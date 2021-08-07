Задержан экс-чиновник "Укрзализныци", который скрывался от следствия после воровства средств предприятия, - СБУ. ФОТО

СБУ установила местонахождение и задержала бывшего руководителя производственного подразделения АО "Укрзализныця". Чиновник подозревается в присвоении почти 1 млн грн, выделенных на ремонт путевых машин.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

"Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленник на протяжении длительного времени скрывался от органов досудебного расследования. Правоохранители задержали экс-чиновника на железнодорожном вокзале в Киеве", - говорится в сообщении.

По данным следствия, чиновник был организатором механизма присвоения денег, выделенных на обслуживание путевой техники. Также к противоправной деятельности он привлек представителей аффилированной коммерческой структуры.

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В СБУ отметили: "Согласно заключенному договору подрядчики должны обслуживать машинные комплексы, предназначенные для реконструкции железнодорожных путей. Однако участники сделки фактически не проводили соответствующих работ, а переведены на их счета средства вывели в тень".

Соучастнику задержанного и руководителю коммерческой структуры сообщено о подозрениях за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, а также за подлог.

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В отношении задержанного участника махинации решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

"Мероприятия по разоблачению правонарушения проводили сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с Печерским управлением полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве и под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры города Киева", - резюмировали в СБУ.

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