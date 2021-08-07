Женщина на Волыни заказала убийство бывшего мужа за 10 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Как установили правоохранители, 36-летняя местная жительница заказала своего бывшего мужа. Она, используя личные документы мужа, неоднократно оформляла и получала на его имя кредиты - 200 тыс. грн. Чтобы их не возвращать, решила от него избавиться и подыскала для этого исполнителя. Киллеру пообещала 10000 грн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте стратегических расследований НПУ.

В сообщении отмечается: "Чтобы спасти жизнь мужчине и предотвратить его убийство, оперативники и следователи провели полицейскую спецоперацию вчера, 6 августа. Поэтому полицейские инсценировали совершение преступления и организовали встречу заказчика с "потенциальным киллером".

Во время обусловленной встречи, вблизи одного из сел Владимир-Волынского района, злоумышленница получила подтверждающие доказательства "ликвидации" бывшего мужа. Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины".

"Задержанной уже сообщили о подозрении в организации законченного покушения на убийство, совершенное по заказу (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Процессуальное руководство осуществляет областная прокуратура", - резюмировали в Нацполиции.

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