Женщина на Волыни заказала убийство бывшего мужа за 10 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО
Как установили правоохранители, 36-летняя местная жительница заказала своего бывшего мужа. Она, используя личные документы мужа, неоднократно оформляла и получала на его имя кредиты - 200 тыс. грн. Чтобы их не возвращать, решила от него избавиться и подыскала для этого исполнителя. Киллеру пообещала 10000 грн.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте стратегических расследований НПУ.
В сообщении отмечается: "Чтобы спасти жизнь мужчине и предотвратить его убийство, оперативники и следователи провели полицейскую спецоперацию вчера, 6 августа. Поэтому полицейские инсценировали совершение преступления и организовали встречу заказчика с "потенциальным киллером".
Во время обусловленной встречи, вблизи одного из сел Владимир-Волынского района, злоумышленница получила подтверждающие доказательства "ликвидации" бывшего мужа. Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины".
"Задержанной уже сообщили о подозрении в организации законченного покушения на убийство, совершенное по заказу (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Процессуальное руководство осуществляет областная прокуратура", - резюмировали в Нацполиции.
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кстати, уверен шо она после отдачи награды, планировала пойти в церковь - "замолить грешок") причем попу отдала бы наверное не меньше.
Как читал про одного нарка - иду воровать, ворую 100 баксов и в церковь несу десятину(животное серьезно думало шо Яхве интересуют 10 баксов за то шоп ублюдку "простить грех" )
я сперва подумал раньше шо это "тролль", типо "хейтер" или как.
х.з. какой шанс шоб все 6 жен были Светами - если конечно не специально выбирать, продемонстрировав в кармане толстую пачку евро и прочего кэша)
Я би на таке фото не купився.
Згадалося інсценування вбивства Бабченка, яке розкусили ще до оприлюдення інфи, що він живий.
Я кажеься эту ртынду знаю. Тварь редкостная.