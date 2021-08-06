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Уже в этом году между двумя берегами Запорожья откроют движение по новой магистрали, - замглавы ОП Тимошенко. ФОТОрепортаж

Уже в этом году по мостам, строящимся в Запорожье, можно будет добраться с левого берег Днепра на правый а также на остров Хортица.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

Вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской замглавы ОП посетил Запорожье и оценил ход работ на мостах.

"Нет ничего лучше, чем видеть, как амбициозные планы воплощаются в жизнь. Проект строительства мостов в Запорожье появился в Генплане города в 1965 году. С тех пор его начинали - и останавливали, начинали - останавливали. И так до 2020 года, когда по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" стартовала настоящая работа", - говорится в сообщении.

Замлавы ОП напомнил, что в декабре 2020 года было открыто движение по верховой части балочного моста, а неделю назад мосты соединили с левым берегом Днепра.

Отмечается, что с инженерной точки зрения мосты представляют собой сложный комплекс автомагистрали, развязок и искусственных сооружений.

Кроме того, мосты обеспечат инвестицию и стимул к развитию города, а также удобное и быстрое сообщение.

Во время визита в Запорожье Елена Зеленская и Кирилл Тимошенко также посетили также остров Хортица, где идет масштабная реконструкция по программе "Большая стройка". По инициативе первой леди Хортица станет первым туристическим объектом Украины с полной инклюзией.

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Уже в этом году между двумя берегами Запорожья откроют движение по новой магистрали, - замглавы ОП Тимошенко 01
Уже в этом году между двумя берегами Запорожья откроют движение по новой магистрали, - замглавы ОП Тимошенко 02
Уже в этом году между двумя берегами Запорожья откроют движение по новой магистрали, - замглавы ОП Тимошенко 03

Автор: 

Запорожье (2651) мост (1027) Елена Зеленская (222) Тимошенко Кирилл (432) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+11
Обожаю эти савковые постановки) Галстуки... пиджаки... фоточки... важный вид. А перед этим плебес бегает, заметает, убирает, красит асфальт и траву. Местные чинуши трепают нервы простым работягам что б те успели побелить бардюры и вынести мусор перед администрацией. Уборщицы п...дарасят полы в кабинетах (а вдруг боярин соизволит от маршрута отклониться).
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06.08.2021 15:50
+5
Зря они ту самку притащили на новый мост - теперь точно упадет.Ну или они сдаст его координаты кацапам за деньги.
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06.08.2021 15:59
+4
Запоріжжя має береги?
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06.08.2021 15:46
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Запоріжжя має береги?
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06.08.2021 15:46 Ответить
Пику начистити в раз зможе, коли маєшь сумніви - приєзжай , попроси.
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06.08.2021 17:21 Ответить
Уяви... має! Правий і лівий берег, а Дніпро посередені.
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06.08.2021 18:53 Ответить
Як і в Києві.
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06.08.2021 19:32 Ответить
Обожаю эти савковые постановки) Галстуки... пиджаки... фоточки... важный вид. А перед этим плебес бегает, заметает, убирает, красит асфальт и траву. Местные чинуши трепают нервы простым работягам что б те успели побелить бардюры и вынести мусор перед администрацией. Уборщицы п...дарасят полы в кабинетах (а вдруг боярин соизволит от маршрута отклониться).
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06.08.2021 15:50 Ответить
По теме есть шо сказать? В данном случае Зеле - респект и уважуха, взял за яйца рыганальных буряков и реальными действиями заткнул хлебало петикам, которые пилили на этом мосту бабло пять лет, как и рыги до них с начала строительства мостов в 2000 году
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06.08.2021 19:39 Ответить
Да как бы по теме и сказано. Еще вопросы?
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10.08.2021 15:38 Ответить
Ну, це так і повсюди. Кожному своє. Зате роботяги ні за що не відповідають і спокійно сплять.
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06.08.2021 19:40 Ответить
Зря они ту самку притащили на новый мост - теперь точно упадет.Ну или они сдаст его координаты кацапам за деньги.
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06.08.2021 15:59 Ответить
Козаки навіть Катерину ІІ на Хортицю не пустили!
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06.08.2021 16:47 Ответить
А ну, навскидочку, много мостов ПоПина самка открыла. Ровно столько, сколько ПоПа псович построил за пять лет своей никчемной каденции - НОЛЬ.
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06.08.2021 19:43 Ответить
Паша, заспокойся, вже всі зрозуміли, що ти з 73%. На тлі того суму, що Зе шобла вже наробила в країні і ще наробить за 3 роки, то Запоріжжя без мосту ще років 100 погодилося б жити. Чекаємо зими, здорожчання тарифів і нового локдауну.
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09.08.2021 09:57 Ответить
По ходу Ленка попутала берега и стала мостостроителем.....
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06.08.2021 16:05 Ответить
Ага, Зе уже торік приїхав перерізав там лєнточку і типу відкрив моста, хоча міст тільки з одного боку до Хортиці добудували...
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06.08.2021 16:47 Ответить
Там пахать і пахать ... Як вони збираються до кінця року здати ??
Вже 8 місяць на дворі !!!
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06.08.2021 18:33 Ответить
Турки ворушаться добре!
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06.08.2021 18:54 Ответить
Туркам можна довіряти, вони нормальні.
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06.08.2021 19:43 Ответить
При чому нормальні чи ні ?? Є технології і вимоги до їх дотримання.
Швидко тільки халтура робиться.
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06.08.2021 21:38 Ответить
наверное, на временных опорах "сдавать" будут. типа движение откроют. ну а ванты уже в следующем году цеплять будут. у них ещё пилоны не достроены.
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09.08.2021 09:22 Ответить
Нє ф...а собі !! А що так можна ??
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09.08.2021 11:14 Ответить
А шо Зеля їй на стіліста зажима, чи це криворожська мода така висока)))
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06.08.2021 22:52 Ответить
 
 