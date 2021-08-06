Ливень со шквальным ветром накрыл Полтаву вечером 6 августа. ФОТОрепортаж
В Полтаве вечером 6 августа прошел ливень со шквальным ветром. В результате разгула стихии в городе повалены деревья, сорваны крыши с домов, повреждены автомобили. О жертвах и пострадавших пока информации нет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Kolo News.
По его данным, непогода обрушилась на Полтаву после 17: 00. Ураганный ветер ломал деревья и срывал крыши. В центре города несколько домов остались без электричества.
Стихия также затронула и область. Из-за поваленных деревьев на одном из участков трассы Киев - Харьков образовались заторы.
Как отметил один из местных жителей, между Лубнами и Пирятином сильный ливень осложнил движение автомобилей.
Топ комментарии
+7 Злий Грицько
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+5 Дмитро Черних #470343
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И это радует.
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як завжди на висоті!
(та то якесь випадєніє)
Ты думаешь, снизу проросло?
Дерево упало и ****** пробило стекло.
Чи все ж таки є і інші причини?
п.с. ніяким чином не є прибічником знищення лісів в Україні.