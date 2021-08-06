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Схему финансирования террористов "ЛДНР" блокировала СБУ в Кропивницком: Среднемесячный оборот составлял десятки млн долларов. ФОТОрепортаж

Под прикрытием фиктивной инвестиционной компании в Кропивницком злоумышленники финансировали террористов "ЛДНР". Среднемесячный оборот теневых денег составлял десятки миллионов долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, несколько жителей областного центра вместе со своими сообщниками из ОРДЛО наладили механизм получения денег через псевдоброкерские услуги. Для этого они создали специализированные интернет-платформы и обустроили в Кропивницком подпольный колл-центр.

Операторы звонили гражданам и предлагали инвестировать деньги в акции известных компаний под "гарантии" быстрых сверхприбылей. Для участия в "биржевых торгах" клиенты переводили средства на счета, которые организаторы схемы оформили на подставных лиц.

После получения "инвестиций" злоумышленники выводили их в тень через запрещенные в Украине российские платежные системы или легализовали, используя скрытые криптовалютные операции.

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Среднемесячный оборот теневых денег составлял десятки миллионов долларов.

Во время обысков по месту расположения подпольного офиса и адресам проживания организаторов схемы в Кировоградской области правоохранители обнаружили:

- компьютерную технику,
- образцы программного обеспечения,
- средства связи,
- другие предметы и материалы с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к схеме.

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Схему финансирования террористов ЛДНР блокировала СБУ в Кропивницком: Среднемесячный оборот составлял десятки млн долларов 01
Схему финансирования террористов ЛДНР блокировала СБУ в Кропивницком: Среднемесячный оборот составлял десятки млн долларов 02
Схему финансирования террористов ЛДНР блокировала СБУ в Кропивницком: Среднемесячный оборот составлял десятки млн долларов 03
Схему финансирования террористов ЛДНР блокировала СБУ в Кропивницком: Среднемесячный оборот составлял десятки млн долларов 04

Автор: 

Кропивницький (540) СБУ (19898) терроризм (18691) финансирование (1798) наемники рф (2080) Кировоградская область (630)


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Топ комментарии
+13
Так сколько аферистов арестовано и сколько десятков миллионов долларов изъято?
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06.08.2021 14:53
+9
Получается обычным разводиловом можно вытягивать из украинцев миллионы долларов в месяц на их же погибель ?
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06.08.2021 14:56
+9
правоохранители обнаружили:

- компьютерную технику,
- образцы программного обеспечения,
- средства связи,
- другие предметы и материалы с доказательствами противоправной деятельности. Оглянулся вокруг и аж страшно стало. Все это и у меня в кабинете есть! .
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06.08.2021 15:00
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Правила форума Совет форумчан
Так сколько аферистов арестовано и сколько десятков миллионов долларов изъято?
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06.08.2021 14:53 Ответить
Получается обычным разводиловом можно вытягивать из украинцев миллионы долларов в месяц на их же погибель ?
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06.08.2021 14:56 Ответить
Тут ватников процентов 73.Они дебилы свято верят,что помогают "братьям" и не способны своим тупым мозгом понять,что те "братья" которым они помогают,потом будут 8 лет остреливать и вспарывать животы за украинский язык
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06.08.2021 16:04 Ответить
Не надо так нагло врать, ваты в Украине не больше 11%.
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06.08.2021 16:26 Ответить
правоохранители обнаружили:

- компьютерную технику,
- образцы программного обеспечения,
- средства связи,
- другие предметы и материалы с доказательствами противоправной деятельности. Оглянулся вокруг и аж страшно стало. Все это и у меня в кабинете есть! .
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06.08.2021 15:00 Ответить
И какие же у вас там "другие предметы и материалы с доказательствами противоправной деятельности"?
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06.08.2021 15:10 Ответить
Степлер и бумага.
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06.08.2021 15:30 Ответить
Стесняюсь спросить, какие следы противоправной деятельности у вас там на степлере...
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06.08.2021 16:13 Ответить
Наверно такие же как и компьютер, средствах связи и тд, которые как следует из стать и являются "доказательствами противоправной деятельности."
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07.08.2021 17:17 Ответить
О, в компьютере как может быть валом доказательств чего угодно, ведь в ПЗУ компьютера сохраняется ИНФОРМАЦИЯ. А вот что там у вас со степлером - это да, это интересно.
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07.08.2021 21:17 Ответить
О а степлер оставляет следы на любых документах, которые могут быть доказательством чего угодно, как напомню и средства связи, которые звонили куда угодно и образцы программного обеспечения, которые как угодно обрабатывают информацию и тд.
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08.08.2021 08:38 Ответить
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06.08.2021 21:18 Ответить
Накрыли каких-то интернетных дельцов - это понятно. Но причём тут финансирование террористов ? Где хоть какой-то фактаж ? Явно за уши притянутая херня.
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06.08.2021 15:05 Ответить
Фактажа дійсно у статті не наведено. Але якщо іде слідство, то його і не повинно бути.
Фінансування сепарів ? Так співробітники могли і не знати куди прибуток переводиться.
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08.08.2021 09:12 Ответить
Чи буде розстріл ?
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06.08.2021 15:12 Ответить
СБУ як завжди, казочки розказує. Звідки в Кропивницькому стільки лохів.
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06.08.2021 15:40 Ответить
Нащо цей чьос...десятки мільонів доларів в місяць
У зелених цифровий понос. Вони не розуміють значення цифр. То мілярд дерев, то 4000 уе вчителям і тд і тп.
Якщо вірити нашим сбу і мвс кожен місяць вони в бюджет України повертають три бюджета сша
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06.08.2021 15:40 Ответить
Маловато, надо репортаж на 100 миллиардов $
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06.08.2021 15:44 Ответить
Обычный наезд с целью сбить бабла.....Экономическую часть у СБУшников нужно забирать срочно!!!
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06.08.2021 16:17 Ответить
Или после позорища с Чаусом "восстановить авторитет", прости Господи, СБУ
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06.08.2021 18:41 Ответить
Не здивуюсь, якщо завтра виявиться, що це дійсно нормальна фірма, ні з яким фінансуванням тероризму не пов'язана - останнім часом такі випадки у СБУшників почастішали.
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06.08.2021 17:48 Ответить
Операторы звонили гражданам и предлагали инвестировать деньги в акции известных компаний под "гарантии" быстрых сверхприбылей.Источник: https://censor.net/ru/p3281261

Кого- то крутого "кинули"
И поступила команда -"разобратся"
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06.08.2021 21:24 Ответить
Ермак отмажет
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07.08.2021 20:03 Ответить
ТАК ГДЕ ФАМИЛИИ !!!???
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08.08.2021 11:02 Ответить
Хотелось бы верить, но зная как некоторые любят показывать полезность и эффективность своей работы - все же сомневаюсь….
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08.08.2021 16:09 Ответить
 
 