Ремонт участка трассы Н-26 на Луганщине завершат в октябре. ФОТОрепортаж

В октябре завершат ремонт 35-километрового участка трассы Н-26 Чугуев - Меловое на Луганщине.

Об этом в Facebook сообщает официальная страница программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка"., в рамках которой ведутся работы.

"На территории Луганской области дорога находилась в запущенном состоянии за интенсивного движения военной техники. В частности, часть дороги была уничтожена в результате боевых действий. После завершения текущего среднего ремонта жители области снова смогут комфортно и безопасно передвигаться восстановленной дорогой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы на участке в направлении от Старобельска до села Евсуг на км 195+000 – км 230+000 стартовали в мае.

Подрядчик "Автомагистраль-Юг" уже приступил к укладке верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Ежедневно на участке работают 100 дорожников и 70 единиц техники.

На участке также продолжаются работы по укладке нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона, переустройству бортовых камней, расчистке придорожной полосы от кустарников и мелколесья. В ближайшее время на объекте начнется комплекс работ по обустройству примыканий, съездов, автобусных остановок и укреплению обочины.

Далее специалисты компании установят барьерное ограждение, новые дорожные знаки и направляющие столбики, а также нанесут дорожную разметку.

Напомним, что недавно заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко рассказал о планах обновить и построить в 2021 году 6500 км автодорог по всей Украине.

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