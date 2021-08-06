Ливень со шквальным ветром накрыл Полтаву вечером 6 августа. ФОТОрепортаж

В Полтаве вечером 6 августа прошел ливень со шквальным ветром. В результате разгула стихии в городе повалены деревья, сорваны крыши с домов, повреждены автомобили. О жертвах и пострадавших пока информации нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Kolo News.

По его данным, непогода обрушилась на Полтаву после 17: 00. Ураганный ветер ломал деревья и срывал крыши. В центре города несколько домов остались без электричества.

Стихия также затронула и область. Из-за поваленных деревьев на одном из участков трассы Киев - Харьков образовались заторы.

Как отметил один из местных жителей, между Лубнами и Пирятином сильный ливень осложнил движение автомобилей.

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