Уже в этом году между двумя берегами Запорожья откроют движение по новой магистрали, - замглавы ОП Тимошенко. ФОТОрепортаж

Уже в этом году по мостам, строящимся в Запорожье, можно будет добраться с левого берег Днепра на правый а также на остров Хортица.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

Вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской замглавы ОП посетил Запорожье и оценил ход работ на мостах.

"Нет ничего лучше, чем видеть, как амбициозные планы воплощаются в жизнь. Проект строительства мостов в Запорожье появился в Генплане города в 1965 году. С тех пор его начинали - и останавливали, начинали - останавливали. И так до 2020 года, когда по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" стартовала настоящая работа", - говорится в сообщении.

Замлавы ОП напомнил, что в декабре 2020 года было открыто движение по верховой части балочного моста, а неделю назад мосты соединили с левым берегом Днепра.

Отмечается, что с инженерной точки зрения мосты представляют собой сложный комплекс автомагистрали, развязок и искусственных сооружений.

Кроме того, мосты обеспечат инвестицию и стимул к развитию города, а также удобное и быстрое сообщение.

Во время визита в Запорожье Елена Зеленская и Кирилл Тимошенко также посетили также остров Хортица, где идет масштабная реконструкция по программе "Большая стройка". По инициативе первой леди Хортица станет первым туристическим объектом Украины с полной инклюзией.

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