:
- компьютерную технику,
- образцы программного обеспечения,
- средства связи,
- другие предметы и материалы с доказательствами противоправной деятельности.
В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к схеме.
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- компьютерную технику,
- образцы программного обеспечения,
- средства связи,
- другие предметы и материалы с доказательствами противоправной деятельности. Оглянулся вокруг и аж страшно стало. Все это и у меня в кабинете есть! .
Фінансування сепарів ? Так співробітники могли і не знати куди прибуток переводиться.
У зелених цифровий понос. Вони не розуміють значення цифр. То мілярд дерев, то 4000 уе вчителям і тд і тп.
Якщо вірити нашим сбу і мвс кожен місяць вони в бюджет України повертають три бюджета сша
Кого- то крутого "кинули"
И поступила команда -"разобратся"