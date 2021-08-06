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Ливень со шквальным ветром накрыл Полтаву вечером 6 августа. ФОТОрепортаж

В Полтаве вечером 6 августа прошел ливень со шквальным ветром. В результате разгула стихии в городе повалены деревья, сорваны крыши с домов, повреждены автомобили. О жертвах и пострадавших пока информации нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Kolo News.

По его данным, непогода обрушилась на Полтаву после 17: 00. Ураганный ветер ломал деревья и срывал крыши. В центре города несколько домов остались без электричества.

Стихия также затронула и область. Из-за поваленных деревьев на одном из участков трассы Киев - Харьков образовались заторы.

Как отметил один из местных жителей, между Лубнами и Пирятином сильный ливень осложнил движение автомобилей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ураган на Хмельнитчине повредил одно из семи чудес Украины - Каменец-Подольскую крепость

Ливень со шквальным ветром накрыл Полтаву вечером 6 августа 01
Ливень со шквальным ветром накрыл Полтаву вечером 6 августа 02
Ливень со шквальным ветром накрыл Полтаву вечером 6 августа 03
Ливень со шквальным ветром накрыл Полтаву вечером 6 августа 04

Автор: 

дожди (229) непогода (816) Тахтаулове (764) ураган (233)


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Топ комментарии
+7
А як це?
Ливень со шквальным накрыл Полтаву вечером 6 августа - Цензор.НЕТ 8893
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06.08.2021 22:44
+5
Як завжди ,зненацька !!!)))
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06.08.2021 22:53
+3
Это как в фильме "Пункт назначения", повезло водиле шо не находился в то время в авто.
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06.08.2021 22:45
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Какую хрень ты несешь....
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06.08.2021 22:35 Ответить
то есть на факты уже можно не обращать внимание ?
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06.08.2021 22:37 Ответить
Мне приятно, что ты следишь за нашим творчеством продолжай наблюдать в том же духе
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06.08.2021 22:51 Ответить
Я продолжаю убеждаться, что вас раз в шесть меньше, чем вам хочется.
И это радует.
Потом рейтингам не удивляйтесь.
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06.08.2021 22:56 Ответить
жах!
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06.08.2021 22:29 Ответить
Мене взагалі не турбує за кого ти голосував просто маєш поважати законно обраного президента і обирай свого при нагоді.
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06.08.2021 23:29 Ответить
Кого поважати, Зюзяндрія? Іще чого не вистачало.
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06.08.2021 23:32 Ответить

як завжди на висоті!
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06.08.2021 22:53 Ответить
А що це тут у нас таке вилізло і сизранськими лаптями навуньило?
(та то якесь випадєніє)
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06.08.2021 23:19 Ответить
И Вам добрый вечер
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06.08.2021 23:20 Ответить
Ти заблукав. Давайдасвіданія.
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06.08.2021 23:23 Ответить
А як це?
Ливень со шквальным накрыл Полтаву вечером 6 августа - Цензор.НЕТ 8893
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06.08.2021 22:44 Ответить
Это как в фильме "Пункт назначения", повезло водиле шо не находился в то время в авто.
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06.08.2021 22:45 Ответить
А что тебя удивило?
Ты думаешь, снизу проросло?
Дерево упало и ****** пробило стекло.
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06.08.2021 22:48 Ответить
Якби дЄрЄво упало то його б було видно. Принаймні на криші якісь сліди були б, і люк пластиковий цілий. А так, таке враження, що з салона вилізло.
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07.08.2021 14:14 Ответить
Як завжди ,зненацька !!!)))
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06.08.2021 22:53 Ответить
Такой веткой стекло не пробить.
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07.08.2021 10:13 Ответить
Так і я ж про шо...
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07.08.2021 14:14 Ответить
Чим більше вирубуватимемо ліси в своїй країні - тим частіше будуть ось такі катаклізми.
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06.08.2021 23:28 Ответить
Виходить у Європі теж знищують ліси? В них теж жахливі зливи та повені цього літа?
Чи все ж таки є і інші причини?
п.с. ніяким чином не є прибічником знищення лісів в Україні.
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06.08.2021 23:53 Ответить
Схоже, що люди вже "дістають" матінку Землю, вот і відповідна реакція, то землетруси,цунамі, потопи, бурі і інші катаклізми.
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07.08.2021 08:26 Ответить
Та й далі ще буде, і вважаю ще й не таке.
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07.08.2021 09:33 Ответить
А 2000 лет назад не было землетрясений, цунами и наводнений? А в меловом периоде кто доставал Землю, динозавры?
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07.08.2021 09:43 Ответить
Я цього не памятаю, але до 70-х років минулого століття погода була більш менш стабільна, зима так зима, літо так літо.
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07.08.2021 10:32 Ответить
Тогда Вовочка ***** был молодой "Молью". https://charter97.org/ru/news/2020/1/14/362280/ «И даже кличка у него была Моль»
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07.08.2021 20:41 Ответить
Видно нафталін був в дефіциті, а жаль.
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07.08.2021 20:49 Ответить
 
 